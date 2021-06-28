مفعول الكركم المعجزة لتبييض وتقشير الجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت مهما كان السواد هيروح في دقائق معدودة

من ضمن المكونات الطبيعية التي يكون لها فائدة كبيرة علي البشرة وعلي الجسم أيضا هو الكركم، حيث أنه من المكونات الأكثر آمنا علي البشرة فقد يدخل ضمن وصفات وخلطات طبيعية عديدة تساعد علي تبييض وتفتيح بشرة الجسم، حيث أن استخدام الكركم أفضل بكثير من استعمال أي نوع كريم وذلك لعدة أسباب من ضمنها أن هذا الكريم يحتوي علي مواد ضارة بالبشرة وكذلك تباع بأعلي الأسعار، لكن الكركم عند استخدامه كوصفة للتفتيح يكون غير مكلف اقتصاديا.

فمع ظهور عدد من الفتيات يعانون من مشكلة اسمرار بشرة الجسم يتجهون إلي استخدام الأشياء أو المكونات الطبيعية، وذلك في المنزل وبدون تعب وبدون وجود أي صعوبة في تحضيرها وتطبيقها وبعد إستخدامها لعدة مرات متتالية تحصلي علي جسم أبيض بجميع المناطق، لأن جميع الفتيات يفضلون استخدام الماسكات السريعة التي يظهر تأثيرها في خلال عدة أيام، فتعد خلطة الكركم من أسهل وأسرع الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتبييض الجسم.

خلطة الكركم لتبييض الجسم

المكونات :

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

ملعقتان صغيرتان من الحليب السائل.

يتم خلط ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم مع ملعقتان صغيرتان من الحليب السائل، وهذا يتم خلطهم في طبق لكي يتم مزجهم جيدا مع بعض.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط علي الجسم بكل المناطق بما فيها المناطق الحساسة.

وبعد ذلك نقوم بترك هذا الخليط علي الجسم لمدة ساعة أو أكثر وغالبا نتركه حتي يجف تماما، ثم يتم غسل الجسم جيدا بالماء الفاتر ومن الأفضل تكرار هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات كل أسبوع حتي يصبح الجسم أبيض كالحليب.

طريقة التحضير

فوائد الكركم كثيرة ومتعددة بالنسبة للبشرة أو الجسم أو الشعر، ولكن كل السيدات يفضلون أن يتمتعوا ببشرة جسم بيضاء وهذا لن يحدث إلا باستخدام وصفات طبيعية، وذلك من خلال خلطات خاصة بالكركم فمن الممكن أن يتم خلط الكركم مع مكونات أخري طبيعية، مثل أن يتم مزجه مع كمية من ماء الورد وكمية من الزبادي حتي نحصل علي قوام متماسك، وبعد ذلك تقوم بوضعه علي الجسم ونتركه إلي أن يجف تماما، ثم يتم غسل الجسم جيدا بالماء الفاتر.

الكركم يعد نوع من أنواع الأعشاب الطبيعية التي يمكن إستخدامها في أشياء كثيرة ومتعددة، فمن الممكن أن يتم إستخدام الكركم في تفتيح وتقشير الجسم والمناطق الحساسة، فذلك عن طريق إحضار طبق ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم وأربع ملاعق من ماء الورد، ثم نقوم بمزجهم مع بعض بطريقة جيدة وبعد ذلك نضع هذا المزيج علي الجسم، ونتركه حتي يجف تماما فيتم تقشيره ثم نقوم بغسل الجسم بالماء.