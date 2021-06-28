بدون فرن اعملي ألذ كريم كراميل بخطوات بسيطة وفي أسرع وقت وهتنبهري

نقدم لكم وصفة كريم كراميل بدون فرن لتحضيره بكل سهولة وفي أسرع وقت ممكن، حيث أنه يعتبر من أشهر الحلويات التي يحبها العديد من الأشخاص وبالأخص الصغار، فهو حلوى خفيفة جداً وسهل تناولها، ومفيد أيضاً حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم، ولذلك تحرص الأمهات على تحضيره للأولاد في الأعمار الصغيرة لكي يمدهم بهذه الفوائد ولكي يتناولونه بكل سهولة، وسوف ننشر لكم أسهل طريقة لتحضيره في البيت.

أربعة ملاعق كبار من الماء.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

6 بيضات.

ملعقتين صغيرة الحجم من ماء الورد.

كوبان من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

نقوم بتجهيز حوالي أربعة أطباق حسب الكمية.

وبعد ذلك نحضر صينية واسعة وعميقة حسب عدد الأطباق.

ندهن الأطباق بالقليل من الزبدة أو الزيد لتسهيل عملية إخراج الكريم كراميل.

في طاسة صغيرة على النار الهادئة نقوم بوضع الماء والسكر، ونتركهم حتى يصبح كراميل.

ونضع الحليب السائل في وعاء آخر مناسب له.

وفي بولة كبيرة نقوم بوضع كلاً من البيض والفانيليا والسكر ونخفقهم بشكل جيد بالمضرب اليدوي لتتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الحليب تدريجياً إلى البيض ونقلب باستمرار لتختلط المكونات مع بعضها.

نصفي خليط البيض بعد ذلك.

نقوم بتوزيع الكريم كراميل في الأطباق كلها.

ثم نغطيها بورق ألومنيوم جيداً، ونضع الأطباق في الصينية.

ونقوم بإضافة ماء ساخن إلى الصينية لكي يغطي نصف الطبق.

ونضع الصينية على النار لكي تغلي، وبعد الوصول إلى مرحلة الغليان نهدأ النار ونتركها حوالي 20 دقيقة حتى تستوي جيداً.

بعد ذلك نتركه جانباً حتى يبرد وندخله الثلاجة، وبالهنا والشفا لكم.

القيمة الغذائية للكريم كراميل

هذه الوصفة للكريم كراميل من أسهل الوصفات التي تحضر بسرعة، وتحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات الكثيرة، لأنه يحتوي على البيض والحليب والسكر والفانيليا، يمكننا تقديمه للأطفال لأنهم يحبونه لما فيه من عناصر غذائية تفيد أجسامهم بصورة كافية، ولا داعي لشرائه من الخارج لكي نضمن نظافته وعدم تلوثه.