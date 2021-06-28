قناع النشا وماء الورد!بمكونات طبيعية بدرجة تفتيح ليس لها مثيل2021

قناع النشا وماء الورد، من أقوى وأفضل ماسكات التبييض التي تبحث عنها النساء والفتيات وعن سر البياض الفائق، ويعتبر مكون النشا وماء الورد يوجد بهما العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض التي تحتاجها البشرة، حيث يعملان على القضاء على طبقة الجلد الميت واسمرار البشرة وإزالة الكلف وتصبغات الشمس، ويمكن عمل ماسك النشا بطرق عديدة منها النشا بالليمون والنشا بزيت الزيتون وخلطات كثيرة لها مفعول مضمون، ومن السهل عمل ماسك النشا وماء الورد بالمنزل وبمكونات طبيعية وبتكلفة ضئيلة جدا، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا أعزاءنا القراء على طريقة قناع النشا وماء الورد لتفتيح البشرة ونضارتها بطريقة سحرية، ومن أول استخدام من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات قناع النشا وماء الورد للبشرة مكونات قناع النشا وماء الورد للبشرة سوف نتحدث على مكونات عمل قناع النشا وماء الورد بمكونات طبيعية وبسيطة وهى كالتالي:- ملعقتان كبيرتان من النشا.

ربع كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

أربع نقط من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد بطريقة سهلة وبسيطة100%وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به النشا والكركم ثم نسكب عليهم الماء الدافئ ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة ماء الورد ثم زيت الزيتون ويتم خلط المكونات خلطا جيدا حتى يصبح كالمعجون. يتم وضع المعجون في علبة مناسبة ويفضل من الزجاج وتكون محكمة الغلق. طريقة الاستخدام سوف نقدم لكم طريقة استخدام النشا وماء الورد لتفتيح وتنعيم الوجه وهى كما يلي:- يتم غسل الوجه بغسول الوجه أولا لازالة الاتربة والزيوت التي بالوجه.

ثم نقوم بتنشيف الوجه بفوطة ناعمة ونظيفة.

يتم توزيع قناع الوجه ثم بواسطة الفرشاة عكس اتجاه عقارب الساعة.

ثم نتركه على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف الماسك.

يتم إزالة قناع النشا بالماء الفاتر لتنظيف الوجه.

ثم يستخدم الماسك يوم بعد يوم ولمدة أسبوعين متتاليين وستلاحظين الفرق. نصائح يتم اتباعها عند استخدام النشا وماء الورد نصائح يتم اتباعها عند استخدام النشا وماء الورد سوف نتناول في السطور المقبلة على بعض نصائح استخدام قناع النشا وهى كالتالي:- من الضروريات البدء في غسل الوجه ومسحه. الإلتزام بالمقادير المكتوبة للحصول على أفضل النتائج. من الأفضل استخدام علبة زجاجية وليستةالبلاستيكية لعدم تفاعل الكريم مع المواد البلاستيكية. يجب استخدام الفرشاة لتوزيع الكريم بالتساوي على البشرة. اتباع خطوة التقليب الجيد للمكونات لتجانس الخليط من الخطوات الهامة في الاستخدام. فوائد قناع النشا وماء الورد فوائد قناع النشا وماء الورد سوف نتعرف على بعض فوائد ماسك النشا وماء الورد لنضارة البشرة وتفتيحها بدرجة ليس لها مثيل وهى كالآتي:- التخلص من تصبغات أشعة الشمس التي تترك اثارها على البشرة.

العمل على تبييض وترطيب ونظافة الوجه من الزيوت والاتربة الملتصقة.

إزالة الكلف والبثور السوداء الموجودة بالوجه وحل مشاكل التجاعيد. الوسوم

قناع النشا وماء الورد، من أقوى وأفضل ماسكات التبييض التي تبحث عنها النساء والفتيات وعن سر البياض الفائق، ويعتبر مكون النشا وماء الورد يوجد بهما العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض التي تحتاجها البشرة، حيث يعملان على القضاء على طبقة الجلد الميت واسمرار البشرة وإزالة الكلف وتصبغات الشمس، ويمكن عمل ماسك النشا بطرق عديدة منها النشا بالليمون والنشا بزيت الزيتون وخلطات كثيرة لها مفعول مضمون، ومن السهل عمل ماسك النشا وماء الورد بالمنزل وبمكونات طبيعية وبتكلفة ضئيلة جدا، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا أعزاءنا القراء على طريقة قناع النشا وماء الورد لتفتيح البشرة ونضارتها بطريقة سحرية، ومن أول استخدام من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم. مكونات قناع النشا وماء الورد للبشرة مكونات قناع النشا وماء الورد للبشرة سوف نتحدث على مكونات عمل قناع النشا وماء الورد بمكونات طبيعية وبسيطة وهى كالتالي:- ملعقتان كبيرتان من النشا.

ربع كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

أربع نقط من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا وماء الورد بطريقة سهلة وبسيطة100%وهى كالآتي:- يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به النشا والكركم ثم نسكب عليهم الماء الدافئ ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة ماء الورد ثم زيت الزيتون ويتم خلط المكونات خلطا جيدا حتى يصبح كالمعجون. يتم وضع المعجون في علبة مناسبة ويفضل من الزجاج وتكون محكمة الغلق. طريقة الاستخدام سوف نقدم لكم طريقة استخدام النشا وماء الورد لتفتيح وتنعيم الوجه وهى كما يلي:- يتم غسل الوجه بغسول الوجه أولا لازالة الاتربة والزيوت التي بالوجه.

ثم نقوم بتنشيف الوجه بفوطة ناعمة ونظيفة.

يتم توزيع قناع الوجه ثم بواسطة الفرشاة عكس اتجاه عقارب الساعة.

ثم نتركه على الوجه لمدة نصف ساعة حتى يجف الماسك.

يتم إزالة قناع النشا بالماء الفاتر لتنظيف الوجه.

ثم يستخدم الماسك يوم بعد يوم ولمدة أسبوعين متتاليين وستلاحظين الفرق. نصائح يتم اتباعها عند استخدام النشا وماء الورد نصائح يتم اتباعها عند استخدام النشا وماء الورد سوف نتناول في السطور المقبلة على بعض نصائح استخدام قناع النشا وهى كالتالي:- من الضروريات البدء في غسل الوجه ومسحه. الإلتزام بالمقادير المكتوبة للحصول على أفضل النتائج. من الأفضل استخدام علبة زجاجية وليستةالبلاستيكية لعدم تفاعل الكريم مع المواد البلاستيكية. يجب استخدام الفرشاة لتوزيع الكريم بالتساوي على البشرة. اتباع خطوة التقليب الجيد للمكونات لتجانس الخليط من الخطوات الهامة في الاستخدام. فوائد قناع النشا وماء الورد فوائد قناع النشا وماء الورد سوف نتعرف على بعض فوائد ماسك النشا وماء الورد لنضارة البشرة وتفتيحها بدرجة ليس لها مثيل وهى كالآتي:- التخلص من تصبغات أشعة الشمس التي تترك اثارها على البشرة.

العمل على تبييض وترطيب ونظافة الوجه من الزيوت والاتربة الملتصقة.

إزالة الكلف والبثور السوداء الموجودة بالوجه وحل مشاكل التجاعيد.

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