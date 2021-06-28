حجز موعد لقاح كورونا من عمر 12 عام حتي 18 عام عبر توكلنا، حيث أعلن تطبيق توكلنا عن توفير التسجيل الآن عبر التطبيق الخاص بها من أجل حجز موعد لقاح كورونا للأعمار الخاصة التي تبدأ من 12 عام حتي 18 عام داخل المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة الصحة السعودية عن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم منحها للمواطنين بالمملكة، وقد تجاوز عدد الجرعات الي ما يقرب من 17 مليون جرعة، وقد بلغت نسبة الإحصائية الخاصة بها 17،208،065 جرعة، وقد أعلنت الوزارة أن منح اللقاح الخاص بالمواطنين تم من خلال عدد 587 موقع تم تخصيصه من أجل التطعيم بجميع مناطق المملكة العربية السعودية.

حجز موعد لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة أن حجز موعد لقاح كورونا من عمر 12 عام حتي 18 عام عبر تطبيق توكلنا سوف يكون متاحاً لجميع الأعمار التي تم تحديدها، علي أن يتم التسجيل وحجز الموعد من خلال الحساب الخاص بكل فرد علي تطبيق توكلنا من خلال خدمات التطبيق التي يتم توفيرها مجانا تسهيلاً علي جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

طريقة حجز الجرعة الثانية للقاح كورونا

أعلن تطبيق توكلنا عن طريقة حجز موعد خاص من أجل الحصول على الجرعة الثانية من لقاح الفيروس المستجد، وذلك لجميع المواطنين التي تتراوح أعمارهم من 50 عامًا فأكثر وذلك بالتاريخ الهجري، وقد مرت فترة 42 يومًا من الوقت الخاص بالحصول على الجرعة الأولى، علي أن يتم الحجز من خلال الخطوات التالية:

الدخول علي تطبيق توكلنا.

التوجه الي اختيار الخدمات ثم اختيار لقاح كورونا.

يجب تحديد اسم الشخص أو أسم أحد أفراد الأسرة أو أحد الأفراد المكفولين.

تحديد الموعد المناسب لكل فرد.

اختيار مركز التطعيم القريب من كل فرد.

اختيار الوقت واليوم الخاص بالحصول علي الجرعة الثانية.

الضغط علي حجز الموعد.

وقد صرحت وزارة الصحة بأنها توجه عناية المواطنين بالتأكيد على أهمية أن يكون لقاح الجرعة الذي يحصل عليه الشخص أن يكون من نفس الشركة خلال فترة الجرعتين، وقد أكدت علي أهمية عدم تغيير نوع اللقاح خلال الجرعة الثانية بعد الحصول عليه خلال الجرعة الأولى.