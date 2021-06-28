سر تحضير الخيار المخلل بنفس المذاق المميز له في المحلات الجاهزة بخطوات بسيطة

سر تحضير الخيار المخلل ، يتميز المخلل بأنه من الأكلات المميزة التي دائمًا ما تكون متواجدة على المائدة في كافة الأوقات، ويدخل مخلل الخيار خصيصًا في إعداد كافة الأكلات سواء المطبخ العربي أو الخليجي أو المصري، فيمكن أن تقدم أطباق الخيار المخلل مع الكفتة المشوية والكبدة وكافة أكلات المطبخ السوري، أي أنه نوع من أنواع المقبلات التي لا غنى عنها على السفرة، نظرًا لأنها تكسب الأكلات مذاقًا خاصًا بسبب تواجده.

سر تحضير الخيار المخلل

يرجع الخيار المخلل إلى المطبخ السوري، حيث اشتهر لتقديمه مع وجبات الأكل السوري من الشاورما والكبدة وغيرها من الوجبات وخاصة وجبات الإفطار، ولكن أضاف المطبخ المصري إضافات وبصمات عديدة على الخيار المخلل، وأصبح له مذاق مميز يكثر خصيصًا في وجبات الإفطار الشعبية كالفول والطعمية.

ويمكن تحضير الخيار المخلل بإحضار المكونات التالية :

2 كيلو جرام من الخيار الرفيع.

ثوم حسب الرغبة.

معلقة صغيرة من الملح تضاف لكل كوب ماء.

نصف كوب من الخل.

معلقة صغيرة سكر.

نصف معلقة ثوم مهروس.

نصف معلقة كزبرة مطحونة.

نصف معلقة فلفل أحمر.

خطوات تحضير الخيار المخلل

يغسل الخيار جيدًا ويقطع طرفي كل واحدة، ثم يعبأ في برطمان ذو حجم مناسب.

يوضع محلول التخليل وهو معلقة ملح لكل كوب ماء، حسب الكمية الموضوعة في كل برطمان.

توضع الماء حتى يغمر الخيار، ولكن مع مراعاة ترك مكان فارغ لإضافة الخل.

يضاف السكر والتوابل والخل وتقلب المكونات حتى يذوب الملح.

يوضع المحلول فوق الخيار.

يغلق البرطمان ويترك لعدة أيام حتى يتخلل ولا يجب فتحه قبل أن ينضج.

بعد أن ينضج المخلل يجب إزالة الريم الأبيض من فوق الخيار لأنه يتسبب في تلفه.

يوضع الخيار في الثلاجة بعد أن ينضج كي لا يتلف.

عند تناول الخيار، يجب مراعاة أن يتم التقاطه من البرطمان بشوكة بدلًا من ملامسة الأصابع.

من الممكن أن يتم تعبئة المياه في البرطمان أولًا قبل وضع الملح حتى يمتلئ قبل وضع الخل، ثم صبه مرة أخرى ومعرفة مقداره، ووضع معلقة من الملح على كل كوب من الماء لضمان المذاق المميز.