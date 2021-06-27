أقوي بروتين طبيعي للشعر الجاف والمتضرر، يستخدم لخصل الشعر، يساهم في جعل الشعر أكثر نعومة وانسيابية، ويمنحه الترطيب، ومقاومة أي تكسر قد يعتري الشعر، كما أن وصفات البروتين الطبيعي، والتي تزيد من معدل نمو الشعر، وتمنحه النعومة لا تحمل أي تأثير متلف على خصل الشعر، أو منابته، أو فروة الرأس، وذلك على العكس من منتجات البروتين التي تستعملها بعض النساء في مراكز التجميل والتي قد تتلف الشعر من مجرد استعمال واحد، ومن خلال الفقرات التالية نتعرف على خلطة مميزة لفرد الشعر.

أقوي بروتين طبيعي للشعر الجاف والمتضرر بمكون طبيعي موجود في كل بيت

بالإمكان تحضير المكونات التالية

بيضة مخفوقة.

عدد ملعقتان من مكون الزبادي.

طريقة التحضير

بعد خفق البيضة، نضيف عليها كمية الزبادي، ونبدأ في التقليب مدة حوالي خمس دقائق للحصول على المكون الكريمي الناعم المتجانس.

وضع الخليط على خصل الشعر، وبعدها نقوم بترك هذا الخليط مطبق فوق الشعر مدة ثلاثين دقيقة لا أكثر، شطف الشعر بعدها باستعمال المياه الفاترة مع مكون الشامبو الطبيعي، ضرورة أن يتكرر هذا الماسك لمرتين على الشعر، مع إمكانية إضافة حوالي ربع ملعقة صغيرة من مكون زيت الياسمين، وذلك في حال كانت الرائحة نفاذة للبيض.

طريقة تحضير بروتين طبيعي في المنزل بالخطوات

خليط الأفوكادو مع الموز

تحضير المكونات تالية الذكر

عدد ثمرة واحدة موز وتكون ناضجة.

عدد ثمرة واحدة فاكهة الأفوكادو.

ملعقة جنين القمح.

ملعقة ماء الورد.

الطريقة لتحضير الخليط

هرس ثمرتي الموز مع الأفوكادو، وذلك حتى تمام الخلط، والحصول على الخليط ناعم، ومتجانس ويخلو من أي تكتل، نضيف الزيوت للوصفة، ونقلب جيدا، ضرورة التطبيق المباشر على الشعر، مع الترك للخليط ما لا يقل عن الساعة، وهذا لضمان الحصول على النتائج، شطف الشعر بالمياه، مع الاستعمال للشامبو الملائم لنوع الشعر، ويفضل أن يكون شامبو بمكونات طبيعية، حتى لا يتأذى الشعر، التكرار لتلك الوصفة من الممكن أن يكون مرتين بالأسبوع لضمان نتيجة أفضل، وأسرع على الشعر، الوصفة تزيد من نعومة الشعر، وتمنحه الرطوبة الكافية للتصفيف اليسير، وتجهله أكثر لمعان وانسيابية، وتزيل آثار الجفاف مثل الهيشان، تعالج أي تكسر أو تجاعيد قد تكون متواجدة على الشعر.