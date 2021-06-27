طريقة تحضير مكرونة البيتزا بالجبن تعتبر احدي أنواع طرق المكرونة المتعددة ، فهناك المكونة بالجمبري ، والمكرونة بالدجاج ، واخري باللحم المفروم ، ووصفتنا هذه من اشهي الأنواع ، ومكرونة البيتزا تستغرق وقت قصير لتحضيرها ، وطبقنا محبب جدا للأسرة وخاصة الأطفال ، ويمكنك تقديمها علي مائدة الغداء لديك ، ونعرض لكم من خلال مقالنا ومن خلال موقع ثقفني طريقة تحضير ومكونات وصفتنا ، ومكوناتها سهلة وسريعة يمكنك تطبيقها بكل سهولة ، ومن مكوناتها المكرونة ، واللحم المفروم ، والسلامي والفلفل الأخضر ، والحليب وجبن الموتزاريلا ، وسنقدم لكم بالتفصيل مقادير وصفتنا وكذلك طريقة التحضير بالخطوات من خلال السطور التالية. مقادير طريقة تحضير مكرونة البيتزا بالجبن مقادير طريقة تحضير مكرونة البيتزا بالجبن نقدم لكم من خلال السطور التالية مقادير وصفتنا كالاتي : مقدار نصف كيلو من المكرونة.

ربع كيلو من اللحم المفروم الناعم.

عدد واحد حبة بصل مفروم.

فصان من الثوم المقطع.

عدد واحد حبة من الفلفل الأخضرالمقطع.

مقدار 150 جرام من السلامي.

عدد واحد علبة من صوص البيتزا.

مقدار اربع ملاعق كبيرة من الحليب الطازج.

عدد واحد كوب من الجبن الموتزاريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم طريقة تحضير وصفتنا من خلال الخطوات الآتية : نقوم بسلق المكرونة حسب التعليمات الموجودة علي العبوة.

بعد تمام السلق نقوم بتصفيتها ونتركها جانبا.

نسخن الفرن علي درجة حرارة 350 درجة.

نقوم بوضع اللحم المفروم في مقلاة واسعة علي نار متوسطة.

نقلب اللحم حتي يصبح بني اللون.

نقوم بإضافة البصل والثوم والفلفل الأخضر المفروم.

نستمر بالتقليب حتي تنضج اللحم.

نقوم بإضافة المكرونة المسلوقة المصفاة.

نضيف السلامي وصوص البيتزا والحليب ونخلط جيدا حتي تمتزج المكونات.

نقوم بصب المزيج في طبق الفرن.

ندخل الطبق إلي الفرن لمدة 20 دقيقة.

نخرج الطبق ونوزع عليه جبن الموتزاريلا ونعيده للفرن مرة اخري لمدة 10 دقائق حتي تذوب الجبن وتتحمر. ولضمان نجاح الوصفة يجب التأكد من صلاحية عبوة المكرونة المستخدمة ، وبان جميع المكونات طبيعية وطازجة حتي تضيف مذاق لوصفتنا ، ويستحسن سلق المكرونة دون ان تتعجن وتقليبها من وقت لأخر حتي تصبح غير متماسكة. بهذه الخطوات نكون قد اشهي طبق مكرونة البيتزا ويقدم ساخنا إلي جانب طبق من السلطة. الوسوم

طريقة تحضير مكرونة البيتزا بالجبن تعتبر احدي أنواع طرق المكرونة المتعددة ، فهناك المكونة بالجمبري ، والمكرونة بالدجاج ، واخري باللحم المفروم ، ووصفتنا هذه من اشهي الأنواع ، ومكرونة البيتزا تستغرق وقت قصير لتحضيرها ، وطبقنا محبب جدا للأسرة وخاصة الأطفال ، ويمكنك تقديمها علي مائدة الغداء لديك ، ونعرض لكم من خلال مقالنا ومن خلال موقع ثقفني طريقة تحضير ومكونات وصفتنا ، ومكوناتها سهلة وسريعة يمكنك تطبيقها بكل سهولة ، ومن مكوناتها المكرونة ، واللحم المفروم ، والسلامي والفلفل الأخضر ، والحليب وجبن الموتزاريلا ، وسنقدم لكم بالتفصيل مقادير وصفتنا وكذلك طريقة التحضير بالخطوات من خلال السطور التالية. مقادير طريقة تحضير مكرونة البيتزا بالجبن مقادير طريقة تحضير مكرونة البيتزا بالجبن نقدم لكم من خلال السطور التالية مقادير وصفتنا كالاتي : مقدار نصف كيلو من المكرونة.

ربع كيلو من اللحم المفروم الناعم.

عدد واحد حبة بصل مفروم.

فصان من الثوم المقطع.

عدد واحد حبة من الفلفل الأخضرالمقطع.

مقدار 150 جرام من السلامي.

عدد واحد علبة من صوص البيتزا.

مقدار اربع ملاعق كبيرة من الحليب الطازج.

عدد واحد كوب من الجبن الموتزاريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم لكم طريقة تحضير وصفتنا من خلال الخطوات الآتية : نقوم بسلق المكرونة حسب التعليمات الموجودة علي العبوة.

بعد تمام السلق نقوم بتصفيتها ونتركها جانبا.

نسخن الفرن علي درجة حرارة 350 درجة.

نقوم بوضع اللحم المفروم في مقلاة واسعة علي نار متوسطة.

نقلب اللحم حتي يصبح بني اللون.

نقوم بإضافة البصل والثوم والفلفل الأخضر المفروم.

نستمر بالتقليب حتي تنضج اللحم.

نقوم بإضافة المكرونة المسلوقة المصفاة.

نضيف السلامي وصوص البيتزا والحليب ونخلط جيدا حتي تمتزج المكونات.

نقوم بصب المزيج في طبق الفرن.

ندخل الطبق إلي الفرن لمدة 20 دقيقة.

نخرج الطبق ونوزع عليه جبن الموتزاريلا ونعيده للفرن مرة اخري لمدة 10 دقائق حتي تذوب الجبن وتتحمر. ولضمان نجاح الوصفة يجب التأكد من صلاحية عبوة المكرونة المستخدمة ، وبان جميع المكونات طبيعية وطازجة حتي تضيف مذاق لوصفتنا ، ويستحسن سلق المكرونة دون ان تتعجن وتقليبها من وقت لأخر حتي تصبح غير متماسكة. بهذه الخطوات نكون قد اشهي طبق مكرونة البيتزا ويقدم ساخنا إلي جانب طبق من السلطة.

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