افضل تتبيله للشيش طاووق وطريقة تحضيره في الفرن زي المطاعم

افضل تتبيله للشيش طاووق التي تختلف طريقة تحضيره في الفرن مثل المطاعم وهى من اشهي الاطباق التركية اللذيذ التي يفضلها الكثيرين من الصغار والكبار، وتختلف طريقة التحضير من خلال أضافه النكهات من الثوم أو الليمون على الطريقة السورية أو اللبنانية أو المصرية ، ويمكن طهيه في الفرن أو في طاسة الشوى ويعد الشيش طاووق من افضل أنواع كباب الدجاج المفضل في اغلب المطاعم ولكن تفضل الأمهات وغيرها في تحضيره في المنزل باختلاف الطريقة على حسب تتبيله الشيش طاووق التي تتنوع فيها البهارات للمحافظة على الصحة من الأكل في الخارج، ويوجد الكثير من الأكلات المحضرة من الدجاج ومنها لعشاق دجاج كنتاكى المقرمش طريقة عمل الخلطة السرية في البيت. افضل تتبيله للشيش طاووق وطريقة تحضيره في الفرن افضل تتبيله للشيش طاووق وطريقة تحضيره في الفرن مقادير تتبيلة الشيش طاووق نصف كيلو صدور دجاج . كوب زبادي وروز مارى. نصف كوب زيت زيتون وربع كوب عصير ليمون. ربع كوب خل ابيض 2 ملعقة كبيرة صويا صوص. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم . ملعقة حبهان ناعم وملعقة صغيرة ثوم بوردة. بصل بودرة وشطة وزعتر كركم وفلفل اسود مطحون. ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة و2 ملعقة صغيرة ملح. أعواد خشبية. بصل مقطع مكعبات. فلفل ألوان مقطع مكعبات. طريقة تحضير الشيش طاووق طريقة تحضير الشيش طاووق يتم تقطيع صدور الدجاج مكعبات متوسطة الحجم بعد غسلها ونضع الزبادي في وعاء غويط ونضيف إليه صلصة الطماطم والخل وعصير الليمون وزيت الزيتون والصويا صوص ونخلطهم جيدًا ثم نتبل خليط الزبادي بالملح والفلفل الأسود والحبان والبصل البودرة والثوم البودرة والشطة والبابريكا والكركم والكزبرة ونقلب جيدا ثم نضع قطع الدجاج في التتبيلة وندعكها بها جيداً ونغطي الدجاج وندخلها الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ويفضل ليلة كاملة حتى يبتل الدجاج جيدا ويتم تشغيل شواية الفرن ونبطن الصينية بورقة زبدة ونرص قطع الدجاج مع الفلفل الملون والبصل بالتبادل في الأعواد الخشبية ثم ندهن الشيش طاووق بزيت الزيتون ويتم رصه وحدة تلو الأخري ثم ندخل الشيش طاووق في الفرن لمدة 20 دقيقة مع التقليب المستمر حتى ينضج ونخرج الشيش من الفرن ونقدمه ساخن مع الخبز الشامي والثومية والخيار المخلل والمايونيز. الوسوم

افضل تتبيله للشيش طاووق التي تختلف طريقة تحضيره في الفرن مثل المطاعم وهى من اشهي الاطباق التركية اللذيذ التي يفضلها الكثيرين من الصغار والكبار، وتختلف طريقة التحضير من خلال أضافه النكهات من الثوم أو الليمون على الطريقة السورية أو اللبنانية أو المصرية ، ويمكن طهيه في الفرن أو في طاسة الشوى ويعد الشيش طاووق من افضل أنواع كباب الدجاج المفضل في اغلب المطاعم ولكن تفضل الأمهات وغيرها في تحضيره في المنزل باختلاف الطريقة على حسب تتبيله الشيش طاووق التي تتنوع فيها البهارات للمحافظة على الصحة من الأكل في الخارج، ويوجد الكثير من الأكلات المحضرة من الدجاج ومنها لعشاق دجاج كنتاكى المقرمش طريقة عمل الخلطة السرية في البيت. افضل تتبيله للشيش طاووق وطريقة تحضيره في الفرن افضل تتبيله للشيش طاووق وطريقة تحضيره في الفرن مقادير تتبيلة الشيش طاووق نصف كيلو صدور دجاج . كوب زبادي وروز مارى. نصف كوب زيت زيتون وربع كوب عصير ليمون. ربع كوب خل ابيض 2 ملعقة كبيرة صويا صوص. 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم . ملعقة حبهان ناعم وملعقة صغيرة ثوم بوردة. بصل بودرة وشطة وزعتر كركم وفلفل اسود مطحون. ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة و2 ملعقة صغيرة ملح. أعواد خشبية. بصل مقطع مكعبات. فلفل ألوان مقطع مكعبات. طريقة تحضير الشيش طاووق طريقة تحضير الشيش طاووق يتم تقطيع صدور الدجاج مكعبات متوسطة الحجم بعد غسلها ونضع الزبادي في وعاء غويط ونضيف إليه صلصة الطماطم والخل وعصير الليمون وزيت الزيتون والصويا صوص ونخلطهم جيدًا ثم نتبل خليط الزبادي بالملح والفلفل الأسود والحبان والبصل البودرة والثوم البودرة والشطة والبابريكا والكركم والكزبرة ونقلب جيدا ثم نضع قطع الدجاج في التتبيلة وندعكها بها جيداً ونغطي الدجاج وندخلها الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ويفضل ليلة كاملة حتى يبتل الدجاج جيدا ويتم تشغيل شواية الفرن ونبطن الصينية بورقة زبدة ونرص قطع الدجاج مع الفلفل الملون والبصل بالتبادل في الأعواد الخشبية ثم ندهن الشيش طاووق بزيت الزيتون ويتم رصه وحدة تلو الأخري ثم ندخل الشيش طاووق في الفرن لمدة 20 دقيقة مع التقليب المستمر حتى ينضج ونخرج الشيش من الفرن ونقدمه ساخن مع الخبز الشامي والثومية والخيار المخلل والمايونيز.

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