أفضل طريقة لعمل كيراتين طبيعي في البيت لفرد الشعر وهتلاحظي النتيجة من أول مرة

الشعر من أهم الأشياء التي تميز المرأة، ولذلك فهي تسعى دائمًا حتى تتمتع بشعر مفرود بشكل كامل، وأكثر نعومة وجاذبية، ولذلك تذهب الكثير من النساء للمصففين لفرد شعرهن، بطرق غير صحية إما بإستخدام مواد كيماوية، أو بإستخدلم الاستشوار، والمكواة، وكل ذلك يؤدي إلى هلاك الشعر، ولذلك سوف نعرض اليكم طريقة جديدة لعمل الكيراتين الطبيعي بكل سهوله.كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة
بدون اي اضرار، وبدون أي مستحضرات كيماوية تهلك الشعر تستطيعي الأن فرد شعرك بشكل طبيعي و رائع من خلال هذه الوصفة الآتية:
المكونات
- ٢ملعقة كبيرة من خميرة جافة فورية
- بيضة.
- ٢ ملعقة صغيرة من النشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من خل التفاح الابيض.
طريقة التحضير والتطبيق
- قومي بجمع كل المكونات، في إناء واحد وقومي بخفق المكونات جيدًا.
- اتركي هذه المكونات لمدة ساعة حتى تخمر المكونات جيًدا.
- قومي بعد ذلك بتوزيعها على كل الشعر من الجذور وحتى الأطراف لكل اجزاء الشعر.
- ضعي غطاء للرأس بلاستيك، واتركيه من الليل حتى الصباح، للحصول على أفضل النتائج.
- قومي بغسيل شعرك جيدًا بالماء الشامبو، والبلسم، ويفضل غسل الشعر بشامبو طبيعي.
- تكرر هذه الوصفة كل اسبوع لاستمرار النتيجة، والحصول شعر مفرود دائمًا.
هذه الوصفة تساعد على ترطيب الشعر وتقويته وتغذيته وذلك قد يرجع إلى البيض الذي يحتوي على بروتين مفيد للشعر، والزبادي الذي يساعد على تنظيف فروة الرأس وترطيب الشعر بالإضافة إلى أنها تساعد على فرد الشعر بشكل ممتاز وهي كالأتي:
المكونات
- صفار بيضة كاملة.
- علبة زبادي طبيعي
طريقة التحضير
- قومي بخلط كل المكونات مع بعض، جيدًا استمري في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي.
- ضعي هذا الخليط على شعرك من الجذور حتى الوصول إلى الأطراف، وبعد ذلك فكي شعرك جيدًا بكيس بلاستيك، أو بغطاء مخصص لتدفئة الشعر، حتى يمتص اكبر قدر من الخليط.
- اتركي هذا الماسك على شعرك مدة لا تقل عن نصف ساعة.
- اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر، والشامبو.
- يفضل تكرار هذه الوصفة اسبوعيًا حتى تحقق أفضل النتائج لفرد الشعر.
الوسوم
الشعر من أهم الأشياء التي تميز المرأة، ولذلك فهي تسعى دائمًا حتى تتمتع بشعر مفرود بشكل كامل، وأكثر نعومة وجاذبية، ولذلك تذهب الكثير من النساء للمصففين لفرد شعرهن، بطرق غير صحية إما بإستخدام مواد كيماوية، أو بإستخدلم الاستشوار، والمكواة، وكل ذلك يؤدي إلى هلاك الشعر، ولذلك سوف نعرض اليكم طريقة جديدة لعمل الكيراتين الطبيعي بكل سهوله.كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة
بدون اي اضرار، وبدون أي مستحضرات كيماوية تهلك الشعر تستطيعي الأن فرد شعرك بشكل طبيعي و رائع من خلال هذه الوصفة الآتية:
المكونات
- ٢ملعقة كبيرة من خميرة جافة فورية
- بيضة.
- ٢ ملعقة صغيرة من النشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من خل التفاح الابيض.
طريقة التحضير والتطبيق
- قومي بجمع كل المكونات، في إناء واحد وقومي بخفق المكونات جيدًا.
- اتركي هذه المكونات لمدة ساعة حتى تخمر المكونات جيًدا.
- قومي بعد ذلك بتوزيعها على كل الشعر من الجذور وحتى الأطراف لكل اجزاء الشعر.
- ضعي غطاء للرأس بلاستيك، واتركيه من الليل حتى الصباح، للحصول على أفضل النتائج.
- قومي بغسيل شعرك جيدًا بالماء الشامبو، والبلسم، ويفضل غسل الشعر بشامبو طبيعي.
- تكرر هذه الوصفة كل اسبوع لاستمرار النتيجة، والحصول شعر مفرود دائمًا.
هذه الوصفة تساعد على ترطيب الشعر وتقويته وتغذيته وذلك قد يرجع إلى البيض الذي يحتوي على بروتين مفيد للشعر، والزبادي الذي يساعد على تنظيف فروة الرأس وترطيب الشعر بالإضافة إلى أنها تساعد على فرد الشعر بشكل ممتاز وهي كالأتي:
المكونات
- صفار بيضة كاملة.
- علبة زبادي طبيعي
طريقة التحضير
- قومي بخلط كل المكونات مع بعض، جيدًا استمري في الخفق حتى تحصلي على قوام كريمي.
- ضعي هذا الخليط على شعرك من الجذور حتى الوصول إلى الأطراف، وبعد ذلك فكي شعرك جيدًا بكيس بلاستيك، أو بغطاء مخصص لتدفئة الشعر، حتى يمتص اكبر قدر من الخليط.
- اتركي هذا الماسك على شعرك مدة لا تقل عن نصف ساعة.
- اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر، والشامبو.
- يفضل تكرار هذه الوصفة اسبوعيًا حتى تحقق أفضل النتائج لفرد الشعر.
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