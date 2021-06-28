بملعقة كاكاو اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية وخافي العيوب يناسب جميع أنواع البشرة

بملعقة كاكاو اصنعي كريم أساس طبيعي، طريقة عمل كريم اساس مناسب لنوع البشرة ويكون طبيعي من مواد غير ضارة بصحة الجلد هو الموضوع الذي سنتطرق له من خلال السطور التالية، وسنعرض بالتفصيل أكثر من طريقة يمكننا من خلالها أن نقوم بالإحضار لمثل تلك النوعية من الكريمات والتي تسهم في المساعدة في إخفاء أي عيوب بالبشرة، كما أنها تمنح البشرة مظهر مشرق، وموحد اللون، كما تساعد في ثبات الميكب لأطول فترة ممكنة. بملعقة كاكاو اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية بملعقة كاكاو اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية المكونات لتلك الطريقة ما يلي: عدد ثلاث ملاعق من مكون النشا.

ملعقتان كاكاو من النوع الخام خالي السكر.

ملعقة عشب القرفة.

ملعقة مستخلص زيت الجوجوبا.

كبسولتان فيتامين إي.

ملعقة كريم مضاد الالتهابات. طريقة التحضير للكريم: يتم الخلط لمكوني النشا مع الكاكاو، وكذلك نضيف القرفة، ونقلب بشكل جيد حتى تختفي المكونات ببعضها البعض.

بعد ذلك تأتي خطوة الإضافة لمستخلص زيت الجوجوبا، وكذلك يضاف مكون الفيتامين إي إللا باقي المزيج، ولا بد من التقليب ما لا يقل عن خمس دقائق، وذلك كي نحصل على مزيج أشبه بملمس الكريم.

في حال الحاجة لإضافة نشا أكثر، أو زيت أكثر فلا مانعه من هذا، وذلك للوصول لدرجة الملمس الكريمي المضبوطة.

لا بد من الإضافة لكمية الكريم المضادة للالتهابات، والتأكد من توزيعها الجيد داخل المزيج.

من الممكن تجربة الكريم بمنطقة صغيرة من الجلد لمعرفة درجة لونه.

أهم خطوة هي حفظ الكريم الناتج بالثلاجة. طريقة عمل كريم الأساس في البيت طريقة عمل كريم الأساس في البيت الطريقة تستدعي إحضار المكونات التالية: ملعقة مستخلص الصبار الهلامي.

كوب مكون ماء ورد.

نصف كوب طحين أبيض.

فيتامين إي. طريقة التحضير للكريم كما يلي: نحضر مكون جل الألوفيرا، أو الخلاصة الهلامية للصبار، وتقلب بمفردها، ثم نضيف معها ماء الورد مع التقليب الجيد لحين الحصول على ملمس أشبه بالكريم.

نقوم بإضافة مكون الدقيق بشكل تدريجي إلى حين التوصل لقوام مناسب للكريم.

يحفظ المزيج بعبوة ويكون غطاءها محكم، وتوضع بالثلاجة لحين الحاجة إليها.

قبل تطبيق الكريم فوق الجلد يراعى أن تغسل البشرة، وتجفف بشكل جيد، ثم يطبق الكريم. الوسوم

بملعقة كاكاو اصنعي كريم أساس طبيعي، طريقة عمل كريم اساس مناسب لنوع البشرة ويكون طبيعي من مواد غير ضارة بصحة الجلد هو الموضوع الذي سنتطرق له من خلال السطور التالية، وسنعرض بالتفصيل أكثر من طريقة يمكننا من خلالها أن نقوم بالإحضار لمثل تلك النوعية من الكريمات والتي تسهم في المساعدة في إخفاء أي عيوب بالبشرة، كما أنها تمنح البشرة مظهر مشرق، وموحد اللون، كما تساعد في ثبات الميكب لأطول فترة ممكنة. بملعقة كاكاو اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية بملعقة كاكاو اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية المكونات لتلك الطريقة ما يلي: عدد ثلاث ملاعق من مكون النشا.

ملعقتان كاكاو من النوع الخام خالي السكر.

ملعقة عشب القرفة.

ملعقة مستخلص زيت الجوجوبا.

كبسولتان فيتامين إي.

ملعقة كريم مضاد الالتهابات. طريقة التحضير للكريم: يتم الخلط لمكوني النشا مع الكاكاو، وكذلك نضيف القرفة، ونقلب بشكل جيد حتى تختفي المكونات ببعضها البعض.

بعد ذلك تأتي خطوة الإضافة لمستخلص زيت الجوجوبا، وكذلك يضاف مكون الفيتامين إي إللا باقي المزيج، ولا بد من التقليب ما لا يقل عن خمس دقائق، وذلك كي نحصل على مزيج أشبه بملمس الكريم.

في حال الحاجة لإضافة نشا أكثر، أو زيت أكثر فلا مانعه من هذا، وذلك للوصول لدرجة الملمس الكريمي المضبوطة.

لا بد من الإضافة لكمية الكريم المضادة للالتهابات، والتأكد من توزيعها الجيد داخل المزيج.

من الممكن تجربة الكريم بمنطقة صغيرة من الجلد لمعرفة درجة لونه.

أهم خطوة هي حفظ الكريم الناتج بالثلاجة. طريقة عمل كريم الأساس في البيت طريقة عمل كريم الأساس في البيت الطريقة تستدعي إحضار المكونات التالية: ملعقة مستخلص الصبار الهلامي.

كوب مكون ماء ورد.

نصف كوب طحين أبيض.

فيتامين إي. طريقة التحضير للكريم كما يلي: نحضر مكون جل الألوفيرا، أو الخلاصة الهلامية للصبار، وتقلب بمفردها، ثم نضيف معها ماء الورد مع التقليب الجيد لحين الحصول على ملمس أشبه بالكريم.

نقوم بإضافة مكون الدقيق بشكل تدريجي إلى حين التوصل لقوام مناسب للكريم.

يحفظ المزيج بعبوة ويكون غطاءها محكم، وتوضع بالثلاجة لحين الحاجة إليها.

قبل تطبيق الكريم فوق الجلد يراعى أن تغسل البشرة، وتجفف بشكل جيد، ثم يطبق الكريم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة كاكاو اصنعي كريم أساس طبيعي عالي التغطية وخافي العيوب يناسب جميع أنواع البشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.