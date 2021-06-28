طريقة صبغ الحواجب بالقهوة في البيت للحصول علي لون بني طبيعي ودائم

تعرفي علي طريقة صبغ الحواجب بالقهوة بطريقة سهلة وبسيطة والنتيجة رائعة ودائمة، تعد القهوة واحده من أفضل الخيارات التي يمكنها مساعدتك في الحصول على حواجب كثيفة وسميكة، وذلك عن طريق استخدام مواد طبيعية دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية، والتي عادة ما تؤثر بالسلب على البشرة والشعر وتتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض الجلدية الخطيرة.

طريقة صبغ الحواجب بالقهوة

الاعتناء بمظهر الحواجب واحدة من أهم الأشياء التي تهتم كل سيدة وفتاة بها، وتبحث بشتي الطرق للحفاظ عليها مرسومة بالشكل الذي يتناسب مع مظهر الوجه والملامح، لذلك سوف نتعرف علي طريقة سهلة وبسيطة لرسم الحواجب وتغيير لونها أيضا، وذلك عن طريق مكونات طبيعية وغير مكلفة، كما أنها تعطي نفس طريقة عملها في البيوتي سنتر وأفضل منها.

خطوات صبغ الحواجب بالقهوة

يمكنك صبغ الحواجب بالقهوة والحصول على حواجب ذات لون بني تزيد من جمال وجاذبية الوجه من خلال اتباع الخطوات التالية:-

يمكنك استخدام مقدار قليل من مسحوق القهوة الناعم،

ثم إضافة القليل من الكاكاو الخام على شكل بودر .

ويتم مزج الخليط معا باستخدام مقدار ملعقتين من زيت جوز الهند وأضافه ملعقة متوسطة من عسل النحل.

في وعاء فارغ ضفي مسحوق القهوة والكاكاو معا والتقليب جيدا، وذلك بعد أضافه زيت جوز الهند وعسل النحل ليصبح الخليط متجانس القوام.

قومي بتوزيع الخليط على الحواجب بعد مرور دقيقتين من التحضير للخليط باستخدام فرشاة مسطحة.

تترك الوصفة على الحواجب مدة لا تقل عن عشرون دقيقة واستخدام قطنة مبللة بالماء الدافئ للتخلص من بقايا الخليط.

أهمية استخدام القهوة في صبغ الحواجب

استخدام القهوة في صبغ الحواجب يعد من الأشياء الغريبة التي اشتهرت خلال الفترة الأخيرة والتي ظهرت بديلا عن الصبغات الكيماوية، حيث لا تقتصر أهمية القهوة وما تحتوي عليه من مادة الكافيين على صبغ الحواجب فقط، بل أنها تمتاز بدورها الفعال، حيث تعمل على تعزيز نمو وزيادة كثافة الشعر في وقت قصير، كما أن استخدام القهوة في صبغ الحواجب تساعدك في الحصول على حواجب ممتلئة بشكل طبيعي، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل واستخدام منتجات التجميل الباهظة الثمن.