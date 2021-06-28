بدون بيض أسرع طريقة عمل المايونيز 100% زي الجاهز في دقيقتين فقط في المنزل

يرد يوميا الي محركات البحث طريقة عمل المايونيز بدون بيض، قد تجد في المنزل جميع مكونات المايونيز فترغب في تحضير المايونيز خلال دقائق،ولكن تتفاجأ بعدم وجود بيض في المنزل.كثيرا من الاشخاص لا يعرفون البدائل في مكونات الأطعمة ويظهرون استغرابا شديدا عندما تحضر لهم البديل لهذا المكون، وكيف انه يمكن تحضير الأكله بدون هذا المكون. طريقة عمل المايونيز في المنزل بدون بيض المكونات: كوب لبن رايب.

خمس معالق من زيت عباد الشمس.

خلاط.

بطاطس. طريقة التحضير: نضع كوب لبن رايب في الخلاط ونبدأ في تشغيل الخلاط وبعد مرور دقيقة علي خلط اللبن الرايب نضع خمس معالق كبيرة من زيت عباد الشمس.

نقوم بتشغيل الخلاط مرة اخري لمدة عشرون ثانية وبعدها نقوم بفصل الخلاط وتشغيله مرة اخري نستمر في غلق وتشغيل الخلاط حتي نحصل علي مايونيز متماسك.

نضع المايونيز في علبة بلاستيك ونضعه في الفريزر لمدة ساعة.

نحضر البطاطس ونقوم بتقشيرها وبعدها تحميرها.

نخرج علبة المايونيز من الثلاجة ونضع طبقة من المايونيز في رغيف العيش قبل وضع صوابع البطاطس.

نضع صوابع البطاطس وفوقها طبقة اخري من المايونيز. طريقة تحضير المايونيز بدون بيض علي طريقة الشيف حسن المكونات: ربع كوب من النشا.

كوب من الماء الفاتر.

ثلاث معالق لبن بودرة.

علبة زجاج. طريقة التحضير: نحضر ربع فنجان من الماء المغلي ونضع به ثلاث معالق من لبن البودرة ونقوم بتلقيب اللبن جيدا.

نترك اللبن حتي يبرد.

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بتنظيفه جيدا قبل بدأ استخدامه في عملية تحضير المايونيز بدون بيض.

نضع ربع كوب من النشا في طبق غويط واللبن البودرة بعد فكه بالماء المغلي ونقوم بتشغيل المضرب الكهربائي لمدة سبع دقائق منفصلة.

بعد الحصول علي قوام مايونيز متماسك نضعه في علبة زجاج ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات قبل استخدام المايونيز.

يعتبر المايونيز من اشهر الصوصات في جميع أنحاء العالم بالإضافي الي اختلاف طرق تحضيره واختلاف مكوناته من بلد الي بلد اخري.

يستخدم المايونيز مع الشاورما اللحمه والفراخ، صوابع البطاطس المقرمشة، الحواوشي، الكفتة.

ومن اهم استخدامات المايونيز مادة تعمل علي ترطيب الشعر وفروة الرأس اثبت فاعليته في عملية ترطيب الشعر. الوسوم

يرد يوميا الي محركات البحث طريقة عمل المايونيز بدون بيض، قد تجد في المنزل جميع مكونات المايونيز فترغب في تحضير المايونيز خلال دقائق،ولكن تتفاجأ بعدم وجود بيض في المنزل.كثيرا من الاشخاص لا يعرفون البدائل في مكونات الأطعمة ويظهرون استغرابا شديدا عندما تحضر لهم البديل لهذا المكون، وكيف انه يمكن تحضير الأكله بدون هذا المكون. طريقة عمل المايونيز في المنزل بدون بيض المكونات: كوب لبن رايب.

خمس معالق من زيت عباد الشمس.

خلاط.

بطاطس. طريقة التحضير: نضع كوب لبن رايب في الخلاط ونبدأ في تشغيل الخلاط وبعد مرور دقيقة علي خلط اللبن الرايب نضع خمس معالق كبيرة من زيت عباد الشمس.

نقوم بتشغيل الخلاط مرة اخري لمدة عشرون ثانية وبعدها نقوم بفصل الخلاط وتشغيله مرة اخري نستمر في غلق وتشغيل الخلاط حتي نحصل علي مايونيز متماسك.

نضع المايونيز في علبة بلاستيك ونضعه في الفريزر لمدة ساعة.

نحضر البطاطس ونقوم بتقشيرها وبعدها تحميرها.

نخرج علبة المايونيز من الثلاجة ونضع طبقة من المايونيز في رغيف العيش قبل وضع صوابع البطاطس.

نضع صوابع البطاطس وفوقها طبقة اخري من المايونيز. طريقة تحضير المايونيز بدون بيض علي طريقة الشيف حسن المكونات: ربع كوب من النشا.

كوب من الماء الفاتر.

ثلاث معالق لبن بودرة.

علبة زجاج. طريقة التحضير: نحضر ربع فنجان من الماء المغلي ونضع به ثلاث معالق من لبن البودرة ونقوم بتلقيب اللبن جيدا.

نترك اللبن حتي يبرد.

نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بتنظيفه جيدا قبل بدأ استخدامه في عملية تحضير المايونيز بدون بيض.

نضع ربع كوب من النشا في طبق غويط واللبن البودرة بعد فكه بالماء المغلي ونقوم بتشغيل المضرب الكهربائي لمدة سبع دقائق منفصلة.

بعد الحصول علي قوام مايونيز متماسك نضعه في علبة زجاج ونضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات قبل استخدام المايونيز.

يعتبر المايونيز من اشهر الصوصات في جميع أنحاء العالم بالإضافي الي اختلاف طرق تحضيره واختلاف مكوناته من بلد الي بلد اخري.

يستخدم المايونيز مع الشاورما اللحمه والفراخ، صوابع البطاطس المقرمشة، الحواوشي، الكفتة.

ومن اهم استخدامات المايونيز مادة تعمل علي ترطيب الشعر وفروة الرأس اثبت فاعليته في عملية ترطيب الشعر.

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