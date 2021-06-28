طريقة عمل المطبق السعودي في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وطعم جنان

المطبق السعودي واحدة من الأكلات الأكثر شهرة في التراث السعودي والتي تعتبر من الأكلات المحببة لدى الكثير من السعوديين وسكان الخليج العربي وذلك لما فيها من فوائد عظيمة وطعم مميزعن باقي الأكلات السعودية، كما أن لها معزة خاصة وطعم فريد يعجب الكثير من محبي الأكل ومقيمييه، وهي تعتبر عجينة محشو بخلطات لذيذة من اللحم أو الدجاج وبإضافات خاصة ومتميزة من الفلفل الملون والتوابل الخاصة ذات الطعم الفريد.

بإمكانك صنع المطبق السعودي كما بالمحلات بطرق فريدة ومتميزة وذلك باستخدام الحشوات الفريدة والمتميزة، مثل حشوات اللحم والدجاج وغيرها من الحشوات المفضلة لديكم.

المكونات

كوبان من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بيضة.

أربعة ملاعق كبيرة من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

مكوّنات الحشوة

مئتان وخمسون جرام أو ما يقرب على ربع كيلوجرام من اللحم المفروم.

حبة صغيرة من كلٍّ من: البصل المقطعة إلى مكعبات صغيرة، والطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

القليل من الفلفل الأخضر المفروم.

عودان من القرفة الخشبية

ربع كوب من البقدونس المفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهار اللحم.

جبنة موزاريلا أو جبنة بارمزان.

ضعي الطحين والملح في وعاء عميق أو في وعاء الخلاط واخلطي المكونات حتى تتجانس.

اخفقي البيضة باستخدام الشوكة، ثم ضيفيها إلى الدقيق، ومن بعدها نضيف الزيت ونشغل الخلاط بسرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات معا.

قومي بصب الماء الدافئ تدريجيًا فوق خليط الدقيق واعجن المكونات بسرعة متوسطة حتى نحصل على عجينة لزجة لا تلتصق بالوعاء.

ثم نخرج العجينة من الوعاء ونقسمها إلى ستة أجزاء كروية، توضع قطع العجين على صينية مدهونة بالزيت، ثم تُمسح كل قطعة من العجين بالزيت.

غطي قالب العجين بطبقة من النايلون واتركيه لمدة ثلاث ساعات، دهن السطح المسطح بقليل من الزيت، ثم ابدأ في لف العجين إلى شرائح رفيعة حتى تصبح رقيقة، تُملأ العجينة بكمية معينة من الحشوة، ثم تُوزّع على شكل ظرف.

سخني المقلاة غير اللاصقة وابدئي في تحميص المطبق في المقلاة دون تزييته، اقلبِ القطع على كلا الجانبين حتى يصبح لونها بني على الجانبين، وقدمها مع السلطة.

طريقة التحضير