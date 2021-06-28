سر تتبيلة فراخ الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم بالتتبيلة السرية والطعم اللذيذ

الفراخ المشوية، من أهم الأكلات المميزة، والتي يحبها الكثير من الناس، فلا يوجد اختلاف في اختيارها دائمًا أنها من افضل الاكلات، وذلك يرجع بطعمها الشهي المختلف، والتي تسعى كل من ربات البيوت على صناعتها بشكل جيد، وسوف نعرض بعض الطرق المختلفة لعمل الفراخ المشوية في المنزل.طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن
طريقة عمل الفراخ المشوية في عدة خطوات بسيطة وهي كالأتي:
اولًا مكونات التتبيلة
- فصين من الثوم المهروس
- بصلة مفرومة
- ٢ ملعقة صغيرة من عصير ليمونة
- علبة زبادي طبيعي
- ٢ حبة طماطم
- رشة من الحبهان المطحون
- فلفل أسود
- رشة من الملح
- ملعقتين من الزيت
- ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج
- ربع ملعقة من زنجبيل و الكاري
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة
طريقة التحضير
- قومي بخلط كل مكونات التتبيلة في إناء وقلبي كل المكونات مع بعض جيدًا.
- قطعي الفراخ وتغمس كل قطعة في التتبيلة، وبعد ذلك ادخلي التتبيلة تحت الجلد، وبعد ذلك تترك في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.
- بعد الانتهاء من الوقت في الثلاجة قومي بتجهيز الفرن وترص قطع الدجاج على شبكة الفرن.
- ضعي أسفل الشبكة في الفرن إناء به ماء مغلي، واتركيه في الفرن لمدة ٥٠ دقيقة، واقلبيها على الوجه الثاني، حتى تمام النضج، توضع الآن في طبق التقديم وتقدم ساخنة.
من أهم الطرق أيضًا المعروفة والتي يطلبها الكثير هي طريقة الفراخ المشوية ولكن على الفحم وهي من خلال الخطوات الآتية:
المكونات
- فرخة صغيرة الحجم
- بصلتان مبشورة
- فصان من الثوم المفروم
- ١ملعقة صغيرة من السكر
- ١ملعقة من المسطردة
- رشة زعتر
- فلفل حامي مبشور
- ١ ثمرة طماطم مبشورة
- رشة ملح
- رشة فلفل اسمر
طريقة التحضير
- قومي بوضع كل المكونات اخلطيهم جيدًا
- اغسلي الفراخ جيدًا بالماء والخل
- بعد ذلك قومي بوضع الفرخة داخل التتبيلة، واحشي الجلد بها، وتترك في الثلاجة لمدة يوم، أو أقل مدة هي ساعين
- اخرجي الفرخة من الثلاجة ثم ضعيها على الشبكة فوق الفحم، واتركيها حتى تشعري بأنها قد اكتمل نضج من الجزء السفلى اقلبيها، على الوجه الثاني، وبعد الانتهاء توضع في طبق التقديم وتؤكل ساخنة.
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الفراخ المشوية، من أهم الأكلات المميزة، والتي يحبها الكثير من الناس، فلا يوجد اختلاف في اختيارها دائمًا أنها من افضل الاكلات، وذلك يرجع بطعمها الشهي المختلف، والتي تسعى كل من ربات البيوت على صناعتها بشكل جيد، وسوف نعرض بعض الطرق المختلفة لعمل الفراخ المشوية في المنزل.طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن
طريقة عمل الفراخ المشوية في عدة خطوات بسيطة وهي كالأتي:
اولًا مكونات التتبيلة
- فصين من الثوم المهروس
- بصلة مفرومة
- ٢ ملعقة صغيرة من عصير ليمونة
- علبة زبادي طبيعي
- ٢ حبة طماطم
- رشة من الحبهان المطحون
- فلفل أسود
- رشة من الملح
- ملعقتين من الزيت
- ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج
- ربع ملعقة من زنجبيل و الكاري
- ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة
طريقة التحضير
- قومي بخلط كل مكونات التتبيلة في إناء وقلبي كل المكونات مع بعض جيدًا.
- قطعي الفراخ وتغمس كل قطعة في التتبيلة، وبعد ذلك ادخلي التتبيلة تحت الجلد، وبعد ذلك تترك في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.
- بعد الانتهاء من الوقت في الثلاجة قومي بتجهيز الفرن وترص قطع الدجاج على شبكة الفرن.
- ضعي أسفل الشبكة في الفرن إناء به ماء مغلي، واتركيه في الفرن لمدة ٥٠ دقيقة، واقلبيها على الوجه الثاني، حتى تمام النضج، توضع الآن في طبق التقديم وتقدم ساخنة.
من أهم الطرق أيضًا المعروفة والتي يطلبها الكثير هي طريقة الفراخ المشوية ولكن على الفحم وهي من خلال الخطوات الآتية:
المكونات
- فرخة صغيرة الحجم
- بصلتان مبشورة
- فصان من الثوم المفروم
- ١ملعقة صغيرة من السكر
- ١ملعقة من المسطردة
- رشة زعتر
- فلفل حامي مبشور
- ١ ثمرة طماطم مبشورة
- رشة ملح
- رشة فلفل اسمر
طريقة التحضير
- قومي بوضع كل المكونات اخلطيهم جيدًا
- اغسلي الفراخ جيدًا بالماء والخل
- بعد ذلك قومي بوضع الفرخة داخل التتبيلة، واحشي الجلد بها، وتترك في الثلاجة لمدة يوم، أو أقل مدة هي ساعين
- اخرجي الفرخة من الثلاجة ثم ضعيها على الشبكة فوق الفحم، واتركيها حتى تشعري بأنها قد اكتمل نضج من الجزء السفلى اقلبيها، على الوجه الثاني، وبعد الانتهاء توضع في طبق التقديم وتؤكل ساخنة.
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