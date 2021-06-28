طريقة عمل الكبدة في المنزل بطرق مضمونة ومختلفة والطعم حكاية

طريقة عمل الكبدة كثيراً من النساء يقعون في حيرة شديدة ويصابون بالملل في تكرار الوجبات ويبحثون عن الوجبات السريعة المفيدة لأسرهم الكبدة نوعان كبدة دجاج وكبدة أغنام وهما من الأكلات السريعة التي يعشق تناولها الكبار والصغار. يفضل البعض تناول الكبدة الجملي والبعض الآخر يفضل تناول كبدة الخروف ولكن من أخف الكبد التي لا تستغرق وقت في الطهي وهي الكبدة البتلو.

طريقة عمل الكبدة في المنزل

لا ينصح بتناول الكبدة المجمدة لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا الضارة وتصيب بحالات من التسمم لوجود الدم الفاسد المتجمد بداخلها ولا أحد يعلم مدة تخزينها وتجمديها الكبدة لها ثلاث طرق للطهي منها المقلية، المشوية، الأسكندراني لكل واحدة منهم تتميز بمذاقها الخاص ويقدم بجانب كل منهم نوع مميز من السلطات أو المخللات والبطاطس المقرمشة. ومن فوائد الكبدة تحتوي على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الإنسان، مفيدة أيضا للمرأة الحامل وجنينها.

طريقة عمل الكبدة المقلية

المكونات

كيلو كبدة شرائح رفيعة.

كوبان ردة ناعمة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقتان صغيرة ملح.

عصير ليمونة.

زيت للقلي.

بقدونس مفروم للتزين.

طريقة التحضير

نضع الكبدة في وعاء عميق.

نضيف الخل، عصير الليمون، الملح.

نضيف الثوم المفروم، الكمون، الفلفل الأسود.

نقلب الكبدة جيداً مع التوابل والثوم.

نتركها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل القلي.

نضع الردة في طبق مسطح.

نأخذ شريحة من الكبدة وتصفي٠

نضعها في الردة ونقلها على الوجهين.

نرصها في سرفيس.

نضع طاسة على نار متوسطة.

نضيف كمية مناسبة من الزيت.

نضع الكبدة عندما يسخن الزيت.

نتركها لمدة دقيقاتان حتى تصبح لونها ذهبي.

ترفع في مصفاه لتصفي الزيت الزائد.

نضع البقدونس المفروم في أطباق التقديم وترص الكبدة.

تقدم ساخنة بجانبها المكرونة بالصلصة أو خبز بلدي وبطاطس محمرة والمخلل.

طريقة عمل الكبدة المشوية

المكونات

كيلو كبدة شرائح سميكة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة ونصف ملح.

ملعقتان كبيرة خل.

ربع كوب عصير ليمون.

بقدوس مفروم.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق، ونضع الكبدة.

نضيف الثوم المفروم، الخل، عصير الليمون، التوابل.

نخلط الكبدة مع الثوم، نتركها قليلاً في الثلاجة.

نضع الشواية على النار.

نضع قليل من الزيت.

نصفي الكبدة من الخليط.

نرصها جمبا في الشواية.

نتركها على النار حتى تصبح لونها ذهبي.

نقلبها على الوجه الأخر وتركها حتى نحصل على اللون الذهبي.

نضع البقدونس المفروم في أطباق التقديم.

نرص الكبدة في الأطباق، يقدم بجانبها سلطات الدايت، الخبر البلدي.

طريقة عمل الكبدة الأسكندراني

المكونات

كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفة.

ملعقة صغيرة كمون.

رشه قرفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتان صغيرة ملح.

حبتان فلفل حار أخضر.

حبتان فلفل حار أحمر.

زيت نباتي.

ربع كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير