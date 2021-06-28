إزالة شعر الوجه والجسم بالفازلين من الجذور بدون ألم في ثواني دون رجوعة مرة أخري

إزالة شعر الوجه والجسم بالفازلين، شعر الجسم الزائد من أكثر الأشياء التي تشغل تفكير المرأة دائمًا سواء إن كانت كبيرة أو صغيرة في السن ولكنه يسبب القلق كثيرًا وذلك لأن أغلب طرق إزالة الشعر إما أن تسبب ألمًا لهن أو أنه تكون غالية في السعر ولا تكون مناسبة للعديد من النساء، لذلك ننصحك بمتابعة مقالنا اليوم من أجل أن تستفيدي بالوصفات الطبيعية التي يتم صنعها في البيت بكل سهولة من دون تكلفة عالية في الثمن أو حدوث أي ألم في الجسم.

إزالة شعر الوجه والجسم بالفازلين

الفازلين من أكثر المواد الطبية التي يمكن استخدامها بآمان تام على البشرة أو الشعر أو ما يخص الجسم بصفة عامة فبجانب الترطيب القوي الذي يفيد الجسم به فهو أيضًا يساعد على إزالة الشعر منه.

مكونات الوصفة:

القليل من الفازلين.

2 ملعقة من الكركم الناعم.

عدد 2 ملعقة من الحمص الناعم.

خطوات إعداد الوصفة

قومي بخلط كافة المكونات السابقة مع بعضهم البعض جيدًا.

ابدأي بفرد المزيج على شعرك ولكن انتبهي ليكون الفرد مع اتجاه نمو شعر الجسم.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

الآن قومي بنزع الخليط من جسمك مع عكس اتجاه نمو الشعر.

ستلاحظين نزع كل الشعر من جسمك وحتى الشعر الوبري الصغير.

يجب عليك تكرار استخدام الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع الواحد وذلك من أجل الحصول على أفضل نتيجة.

وصفة السكر لإزالة الشعر الزائد

مكونات الوصفة :

عدد 2 ملعقة كبار من السكر البني.

عدد 2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض.

خطوات إعداد الوصفة