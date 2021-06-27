بالفيديو طريقة عمل تحلية في عشر دقائق تحلية باردة بالخطوات والمقادير

لكل عشاق الشيكولاتة طريقة عمل تحلية في عشر دقائق، تحلية الحليب والشيكولاتة لعمل حلو بارد بثلاث طبقات، بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك عمل أحلى طبق حلوة بالحليب والشيكولاتة والكاكاو سيعجب الأطفال والكبار وكل من يتذوقه سيسألك عن طريقة عمل الحلو البارد هذا، وسنقدم لك بالمقادير والخطوات طريقة التحضير.

تحلية في عشر دقائق

بخطوات سهلة وبسيطة يمكنك عمل تحلية في عشر دقائق بالحليب والكاكاو، تحلية باردة سيحبها الجميع في هذا الجو الحار واليك المقادير:

نصف كوب دقيق أو طحين.

ونصف كوب من السكر.

وأيضا نصف كوب من الكاكاو الخام.

كيس فانيليا.

عدد ثلاث كوب حليب.

نقلب جميع المقادير الجافة مع بعضها البعض الدقيق والكاكاو والسكر والفانيليا.

نضع الحليب، ثلاث كوب من الحليب بدرجة حرارة المطبخ ليس بارد ولا ساخن ونقلب جيدا.

نصفي الخليط لإزالة أي تكتلات منه ثم نضعه على النار، نار متوسطة، ونقلب تقليب مستمر حتى يصبح الخليط سميك بالقدر المطلوب.

بعد أن يأخذ الخليط القوام المطلوب ويتماسك نضع مكعب زبدة وعدد اثنين مكعب من الشيكولاتة ويمكن الاستغناء عن الشيكولاتة.

في صنية نضع رشه من الكاكاو المحلى لتغطية الصنية، رشه خفيفة، ثم نضع الخليط الذي تم تحضيره بعد رفعه من على النار.

خطوات التحضير

بعد وضع الخليط في صنية نتركه يبرد ثم نضعه في الثلاجة بعد تخطية الصنية بطبقة من البلاستيك للحفاظ عليها من الجفاف

نبدأ في تحضير الطبقة البيضاء وهي مكونة من كوب إلا ربع من الكريم شايه البودر، ملعقة كبيرة من السكر الناعم، كوب من الحليب المثلج

نخلط المكونات بالمضرب الكهربائي، حتي يثقل قوامه، ويكون طبقة هاشه من الكريم شانتيه.

ثم نخرج الصنية من الثلاجة ونضع على طبقة الكاكاو الباردة طبقة الكريم شانتيه.

و نضع في الخلاط نصف كوب من السكر ونصف كوب من الكاكاو الخام ونصف كوب من الحليب ونخلط جيدا.

ونضع نصف كوب من الزيت واحدة واحدة حتى نصل للقوام المطلوب.

نضع الطبقة الأخيرة على الصنية لعمل ثلاث طبقات.

واليكم فيديو يوضح طريقة التحضير لعمل طبق حلوة جميل يحبه جميع الأطفال وكذلك الكبار.