أفضل وصفات وماسكات العناية بالبشرة الحساسة وطريقة تحضيرها في المنزل بسهولة

العناية بالبشرة الحساسة هو أكثر الأمور التي تشغل الكثير، فيجب عليك عزيزتي الاختيار الصحيح لأي شيء تضعيه علي بشرتك سواء كانت مستحضرات تجميل أو مواد ومنتجات العناية بالبشرة، فيجب أن تكون هذه المنتجات خالية من أي عطور أو كحول، فكل هذه الأشياء تعمل على زيادة حساسية والتهاب البشرة، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف في هذا المقال على أفضل الوصفات والماسكات المناسبة للعناية بالبشرة الحساسة وطريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

يجب علينا معرفة أن من بين الكثير من أنواع البشرة فإن البشرة الحساسة هي أكثر نوع عرضة للحبوب والالتهابات والطفح الجلدي والاحمرار، وذلك بسبب استخدام مستحضرات التجميل الضارة التي تحتوي علي العطور أو الكحول الذي يسبب التهاب البشرة، لذلك عليك عزيزتي استخدام وصفات وماسكات طبيعية ومنزلية الصنع للحفاظ والعناية بالبشرة الحساسة.

يساعد فيتامين أ الموجود بالموز على تجديد خلايا الجلد، أما العسل فيعمل علي تغذية وترطيب البشرة ومحاربة الالتهابات والحروق الناتجة عن أشعة الشمس ويحمي البشرة من ظهور حب الشباب، وتساعد أيضا المعادن والفيتامينات الموجودة بالشوفان علي معالجة التهابات البشرة وتغذيتها.

المكونات

عدد 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

ملعقة صغيرة من العسل

نصف ثمرة موز

نصف كوب صغير من الحليب

طريقة التحضير والاستخدام

يتم مزج الحليب ودقيق الشوفان ووضعهم على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم تركة ليبرد. ثم يتم هرس الموز مع العسل وخلطه مع الشوفان حتى نحصل على خليط متماسك. يوضع الماسك على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

يعمل الزبادي على ترطيب وتقشير البشرة، حيث يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي بدوره يعمل على تقشير الجلد ، ويعمل العسل علي تهدئة البشرة بسبب حروق أشعة الشمس، أما الخيار فهو مرطب طبيعي وقوي للبشرة ويعمل على تجديد ونعومة خلايا الجلد.

المكونات

كوب صغير من الزبادي

شرائح من الخيار الطازج

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير والاستخدام

يتم وضع الخيار في الخلاط وخلطه جيدا ثم تصفية بالمصفاة. ثم إضافة الزبادي والعسل إليه مع التقليب جيدا. يوضع الماسك على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل جيدا بالماء الدافئ.

كما تحدثنا مسبقا على فوائد العسل والزبادي، فإن من فوائد الكاكاو للبشرة أنه يحتوي على الفلافانول الذي يعمل على تقليل احمرار والتهابات البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من الكاكاو

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط جميع المكونات جيدا ومزجهم سويا. يوضع الماسك على بشرة نظيفة ويترك لمدة 15 دقيقة على الأقل. يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

تعتبر هذه المواد الطبيعية من الوصفات المنزلية البسيطة لعلاج مشاكل البشرة الحساسة أو التي بها التهاب، حيث يعمل الصبار في تخفيف الالتهاب وظهور الاحمرار وأثار الحروق الناتجة من الشمس، كما يعتبر مرطب طبيعي للبشرة، ومن الناحية الأخرى يساعد الشاي الأخضر في حماية خلايا الجلد الحساسة من أي التلف، وعند إضافة الخيار لهذه الوصفة فإنه يعمل كمرطب طبيعي ويساعد في إنعاش الوجه بصفة خاصة والبشرة بصفة عامة، ويمكن تحضير هذه الوصفة عن طريقة الخطوات التالية: