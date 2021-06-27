طريقة عمل تتبيله بفتيك اللحمة من غير ما الكافر يفك منك في البيت

تتبيله بفتيك اللحمة يتساءل الكثير من السيدات عن طريقة صحيحة وسليمة لعمل تتبيله بفتيك اللحمة من غير الكافر الخارجي ما يفك من عليها وفي نفس الوقت الحصول على طعم ومذاق مشهي ولون و رائحة جذابه بعد ما تجربي وصفتنا اليوم من تتبيله بفتيك اللحمة سوف يبقى الموضوع سهل جدا هو كل ما نريده مكنى سيدتي اتباع الوصفة واهم ملاحظاتها ومقاديرها وخطواتها بدقة تحتوي وصفة تتبيله بفتيك اللحمة على أسرار سهلة وبسيطة تابعي معنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني عمل احلي واجمل تتبيله بفتيك لحمة في المنزل بأروع تتبيله والكافر ثابت. طريقة عمل تتبيله بفتيك اللحمة ومكوناته طريقة عمل تتبيله بفتيك اللحمة ومكوناته مكونات:- احضري نصف كيلو لحمة حمراء شرائح بفتيك.

ثمرة بصل كبيرة مفرومة.

1 ملعقة خل كبيرة.

عدد 1 ملعقة كاتشب كبيرة.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

رشه السكر.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر. طريقة عمل كافر تغطيه تتبيله بفتيك اللحمة من الخارج ومكوناته 1 كوب بقسماط ناعم.

نصف كوب نشا.

2 حبة بيض.

نحتاج 2 ملعقة كبيرة لبن.

نصف ملعقة صغيرة مسحوق فلفل اسود

ملح حسب الرغبة.

دقيق. طريقة تحضير تتبيله بفتيك اللحمة أولا نبدأ بأخذ شرائح البفتيك و نضعها بين طبقتين من الكيس النايلون ثم نقوم بدقها وفردها وذلك عن طريق مدق البفتيك. بعد الانتهاء من دق باقي شرائح البفتيك نقوم برصها في طبق. نحضر وعاء ونضع فيه عصير البصل المبشور بدون تفل البصل اخذ الماء فقط. ثم نضيف المكونات السابق ذكرها من الخل والكاتشب والملح والفلفل والبهارات وأيضا الثوم البودر والسكر إلي عصير البصل. تقلب المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها وتبقى خليط واحد. ثم نضع على مزيج المكونات شرائح البفتيك المعدة سابقا و تقلب شرائح البفتيك حتى تتشرب من التتبيله. يغطى وعاء التتبيله بكيس نايلون ثم نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ومن الأفضل أن تكون ليلة كاملة. في وعاء اخر نضع البيض واللبن مضاف إليه الملح والفلفل ونخلطهم سويا ثم يترك جانبا. في وعاء اخر نضع فيه المكونات من البقسماط والنشا وتتبيله الملح والفلفل ويترك جانبا. ثم نحضر وعاء اخر ونضع فيه كمية من الدقيق مقدار 4 ملاعق كبيرة. بعد تتبيله بفتيك اللحمة نضع شرائح البفتيك أولا في وعاء الدقيق. ثم نضعها في وعاء البيض واللبن. بعد ذلك نضع قطعه بفتيك اللحمة في البقسماط بالنشا لعمل الكافر ونضغط عليها جيدا بأصابع اليد من كل ناحيه ثم نضعها في طبق فارغ. أهم خطوه نضع شرائح البفتيك بعد الانتهاء من وضع الكافر عليها في الثلاجة لمدة ساعة حتى لا يخرج الكافر من عليها أثناء القلي في أو بعده. نضع مقلاة على النار بها زيت غزير على درجة حرارة هادئة. بعد أن يسخن الزيت نضع شرائح البفتيك في الزيت. تقلب شرائح البفتيك من وقت الى اخر حتى تحتمر وتكتسب اللون الذهبي. طريقة عمل كافر تغطيه تتبيله بفتيك اللحمة من الخارج ومكوناتهطريقة تحضير تتبيله بفتيك اللحمة نخرج شرائح بفتيك اللحمة من الزيت على مناشف ورقية و صحة وهناء. الوسوم

تتبيله بفتيك اللحمة يتساءل الكثير من السيدات عن طريقة صحيحة وسليمة لعمل تتبيله بفتيك اللحمة من غير الكافر الخارجي ما يفك من عليها وفي نفس الوقت الحصول على طعم ومذاق مشهي ولون و رائحة جذابه بعد ما تجربي وصفتنا اليوم من تتبيله بفتيك اللحمة سوف يبقى الموضوع سهل جدا هو كل ما نريده مكنى سيدتي اتباع الوصفة واهم ملاحظاتها ومقاديرها وخطواتها بدقة تحتوي وصفة تتبيله بفتيك اللحمة على أسرار سهلة وبسيطة تابعي معنا من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني عمل احلي واجمل تتبيله بفتيك لحمة في المنزل بأروع تتبيله والكافر ثابت. طريقة عمل تتبيله بفتيك اللحمة ومكوناته طريقة عمل تتبيله بفتيك اللحمة ومكوناته مكونات:- احضري نصف كيلو لحمة حمراء شرائح بفتيك.

ثمرة بصل كبيرة مفرومة.

1 ملعقة خل كبيرة.

عدد 1 ملعقة كاتشب كبيرة.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

رشه السكر.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر. طريقة عمل كافر تغطيه تتبيله بفتيك اللحمة من الخارج ومكوناته 1 كوب بقسماط ناعم.

نصف كوب نشا.

2 حبة بيض.

نحتاج 2 ملعقة كبيرة لبن.

نصف ملعقة صغيرة مسحوق فلفل اسود

ملح حسب الرغبة.

دقيق. طريقة تحضير تتبيله بفتيك اللحمة أولا نبدأ بأخذ شرائح البفتيك و نضعها بين طبقتين من الكيس النايلون ثم نقوم بدقها وفردها وذلك عن طريق مدق البفتيك. بعد الانتهاء من دق باقي شرائح البفتيك نقوم برصها في طبق. نحضر وعاء ونضع فيه عصير البصل المبشور بدون تفل البصل اخذ الماء فقط. ثم نضيف المكونات السابق ذكرها من الخل والكاتشب والملح والفلفل والبهارات وأيضا الثوم البودر والسكر إلي عصير البصل. تقلب المكونات جيدا حتى تمتزج ببعضها وتبقى خليط واحد. ثم نضع على مزيج المكونات شرائح البفتيك المعدة سابقا و تقلب شرائح البفتيك حتى تتشرب من التتبيله. يغطى وعاء التتبيله بكيس نايلون ثم نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ومن الأفضل أن تكون ليلة كاملة. في وعاء اخر نضع البيض واللبن مضاف إليه الملح والفلفل ونخلطهم سويا ثم يترك جانبا. في وعاء اخر نضع فيه المكونات من البقسماط والنشا وتتبيله الملح والفلفل ويترك جانبا. ثم نحضر وعاء اخر ونضع فيه كمية من الدقيق مقدار 4 ملاعق كبيرة. بعد تتبيله بفتيك اللحمة نضع شرائح البفتيك أولا في وعاء الدقيق. ثم نضعها في وعاء البيض واللبن. بعد ذلك نضع قطعه بفتيك اللحمة في البقسماط بالنشا لعمل الكافر ونضغط عليها جيدا بأصابع اليد من كل ناحيه ثم نضعها في طبق فارغ. أهم خطوه نضع شرائح البفتيك بعد الانتهاء من وضع الكافر عليها في الثلاجة لمدة ساعة حتى لا يخرج الكافر من عليها أثناء القلي في أو بعده. نضع مقلاة على النار بها زيت غزير على درجة حرارة هادئة. بعد أن يسخن الزيت نضع شرائح البفتيك في الزيت. تقلب شرائح البفتيك من وقت الى اخر حتى تحتمر وتكتسب اللون الذهبي. طريقة عمل كافر تغطيه تتبيله بفتيك اللحمة من الخارج ومكوناتهطريقة تحضير تتبيله بفتيك اللحمة نخرج شرائح بفتيك اللحمة من الزيت على مناشف ورقية و صحة وهناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل تتبيله بفتيك اللحمة من غير ما الكافر يفك منك في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.