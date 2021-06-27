كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك ونصائح لتقليل ظهور الشعر

كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك بدون ألم، جميع النساء تعاني من مشاكل الشعر الزائد ما سبب لهم الإحراج والكسوف، لذلك يلجؤون إلى ازالتة، ومع وجود طرق عديدة لازالة الشعر ولكن كلها مؤلمة وموجعة وبعضها غالي الثمن، لذلك وبعد بحث وتجاوب وجدنا أفضل الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر بدون ألم من المنزل.كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك
الشعر الزائد مشكل جميع النساء بمختلف الأعمار، ولكن لا تقلقي وجدنا لكي افضل الكريمات التي تساعدك على إزالته في أقل وقت ومجهود، وهذه الكريمات التي هي:
الكريم الأولى
المكونات
- 5 معالق من الفازلين الطبي.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- 2 معلقة دقيق الحمص المطحون.
طريقة التحضير
تقومين بوضع جميع المكونات مع بعضها البعض، وخلطها جيدًا حتى يصبح كريم، ثم يترك لمدة 5 ايام، تقومي بتجفيف المكان المراد إزالة الشعر به، يفرد كمية من الخليط على المكان، يترك 5 دقائق على الجلد، يزيل بشكل عكس إتجاه الشعر، يغسل المكان بالماء الفاتر.
الكريم الثاني
المكونات
- نصف كوب شابة.
- ماء ورد.
- معلق كركم.
طريقة التحضير
قومي بوضع جميع المكونات مع بعضها وخلطها جيدًا، حتى تحصلين على خليط كريمي، يوضع الكريم على المنطقة المرادة، ثم يترك 10 دقائق، ثم يزيل الكريم، و يغسل المكان بالماء الدافئ.
يوجد 3 طرق لتخفيف آلام إزالة الشعر، ومن هذه الطرق ما يلي:
- التقشير: تقوم بالتقشير المكان المراد إزالة الشعر به بالسكر للقضاء على الجلد الميت.
- استخدام كريمات التخدير قبل الاستعمال، أو المسكنات.
- الابتعاد عن الكافيين والكحول.
هناك عدة نصائح تقلل من ظهور الشعر عن الشكل المعتاد، وهي:
- الابتعاد عن استخدام شفرات الحلاقة.
- تحليل الهرمون، ومعرفة إذا كنت تعاني من تقلبات في الهرمون.
- استخدام كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك.
- شرب النعناع.
الوسوم
كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك بدون ألم، جميع النساء تعاني من مشاكل الشعر الزائد ما سبب لهم الإحراج والكسوف، لذلك يلجؤون إلى ازالتة، ومع وجود طرق عديدة لازالة الشعر ولكن كلها مؤلمة وموجعة وبعضها غالي الثمن، لذلك وبعد بحث وتجاوب وجدنا أفضل الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر بدون ألم من المنزل.كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك
الشعر الزائد مشكل جميع النساء بمختلف الأعمار، ولكن لا تقلقي وجدنا لكي افضل الكريمات التي تساعدك على إزالته في أقل وقت ومجهود، وهذه الكريمات التي هي:
الكريم الأولى
المكونات
- 5 معالق من الفازلين الطبي.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- 2 معلقة دقيق الحمص المطحون.
طريقة التحضير
تقومين بوضع جميع المكونات مع بعضها البعض، وخلطها جيدًا حتى يصبح كريم، ثم يترك لمدة 5 ايام، تقومي بتجفيف المكان المراد إزالة الشعر به، يفرد كمية من الخليط على المكان، يترك 5 دقائق على الجلد، يزيل بشكل عكس إتجاه الشعر، يغسل المكان بالماء الفاتر.
الكريم الثاني
المكونات
- نصف كوب شابة.
- ماء ورد.
- معلق كركم.
طريقة التحضير
قومي بوضع جميع المكونات مع بعضها وخلطها جيدًا، حتى تحصلين على خليط كريمي، يوضع الكريم على المنطقة المرادة، ثم يترك 10 دقائق، ثم يزيل الكريم، و يغسل المكان بالماء الدافئ.
يوجد 3 طرق لتخفيف آلام إزالة الشعر، ومن هذه الطرق ما يلي:
- التقشير: تقوم بالتقشير المكان المراد إزالة الشعر به بالسكر للقضاء على الجلد الميت.
- استخدام كريمات التخدير قبل الاستعمال، أو المسكنات.
- الابتعاد عن الكافيين والكحول.
هناك عدة نصائح تقلل من ظهور الشعر عن الشكل المعتاد، وهي:
- الابتعاد عن استخدام شفرات الحلاقة.
- تحليل الهرمون، ومعرفة إذا كنت تعاني من تقلبات في الهرمون.
- استخدام كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك.
- شرب النعناع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم مزيل الشعر بمكونات طبيعية في بيتك ونصائح لتقليل ظهور الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.