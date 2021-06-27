كريم النشا الخطير لفرد الشعر حولي شعرك وشعر بنتك لخيوط حرير مثل شعر الهنود من اول استعمال

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كريم النشا الخطير لفرد الشعر ، هناك الكثير من الفتيات التي يحلمن بشعر مفرود ومنسدل على ظهرها كالحرير فتكون مضطرة أن تلجأ إلي البروتين والفيلر والكيماويات الذي تهلك شعرك، ولكن نحن سنقدم لكي وصفة سهلة وبسيطة لفرد شعرك بدون أي كيماويات مضرة لشعرك.
كريم النشا الخطير لفرد الشعر
نقدم لكي اليوم أفضل طريقة لعمل كريم النشا لفرد الشعر الذي يحتوي على العديد من الفوائد التي ستظهر على شعرك في أقل وقت.النشا وزيت جوز الهند والعسل:
تعتبر واحدة من الوصفات التي تكون غنية بالعناصر المفيدة لفروة شعرك ويتم الاستفادة منها كما يلي:المكونات:
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 كوب ماء.
- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.
- 5 ملاعق كبيرة عسل طبيعي.
- قومي بجلب قدر وضعيه على النار ومن ثم اسكبي فيه الماء والنشا وقلبيهم جيداً معاً حتى يتكون خليط ذات قوام كريمي.
- أزيبي زيت جوز الهند في حمام مائي ساخن و بعد ذلك احضري وعاء وضعي به الخليط الكريمي وزيت جوز الهند وقلبيها معاً حتى تتجانس جيداً.
- ويجب أن لا تغسلي شعرك قبل أن تضعي هذا الخليط ومن ثم ضعيه على شعرك بالكامل.
- إذا كنت من أصحاب الشعر الدهني فلا تضعيه بفروة الرأس.
- اتركيه على شعرك لمدة 40 دقيقة.
- اغسلي شعرك جيداً لكي لا يتبقى الخليط على شعرك.
- ولكي تحصلي على نتائج فعالة يتم تكرار الاستخدام.
من الخلطات التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين لأن بياض البيض غني بالبروتين الذي يعمل على فرد الشعر بشكل طبيعي وتستخدم كذلك:المكونات:
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 ملعقة كبيرة عسل.
- 2 كوب ماء.
- بياض 3 بيضات.
- اجلبي وعاء وضعي به بياض البيض ثم ضعي الطاسة على نار هادئة وأضيفي النشا والماء.
- وقلبي الخليط باستمرار حتى يسخن ويتكون خليط ذات قوام كريمي.
- واخلطي بياض البيض والخليط الكريمي معاً وقلبيهم حتى يتكون معجون.
- اضيفي الخليط على شعرك الجاف وانتظري ساعة كاملة حتى يستفيد منه الشعر جيداً.
- ثم يتم غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو مع الحرص على تكرار الاستخدام حتى تحصلين على أفضل النتائج مرتين كل أسبوع.
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كريم النشا الخطير لفرد الشعر ، هناك الكثير من الفتيات التي يحلمن بشعر مفرود ومنسدل على ظهرها كالحرير فتكون مضطرة أن تلجأ إلي البروتين والفيلر والكيماويات الذي تهلك شعرك، ولكن نحن سنقدم لكي وصفة سهلة وبسيطة لفرد شعرك بدون أي كيماويات مضرة لشعرك.
كريم النشا الخطير لفرد الشعر
نقدم لكي اليوم أفضل طريقة لعمل كريم النشا لفرد الشعر الذي يحتوي على العديد من الفوائد التي ستظهر على شعرك في أقل وقت.النشا وزيت جوز الهند والعسل:
تعتبر واحدة من الوصفات التي تكون غنية بالعناصر المفيدة لفروة شعرك ويتم الاستفادة منها كما يلي:المكونات:
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 كوب ماء.
- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند.
- 5 ملاعق كبيرة عسل طبيعي.
- قومي بجلب قدر وضعيه على النار ومن ثم اسكبي فيه الماء والنشا وقلبيهم جيداً معاً حتى يتكون خليط ذات قوام كريمي.
- أزيبي زيت جوز الهند في حمام مائي ساخن و بعد ذلك احضري وعاء وضعي به الخليط الكريمي وزيت جوز الهند وقلبيها معاً حتى تتجانس جيداً.
- ويجب أن لا تغسلي شعرك قبل أن تضعي هذا الخليط ومن ثم ضعيه على شعرك بالكامل.
- إذا كنت من أصحاب الشعر الدهني فلا تضعيه بفروة الرأس.
- اتركيه على شعرك لمدة 40 دقيقة.
- اغسلي شعرك جيداً لكي لا يتبقى الخليط على شعرك.
- ولكي تحصلي على نتائج فعالة يتم تكرار الاستخدام.
من الخلطات التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين لأن بياض البيض غني بالبروتين الذي يعمل على فرد الشعر بشكل طبيعي وتستخدم كذلك:المكونات:
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- 1 ملعقة كبيرة عسل.
- 2 كوب ماء.
- بياض 3 بيضات.
- اجلبي وعاء وضعي به بياض البيض ثم ضعي الطاسة على نار هادئة وأضيفي النشا والماء.
- وقلبي الخليط باستمرار حتى يسخن ويتكون خليط ذات قوام كريمي.
- واخلطي بياض البيض والخليط الكريمي معاً وقلبيهم حتى يتكون معجون.
- اضيفي الخليط على شعرك الجاف وانتظري ساعة كاملة حتى يستفيد منه الشعر جيداً.
- ثم يتم غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو مع الحرص على تكرار الاستخدام حتى تحصلين على أفضل النتائج مرتين كل أسبوع.
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