طريقة صبغ الشعر في البيت بـ صبغه بني بكل درجاته بطريقة سهله وبسيطه مثل المحترفين

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صبغه بني هل أنت في حالة مزاجية جيدة للحصول على لون شعر جديد، لكن ميزانيتك لم تعد كافية لمصفف الشعر هذا الشهر؟ لا مشكلة، فقط افعليها بنفسك في المنزل بلون من الصيدلية. حتى تبدو النتيجة كما هي على العبوة، لدينا بعض النصائح لك يجب أن تتبعيها جيدا داخل هذه المقالة:صبغه بني
يمكنك التعرف أيضا على وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه، الصبغة توضع على الشعر مباشرة من الزجاجة وتمشطها. نظرًا لأن هذه مسألة سائلة إلى حد ما، ويجب أن تعمل بسرعة وأمان. الكريمات: أكثر سمكًا وبالتالي فهي أسهل في الاستخدام. يمكن لأولئك الجدد في الصباغة أن يستغرقوا وقتًا أطول قليلاً للتقديم. والآن تعلم كيف تصبغ مثل المحترفين.طريقة تحضير للصبغ بالمنزل
- لا تغسلي شعرك في اليوم السابق. يسمح الزيت الموجود في شعرك للون بالتغلغل بشكل أفضل في الشعر.
- حتى لا تسوء الأمور، من المهم جدًا أن تعد نفسك وحمامك بشكل صحيح أولاً
- ارتدي الملابس التي يُسمح لها بالاتساخ وتغطية كتفيك بمنشفة قديمة.
- جهز المناشف الورقية لمسح البقع والبقع على الفور.
- نصيحة صغيرة: حتى لا تلون جبهتك أو صدغيك أو أذنيك عن طريق الخطأ، دهنها بالفازلين. بهذه الطريقة لن يلتصق الطلاء هناك.
أولاً قومي بتمشيط شعرك جيدًا، وقسميه إلى خصلات سميكة وثبتيها بمشابك. الآن ارتدي القفازات الموجودة في العبوة واخلطي الصبغة كما هي في نشرة العبوة. إذا كنت تقوم بالتلوين باستخدام هذا الظل لأول مرة، فيجب عليك إجراء اختبار تمييز: للقيام بذلك ما عليك سوى تطبيق اللون على خصلة من الشعر. لذلك يمكنك أن ترى كيف تتفاعل فروة الرأس مع التلوين، وما إذا كنت تحب اللون وما إذا كان وقت التعرض مناسبًا تقريبًا. إذا كان كل شيء مناسبًا، فابدأ بعملية الصباغة الفعلية.
- امسك خصلة مقطعة واعمل باللون بشكل صحيح من الجذر إلى الحافة.
- أثناء وقت التعرض، تحقق من شكل الشعر. لنتيجة أكثر كثافة، يمكنك عادةً ترك اللون على رأسك لفترة أطول قليلاً.
- يغسل: إذا كنت راضيًا عن النتيجة، اغسل اللون. وبدون الشامبو، فقط بالماء الصافي.
- إذا كنت قد غسلت اللون تمامًا، فقم بالتدليك في البلسم المرفق. هذا يغلق بشرة الشعر ويختم اللون.
- لكي لا تزيد من إجهاد شعرك بعد كل عمليات التلوين، يجب تركه يجف في الهواء بدلًا من التجفيف بالمجفف.
يمكن للشمس والكلور تغيير لون شعرك الجديد بعد فترة وجيزة من صبغه. لذا من الأفضل تجنب كليهما الآن. يجب عليك أيضًا الحصول على شامبو خاص لحماية اللون الآن. لدينا ثلاث نصائح إضافية لك
- رقائق الألمنيوم: تنص محتويات العبوة دائمًا على أنه يجب السماح للون الشعر بالتجفيف في الهواء والنقع فيه. لكنك تحصل على تأثير أفضل إذا غطيت رأسك بالكامل بغطاء مصنوع من رقائق الألومنيوم. سيؤدي ذلك إلى تسخين شعرك والسماح للون بالتغلغل بشكل أفضل.
- كوني حذرة مع الحناء: الحنة منتج رائع ورائع للألوان الطبيعية، لكنها للأسف لا تتماشى مع الملونات الأخرى على الإطلاق. يمكن لأي شخص يعالج الشعر المصبوغ بالحناء باستخدام الملونات الكيميائية أن ينتهي بشعر أخضر.
- الانهيار الشقراء النموذجي: ماذا تفعل إذا كان لدى شقراء مسحة برتقالية فجأة؟ استخدم الشامبو الفضي. يسحبون أصباغ الذهب من الشعر حتى يختفي الظل البرتقالي بعد عدة غسلات. ما الذي يساعد أيضًا: اغسل شعرك بأسبرين مذاب في الماء. اتركيه يعمل لفترة وجيزة ثم اشطفيه.
الوسوم
صبغه بني هل أنت في حالة مزاجية جيدة للحصول على لون شعر جديد، لكن ميزانيتك لم تعد كافية لمصفف الشعر هذا الشهر؟ لا مشكلة، فقط افعليها بنفسك في المنزل بلون من الصيدلية. حتى تبدو النتيجة كما هي على العبوة، لدينا بعض النصائح لك يجب أن تتبعيها جيدا داخل هذه المقالة:صبغه بني
يمكنك التعرف أيضا على وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه، الصبغة توضع على الشعر مباشرة من الزجاجة وتمشطها. نظرًا لأن هذه مسألة سائلة إلى حد ما، ويجب أن تعمل بسرعة وأمان. الكريمات: أكثر سمكًا وبالتالي فهي أسهل في الاستخدام. يمكن لأولئك الجدد في الصباغة أن يستغرقوا وقتًا أطول قليلاً للتقديم. والآن تعلم كيف تصبغ مثل المحترفين.طريقة تحضير للصبغ بالمنزل
- لا تغسلي شعرك في اليوم السابق. يسمح الزيت الموجود في شعرك للون بالتغلغل بشكل أفضل في الشعر.
- حتى لا تسوء الأمور، من المهم جدًا أن تعد نفسك وحمامك بشكل صحيح أولاً
- ارتدي الملابس التي يُسمح لها بالاتساخ وتغطية كتفيك بمنشفة قديمة.
- جهز المناشف الورقية لمسح البقع والبقع على الفور.
- نصيحة صغيرة: حتى لا تلون جبهتك أو صدغيك أو أذنيك عن طريق الخطأ، دهنها بالفازلين. بهذه الطريقة لن يلتصق الطلاء هناك.
أولاً قومي بتمشيط شعرك جيدًا، وقسميه إلى خصلات سميكة وثبتيها بمشابك. الآن ارتدي القفازات الموجودة في العبوة واخلطي الصبغة كما هي في نشرة العبوة. إذا كنت تقوم بالتلوين باستخدام هذا الظل لأول مرة، فيجب عليك إجراء اختبار تمييز: للقيام بذلك ما عليك سوى تطبيق اللون على خصلة من الشعر. لذلك يمكنك أن ترى كيف تتفاعل فروة الرأس مع التلوين، وما إذا كنت تحب اللون وما إذا كان وقت التعرض مناسبًا تقريبًا. إذا كان كل شيء مناسبًا، فابدأ بعملية الصباغة الفعلية.
- امسك خصلة مقطعة واعمل باللون بشكل صحيح من الجذر إلى الحافة.
- أثناء وقت التعرض، تحقق من شكل الشعر. لنتيجة أكثر كثافة، يمكنك عادةً ترك اللون على رأسك لفترة أطول قليلاً.
- يغسل: إذا كنت راضيًا عن النتيجة، اغسل اللون. وبدون الشامبو، فقط بالماء الصافي.
- إذا كنت قد غسلت اللون تمامًا، فقم بالتدليك في البلسم المرفق. هذا يغلق بشرة الشعر ويختم اللون.
- لكي لا تزيد من إجهاد شعرك بعد كل عمليات التلوين، يجب تركه يجف في الهواء بدلًا من التجفيف بالمجفف.
يمكن للشمس والكلور تغيير لون شعرك الجديد بعد فترة وجيزة من صبغه. لذا من الأفضل تجنب كليهما الآن. يجب عليك أيضًا الحصول على شامبو خاص لحماية اللون الآن. لدينا ثلاث نصائح إضافية لك
- رقائق الألمنيوم: تنص محتويات العبوة دائمًا على أنه يجب السماح للون الشعر بالتجفيف في الهواء والنقع فيه. لكنك تحصل على تأثير أفضل إذا غطيت رأسك بالكامل بغطاء مصنوع من رقائق الألومنيوم. سيؤدي ذلك إلى تسخين شعرك والسماح للون بالتغلغل بشكل أفضل.
- كوني حذرة مع الحناء: الحنة منتج رائع ورائع للألوان الطبيعية، لكنها للأسف لا تتماشى مع الملونات الأخرى على الإطلاق. يمكن لأي شخص يعالج الشعر المصبوغ بالحناء باستخدام الملونات الكيميائية أن ينتهي بشعر أخضر.
- الانهيار الشقراء النموذجي: ماذا تفعل إذا كان لدى شقراء مسحة برتقالية فجأة؟ استخدم الشامبو الفضي. يسحبون أصباغ الذهب من الشعر حتى يختفي الظل البرتقالي بعد عدة غسلات. ما الذي يساعد أيضًا: اغسل شعرك بأسبرين مذاب في الماء. اتركيه يعمل لفترة وجيزة ثم اشطفيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صبغ الشعر في البيت بـ صبغه بني بكل درجاته بطريقة سهله وبسيطه مثل المحترفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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