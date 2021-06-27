حرق الدهون وخسارة الوزن أصبح أكثر سهولة باستخدام هذه المشروبات السحرية

حرق الدهون وخسارة الوزن بسرعة أمر يسعى إليه الكثير وذلك بعد زيادة نسبة السمنة بين العديد من الأشخاص، لذلك ومع ممارسة التمارين الرياضية أنت بحاجة إلى شيء آخر يعمل على زيادة حرق الدهون بسرعة، لذلك وفي هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على أفضل وأسهل المشروبات التي تعمل تساعد في حرق الدهون وخسارة الوزن بشكل سريع.

يوجد العديد من المشروبات والعصائر الصحية التي تساعدك أثناء ممارسة الرياضة أو إتباع رجيم معين في حرق الدهون بسرعة ومن هذه المشروبات:

المكونات

ملعقة كبيرة من القرفة

نصف تفاحة خضراء

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

طريقة التحضير

يتم تقطيع التفاحة الي قطع صغيرة. يوضع جميع المكونات في وعاء نظيف على نار هادئة حتى الغليان. يتم تصفية المشروب وإضافة القليل من النعناع ويقدم ساخن.

المكونات

ثمرة جزر طازجة

كوب كبير من عصير البرتقال الطازج

ملعقة كبيرة من الزنجبيل

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات في الخلاط جيدا. يتم تصفية المشروب بالمصفاة ثم يتم تقديمه. للحصول على نتائج سريعة يمكن شرب كوبين يوميا.

المكونات

أوراق السبانخ الطازجة

تفاحة طازجة

موزتين

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من العسل

كوب كبير من الماء

طريقة التحضير

يتم تقطيع التفاح ثم خلط جميع المكونات في الخلاط جيدا. يتم تصفية المكونات في كوب فارغ ويصبح جاهز للشرب.

من المتعارف عليه أن الماء مصدر ضروري للتخلص من جميع أنواع السموم في الجسم، والجدير بالذكر أنه عندما يتم إضافة الليمون إلى الماء فإن الليمون يعمل على التخلص من جميع سموم الكبد وبهذا يتم التخلص من الدهون الموجودة عند منطقة البطن والخصر.

يساعد مشروب الليمون الدافىء في إنتاج الإنزيمات المسؤوله عن العملية الهضمية وبالتالي يساعد في حرق الدهون بشكل أسرع مع تحسين وظائف الكبد، بالإضافة إلى كل هذا يعتبر الليمون مضاد قوي للأكسدة مما يعطي البشرة النضارة والحيوية.

خطوات تحضير مشروب الليمون والماء الدافئ