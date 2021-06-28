إن طريقة عمل لقمة القاضي وبلح الشام من أسهل الطرق التي تعد بها الحلويات الشرقية كما تلاقي ربات البيوت والمنازل الكثير من إقبال الأطفال عليها والكبار أيضا، كما أنها من الحلوى غير مكلفة نهائيا في الوقت والجهد وتعتبر مكوناتها متوافرة في جميع المنازل، ويرجع ذيعها منذ القرون القديمة فهي ليست حلويات مصرية الأصل وإنما هي حلويات قد عرفناها عن طريق الشام الذين تميزوا ولا يزالون يتميزون بالحلوى الفريدة والمتميزة وذات الطعم الجذاب والمتميز، ويعتبر بلح الشام خاصة من الحلويات المفضلة للصغار.

بلح الشام

بلح الشام هو نوع من الحلويات التي نشأت في سوريا ، حصل على اسمه لأنه ظهر لأول مرة في بلاد الشام ، حيث يقوم صناع الحلويات بإنتاجها على شكل تمور بشكل عام ، وهذا النوع من الحلويات موجود فيها. تنتشر في مصر والشام والعراق وتركيا وتسمى داتلي في العراق وبامه في إيران وتولومبا في تركيا وهذه المقالة تناقش كيفية صنع عجينة بلح المزيفة.

مكونات بلح الشام

كوب دقيق

كوب ماء

معلقة كبيره زبدة

ومعلقة كبيره نشا

معلقة صغيرة فانيليا

3 بيضات

طريقة تحضير بلح الشام

نقوم بإضافة الماء والزبدة في قدر على النار، ثم نضف عليهم الدقيق على النشا و نمزج الخليط جيدا جداً بملعقة خشبية لمدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى دقيقتان ونصف، ومن ثم نقوم برفعه من على النار ونتركه يبرد لمده 10 دقائق.

ومن ثم نضف البيض و الفانيليا واحدة تلو الأخرى مع الضرب المستمر حتى تمتزج العجينة.نقوم بتعبئة العجين في كيس الحلواني ونشكل بلح الشام وفي زيت هادئ على نار هادئة نضع التشكيلات حتى يصير لونها ذهبي ومن ثم نسقيه وهو سخن بشربات بارد.

لقمة القاضي

لقمة القاضي (الزلابية أو العوامة) هي واحدة من الحلويات الشرقية الشهيرة ، ولها أسماء عديدة حسب الدولة التي يتم تناولها فيها.

مقادير لقمة القاضي

كوبين دقيق

عليكِ إضافة معلقة صغيرة نشا

واحد معلقة صغيرة خميرة فورية

معلقة كبيره حليب بودرة

رشة ملح

رشة فانيليا

كوبين ماء دافئ

طريقة تحضير لقمة القاضي

نخلط الدقيق مع النشا والخميرة والحليب البودرة والملح والفانيليا ونضيف الماء الدافي بالتدريج

ونقلب حتى تمتزج العجينة وتصير طرية ولينة، نغطي الوعاء لمدة نصف ساعة لحد ما العجينة تخمر ويتضاعف حجمها، نقوم ببل ملعقة صغيرة بالزيت ونشكل بها لقمة القاضي ونقليها في زيت على نار متوسطة حتى تأخذ اللون الذهبي نخرجها ونسقيها بشربات تقيل بارد أو نرشها بسكر بودرة حسب الرغبة.

طريقة عمل حلاوة الجبن

المقادير:

كوب ماء مغلي (200 مل)

نصف كوب سكر (100 جرام)

كوب دقيق سميد (200 جرام)

2 كوب جبنه عكاوي أو موتزاريلا (400 جم)

القشطه:

كوب قشطه بلدي (200 جرام)

نصف معلقة ماء ورد (10جرام)

نصف معلقة ماء زهر (10جم)

فستق مطحون للتزيين

شربات تقيل بارد

الطريقة

أول ما يجب فعله عند صنعها بجبنة العكاوي هو نقع الجبن في ماء دافئ لمدة ساعتين لإزالة الملح، ثم تقطيعه إلى النصف. في قدر فوق النار، نضع الماء المغلي، نسكب السكر فيه، نضيف البسبوسة السميد ونقلب حتى تتجمع، ثم نضيف الجبن ونقلب حتى تذوب الجبنة ونرفعها عن النار حتى تبرد تماما. نضع كيس بلاستيك على الرخام ونضع عليه الخليط ونضع عليه كيس ونلفه بسمك ربع سنتيمتر بمسمار عجين ثم نحشوها بالكريمة ونضيف عليها ماء الورد والزهور فوقها ماء. ثم نلفها ونقطعها إلى شرائح ونرش الفستق ونشربها بالقطر البارد

إن الحلويات الشرقية أمر مميز وذو مذاق محب للكثيرين من الماس لذلك لا تتكاسلي في تقديم الحلويات الشرقية وإذا أعجبتكِ طريقة عمل لقمة القاضي وبلح الشام لا تنسي أن تشاركيها وإذا رغبتي في معرفة طريقة عمل صوابع زينب وأشهى الحلويات الشرقة