كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك ونصائح لتقليل ظهور الشعر

كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك بدون ألم، جميع النساء تعاني من مشاكل الشعر الزائد ما سبب لهم الإحراج والكسوف، لذلك يلجؤون إلى ازالتة، ومع وجود طرق عديدة لازالة الشعر ولكن كلها مؤلمة وموجعة وبعضها غالي الثمن، لذلك وبعد بحث وتجاوب وجدنا أفضل الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر بدون ألم من المنزل.

كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك

الشعر الزائد مشكل جميع النساء بمختلف الأعمار، ولكن لا تقلقي وجدنا لكي افضل الكريمات التي تساعدك على إزالته في أقل وقت ومجهود، وهذه الكريمات التي هي:

الكريم الأولى

المكونات

5 معالق من الفازلين الطبي.

3 معالق كبيرة من النشا.

2 معلقة دقيق الحمص المطحون.

طريقة التحضير

تقومين بوضع جميع المكونات مع بعضها البعض، وخلطها جيدًا حتى يصبح كريم، ثم يترك لمدة 5 ايام، تقومي بتجفيف المكان المراد إزالة الشعر به، يفرد كمية من الخليط على المكان، يترك 5 دقائق على الجلد، يزيل بشكل عكس إتجاه الشعر، يغسل المكان بالماء الفاتر.

الكريم الثاني

المكونات

نصف كوب شابة. ماء ورد. معلق كركم.

طريقة التحضير

قومي بوضع جميع المكونات مع بعضها وخلطها جيدًا، حتى تحصلين على خليط كريمي، يوضع الكريم على المنطقة المرادة، ثم يترك 10 دقائق، ثم يزيل الكريم، و يغسل المكان بالماء الدافئ.

أهم الطرق لتخفيف ألم إزالة الشعر

يوجد 3 طرق لتخفيف آلام إزالة الشعر، ومن هذه الطرق ما يلي:

التقشير: تقوم بالتقشير المكان المراد إزالة الشعر به بالسكر للقضاء على الجلد الميت.

استخدام كريمات التخدير قبل الاستعمال، أو المسكنات.

الابتعاد عن الكافيين والكحول.

نصائح لتقليل ظهور الشعر

هناك عدة نصائح تقلل من ظهور الشعر عن الشكل المعتاد، وهي: