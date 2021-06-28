طريقة تقطيع الأناناس بشكل جميل ومهذب يشبه المقدمة في المطاعم

تبحث العديد من السيدات عن طريقة تقطيع الأناناس فهذه الفاكهة الرائعة تعد من أفضل الفواكه وليس لأن طعمها لذيذ فقط بل لأن فوائدها عظيمة وقيمتها الغذائية عالية، يمكنك تقطيع هذه الفاكهة إلى شرائح واستخدامها في حشو وتزين التورتات أو الكيكات كما يمكنك عمل الذ عصير فريش منعش بها، تابعينا لتعرفي الطريقة الأفضل للتقطيع.

طريقة تقطيع الأناناس أفضل طريقة لتقطيع الأناناس في المنزل:

يتم تقطيع الأناناس على ثلاث مراحل

قطع الجزء العلوي:

يتو أولاً وضع الأنانس بشكل جانبي على لوح التقطيع ثم نستخدم سكين حاد في فصل الجء العلوي الذي التاج الأخضر عن الثمرة ومن المهم إزالة قطعة من الجزء العلوي من الأناناس حوالي نصف بوصة من الجزء العلوي.

قطع القشرة الخارجية:

اقلب الأناناس على وضع طوليثم ابدأ بتقشير القشر الخارجي عن طريق تمرير السكين من أعلى إلى أسفل بشكل طوالي، من المهم أن تكون السكينة حادة ويجب مراعاة المنحنيات الخاصة بالثمرة.

يمنع تقطيع القش بشكل عميق هذا سيزيل العيوم الموجودة كما يسبب إهدار في الثمرة، وأخيراً انزع الجزء السفلي من لأناناس.

تقطيع عيون الأناناس:

تأي الآن دور عيون ثمرة الأناناس المنتشرة على سطحها للإزالة يمكنك القيام بذلك عن طريق استخدام قطاعة خاصة لتقشيرالعيون بشكل دائري لمنع التهدير.

هناك طريقة أخرى باستخدام السكين وهو عن طريق صتع شقوق بالسكين في جانب الأناناس على شكل حرف V بعدها يتم قطع جميع العيون الموجودة على طول هذا الشق بكل سهولة دون إهدار وتعد تلك الطريقة الأيسر والأمثل.

تختلف طريقة تقطيع الأناناس النهائية على حسب طريقة التقديم أو غرض الاستخدام.

لصنع حلقات من الثمرة يتم إمالة ثمرة الأناناس على جانبها ثم تقطيها إلى قطع بسمك ثلاث بوصة.

قم بإزالة النواة الصلبة المتبقية في الثمرة.

يمكن تقطيع الأناناس أيضاً بشكل طولي عن طريق بتقطيع الأناناسإلى أربع أرباع بالطول والتخلص من اللب.

يتم تقطيع كل ربع بعد ذلك بالطول إلى شرائح رفيعة ثم وضعها في طبق التقديم أو استخدامها في مختلف الحلويات والحشوات.

نصائح عند تقطيم الأناناس: