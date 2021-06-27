موقع وزارة الصحة لحجز تطعيم كورونا في الكويت لتلقي لقاح فيروس كورونا

موقع وزارة الصحة لحجز تطعيم كورونا في الكويت، بدأت دولة الكويت في نشر العديد من البيانات والتصريحات عبر الموقع الرسمي للوزارة تفيد تفاصيل ومواعيد بدء أخذ لقاح فيروس كورونا (كوفيد 19) ، لذلك تزايدت علميات البحث من قبل الكثير من المواطنين في الكويت عن الرابط الذي خصصته الوزارة لحجز المواعيد لتطعيم كورونا، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

موقع وزارة الصحة لحجز تطعيم كورونا في الكويت

دعت وزارة الصحة والسكان في الكويت، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل في موقع وزارة الصحة لحجز تطيع كورونا في الكويت، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار عدوى الفيروس والسيطرة عليه، وقد حرصت الحكومة على طمأنة المواطنين بشأن أخذ لقاح كورونا.

وذكرت وزارة الصحة، في منشور توعوي لها، أنَّ هناك تدفقات في شحنات لقاحات كورونا متنوعة قادمة للكويت على مدار شهر يونية الجاري، وسيتمّ مراجعتها وتحليلها من قبل هيئة الدواء الكويتية قبل الشروع في استخدامها، مستعرضة الطرق التي يمكن بها حجز لقاح كورونا في الكويت، وأكدت الوزارة أن جميع اللقاحات فعّالة وآمنة ولا داعي للقلق.

رابط موقع وزارة الصحة لحجز تطيع كورونا في الكويت

بعد تفعيل الرابط الخاص بـ موقع وزارة الصحة لحجز تطعيم كورونا في الكويت، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة الخطوات التي يمكنهم حجز الموعد من خلالها، وجدير بالذكر أنه قد أشارت الوزارة إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار حتي في حال أخذ اللقاح لأن اللقاح لا يعطي مناعة 100% ولكنه يساعد على تخفيف حدة المرض، أما عن خطوات التسجيل في الموقع فتكون كالتالي:-