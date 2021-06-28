طاجن الأسماك البحرية طبق غني بالفسفور والمغذيات لك ولأسرتك

تعد المأكولات البحرية من أشهى الأطباق وتحضر منها أفخم الأكلات على مستوى العالم ويعد طاجن الأسماك البحرية من أفضل تلك الوصفات فهو غني بأنواع مختلفة من المأكولات البحرية الشهية والمغذية التي تحتوي على قدر عالي من المعادن الضرورية للجسم، تابعينا في هذا المقال لمعرفة كريقة عمل هذا الطاجن. طاجن الأسماك البحرية المقادير اللازمة لتحضير الطاجن: ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرحة حرارة الغرفة.

ربع كيلو من سمك الكاليماري.

نصف كيلو من الجمبري الصغير أو الوسط .

نصف كيلو من سمك الفيليه.

بصلة واحدة مفرومة ناعم.

كوب من المشروم الطازج المقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

نصف كيلو من الطماطم المبشورة

كوب من الريحان المفروم ناعم.

كوبان من كريمة الطبخ

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة. خطوات تحضير طاجن الأسماك البحرية: قومي أولاً بتنظيف جميع أنواع الأسماك جيداً للتخلص من الزفارة. أذيبي الزبدة في وعاء مناسب الحجم على نار متوسطة ثم أضيفي الكاليماري والجمبري. قلبي حتى تتشوح المكونات جيداً وبعدها ارفعيه. في نفس الوعاء أضيفي الماشروم واتركيه يتشوح. أضيفي الطماطم وقلبي وبعدها أضيفي الكريمة. أضيفي الريحان وتبلي الخليط بالملح والفلفل كما ترغبين ويمكنك إضافة توابل سمك أيضاً. بعد أن يغلي الخليط أضيفي السمك واتركيه مع التقليب لعشر دقائق حتى يتجانس مع الصوص. ارفعي الخليط من على النار وضعيه في طاجن فخاري أو قارب. ضعي الجبنة الشيدر على الوجه ويمكنك إضافة الموتزاريلا أيضاً. أدخلى الطاجن الفرن وأشعلى الشواية ختى تذوب الجبنة على الوجه وتنضج المكونات. يقدم الطاجن ساخن مع الأرز المناسب للمأكولات البحرية والسلطة أو حتى المكرونة البيضاء. طاجن الأسماك البحرية المقادير اللازمة لتحضير الطاجن:خطوات تحضير طاجن الأسماك البحرية: فوائد السمك والمأكولات البحرية: الأسماك تحتوي على النسبة الأعضم من الفسفور التي تمد الجسم بالطاقة كما تفيد العظام والأسنان.

يحتوي على نسبة عالية من اليود المفيد للجسم وللشعر كما يمنع مشاكل الغدة الدرقية.

غني بالاحماض الدهنية والأوميجا 3 العنصر الأهم لصحة القلب والمخ.

مفيدة لكبار السن لمنع تلف الخلايا كما تعالج مشاكل التأخر العقلي وضعف الذاكرة.

يحتوي السمك على فيتامين د وهو هام للعظام كما يرفع مناعة الجسم. الوسوم

تعد المأكولات البحرية من أشهى الأطباق وتحضر منها أفخم الأكلات على مستوى العالم ويعد طاجن الأسماك البحرية من أفضل تلك الوصفات فهو غني بأنواع مختلفة من المأكولات البحرية الشهية والمغذية التي تحتوي على قدر عالي من المعادن الضرورية للجسم، تابعينا في هذا المقال لمعرفة كريقة عمل هذا الطاجن. طاجن الأسماك البحرية المقادير اللازمة لتحضير الطاجن: ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرحة حرارة الغرفة.

ربع كيلو من سمك الكاليماري.

نصف كيلو من الجمبري الصغير أو الوسط .

نصف كيلو من سمك الفيليه.

بصلة واحدة مفرومة ناعم.

كوب من المشروم الطازج المقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

نصف كيلو من الطماطم المبشورة

كوب من الريحان المفروم ناعم.

كوبان من كريمة الطبخ

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة. خطوات تحضير طاجن الأسماك البحرية: قومي أولاً بتنظيف جميع أنواع الأسماك جيداً للتخلص من الزفارة. أذيبي الزبدة في وعاء مناسب الحجم على نار متوسطة ثم أضيفي الكاليماري والجمبري. قلبي حتى تتشوح المكونات جيداً وبعدها ارفعيه. في نفس الوعاء أضيفي الماشروم واتركيه يتشوح. أضيفي الطماطم وقلبي وبعدها أضيفي الكريمة. أضيفي الريحان وتبلي الخليط بالملح والفلفل كما ترغبين ويمكنك إضافة توابل سمك أيضاً. بعد أن يغلي الخليط أضيفي السمك واتركيه مع التقليب لعشر دقائق حتى يتجانس مع الصوص. ارفعي الخليط من على النار وضعيه في طاجن فخاري أو قارب. ضعي الجبنة الشيدر على الوجه ويمكنك إضافة الموتزاريلا أيضاً. أدخلى الطاجن الفرن وأشعلى الشواية ختى تذوب الجبنة على الوجه وتنضج المكونات. يقدم الطاجن ساخن مع الأرز المناسب للمأكولات البحرية والسلطة أو حتى المكرونة البيضاء. طاجن الأسماك البحرية المقادير اللازمة لتحضير الطاجن:خطوات تحضير طاجن الأسماك البحرية: فوائد السمك والمأكولات البحرية: الأسماك تحتوي على النسبة الأعضم من الفسفور التي تمد الجسم بالطاقة كما تفيد العظام والأسنان.

يحتوي على نسبة عالية من اليود المفيد للجسم وللشعر كما يمنع مشاكل الغدة الدرقية.

غني بالاحماض الدهنية والأوميجا 3 العنصر الأهم لصحة القلب والمخ.

مفيدة لكبار السن لمنع تلف الخلايا كما تعالج مشاكل التأخر العقلي وضعف الذاكرة.

يحتوي السمك على فيتامين د وهو هام للعظام كما يرفع مناعة الجسم.

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