طريقة صبغ الشعر في البيت بـ صبغه بني بكل درجاته بطريقة سهله وبسيطه مثل المحترفين

صبغه بني هل أنت في حالة مزاجية جيدة للحصول على لون شعر جديد، لكن ميزانيتك لم تعد كافية لمصفف الشعر هذا الشهر؟ لا مشكلة، فقط افعليها بنفسك في المنزل بلون من الصيدلية. حتى تبدو النتيجة كما هي على العبوة، لدينا بعض النصائح لك يجب أن تتبعيها جيدا داخل هذه المقالة:

صبغه بني

يمكنك التعرف أيضا على وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه، الصبغة توضع على الشعر مباشرة من الزجاجة وتمشطها. نظرًا لأن هذه مسألة سائلة إلى حد ما، ويجب أن تعمل بسرعة وأمان. الكريمات: أكثر سمكًا وبالتالي فهي أسهل في الاستخدام. يمكن لأولئك الجدد في الصباغة أن يستغرقوا وقتًا أطول قليلاً للتقديم. والآن تعلم كيف تصبغ مثل المحترفين.

لا تغسلي شعرك في اليوم السابق. يسمح الزيت الموجود في شعرك للون بالتغلغل بشكل أفضل في الشعر.

حتى لا تسوء الأمور، من المهم جدًا أن تعد نفسك وحمامك بشكل صحيح أولاً

ارتدي الملابس التي يُسمح لها بالاتساخ وتغطية كتفيك بمنشفة قديمة.

جهز المناشف الورقية لمسح البقع والبقع على الفور.

نصيحة صغيرة: حتى لا تلون جبهتك أو صدغيك أو أذنيك عن طريق الخطأ، دهنها بالفازلين. بهذه الطريقة لن يلتصق الطلاء هناك.

طريقة تحضير للصبغ بالمنزلطريقة الصبغ

أولاً قومي بتمشيط شعرك جيدًا، وقسميه إلى خصلات سميكة وثبتيها بمشابك. الآن ارتدي القفازات الموجودة في العبوة واخلطي الصبغة كما هي في نشرة العبوة. إذا كنت تقوم بالتلوين باستخدام هذا الظل لأول مرة، فيجب عليك إجراء اختبار تمييز: للقيام بذلك ما عليك سوى تطبيق اللون على خصلة من الشعر. لذلك يمكنك أن ترى كيف تتفاعل فروة الرأس مع التلوين، وما إذا كنت تحب اللون وما إذا كان وقت التعرض مناسبًا تقريبًا. إذا كان كل شيء مناسبًا، فابدأ بعملية الصباغة الفعلية.

امسك خصلة مقطعة واعمل باللون بشكل صحيح من الجذر إلى الحافة.

أثناء وقت التعرض، تحقق من شكل الشعر. لنتيجة أكثر كثافة، يمكنك عادةً ترك اللون على رأسك لفترة أطول قليلاً.

يغسل: إذا كنت راضيًا عن النتيجة، اغسل اللون. وبدون الشامبو، فقط بالماء الصافي.

إذا كنت قد غسلت اللون تمامًا، فقم بالتدليك في البلسم المرفق. هذا يغلق بشرة الشعر ويختم اللون.

لكي لا تزيد من إجهاد شعرك بعد كل عمليات التلوين، يجب تركه يجف في الهواء بدلًا من التجفيف بالمجفف.

بعض النصائح لنجاح الصبغة

يمكن للشمس والكلور تغيير لون شعرك الجديد بعد فترة وجيزة من صبغه. لذا من الأفضل تجنب كليهما الآن. يجب عليك أيضًا الحصول على شامبو خاص لحماية اللون الآن. لدينا ثلاث نصائح إضافية لك