طريقة عمل الإكلير بحشوة الشوكولاتة المحببة للكبار والصغار بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الإكلير بحشوة الشوكولاتة ، يعتبر الإكلير من أروع أنواع الحلويات البسيطة والسهلة والمحببة للكبار والصغار، وهو من الوجبات الشهية والمغذية، حيث أنه يقدم باردًا بجانب المشروبات الساخنة أو الباردة أيضًا ليصبح وجبة مثالية في أي وقت من فصول السنة، كما أنه من أنواع الحلوى التي يصلح تقديمها في أعياد الميلاد والمناسبات المختلفة، لأنه يرضي كافة أذواق الأسرة لإمكانية التنوع في الحشوة التي توضع بداخله سواء كانت كريمة الكاسترد أو الشوكولاتة المذابة أو غير ذلك من الإضافات التي تعطي مزيج مختلف في كل مرة.

طريقة عمل الإكلير

يتميز الإكلير بأنه من الحلويات السهلة جدًا في إعدادها، على الرغم من أن الكثيرين يلجأون إلى شراؤه من الخارج ولكنه من الممكن إعداده بكوب من الدقيق لإحضار كمية مناسبة وتناولها في أي وقت بالحشوة المتوفرة في المنزل.

ويمكن تحضير الإكلير عن طريق :

كوب من الدقيق.

ربع معلقة من الملح.

كوب من الماء.

واحد أصبع من الزبدة.

ربع كوب من الفانيليا.

أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

صفار بيضة واحدة.

معلقة من الفانيليا.

كوبان من الكاسترد أو كريمة الفانيليا أو الفراولة حسب الرغبة.

شوكولاتة مذابة للتزيين.

ينخل الدقيق جيدًا مع الملح ويوضع في طبق عميق، ويوضع كوب من الماء مع الزبدة في إناء صغير على نار هادئة ثم يضاف لهم السكر، ويترك الخليط على النار حتى تمام الذوبان.

يضاف الدقيق المنخول إلى الخليط ويحرك جيدًا داخل الوعاء إلى أن تختفي كافة الكتل.

يعاد الإناء مرة أخرى على النار ويحرك باستمرار لمدة دقيقتين، وبعدها يضاف البيض بشكل تدريجي إلى الخليط، ويخفق الجميع جيدًا.

تضاف صفار البيضة وتخفق مرة أخرى.

يوضع الخليط في داخل كيس التزيين الخاص به.

في صينية الفرن يجب دهنها جيدًا بالزبدة ويفضل أن تكون مستطيلة الشكل لتأخذ كمية أكبر بشكل متساوي.

يعصر الكيس لإخراج المزيج من مقدمته وعمل أصابع على سطح الصينية، يجب ترك مسافة قليلة بين الأصبع وبعضها.

توضع الصينية بعد ذلك في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة عشر دقائق، وبعدها تخفض درجة الحرارة لمدة 25 دقيقة حتى يتحول لون السطح إلى اللون البني، وتخرج من الفرن وتترك جانبًا.

بعد أن تبرد حبات الإكلير تفتح كل واحدة من الجانب ويوضع بها حشوة الكاسترد أو الشوكولاتة المفضلة، ثم تغطى من الأعلى بالشوكولاتة المذابة، وتدخل إلى الثلاجة حتى تجمد.

خطوات تحضير الإكلير