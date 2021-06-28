طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر في دقائق وبخطوتين فقط

طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودر تعد هي أسهل طريقة لتنظيف الكرشة من البقايا والمخلفات الملتصقة بها، الكرشة أو الكرشات أو الدوارة هي جزء من معدة الحيوانات التي تؤكل، في بعض الدول لا تُستهلك الكرشة وتعد من المخلفات ولكنها تؤكل في بعض البلاد العربية وعلى رأسها مصر ولكن لا بد من تنظيف الكرشة جيداً قبل تناولها حتى تستمتع بالطعم اللذيذ الخالي من أي زفارة، لذلك إليكم كيفية تنظيف الكرشة بالبيكنج صودا في دقائق.

نحضر وعاء عميق ثم نضع به ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر.

نغسل قطع الكرشة ثم نفركها بالبيكنج بودر لمدة دقيقة واحدة.

نضيف كمية من الماء المغلي تكفي لتغطية الكرشة بالكامل.

نترك الكرشة لمدة عشر دقائق ثم نعيد فركها مرة أخرى ويمكن أن نستخدم فرشاة مخصصة لسهولة التخلص من الرواسب التي توجد بين ثنايا الكرشة.

بعد الانتهاء من التنظيف سوف نجد أن الكرشة تحولت إلى اللون الأبيض الناصع وأصبحت الآن صالحة للطهي بعد أن نقوم بشطفها جيداً ونقعها في وعاء به ماء وملح وليمون.

في حال وجود أي بقايا مرة أخرى في الكرشة أو رواسب داكنة اللون نعيد فركها مرة أخرى بالبيكنج بودر والفرشاة، ويمكن استخدام سكين أيضاً لإزالة الرواسب العالقة.

وهناك الكثير من طرق تنظيف الكرشة الأخرى بخلاف استخدام البيكنج بودر في حالة عدم توفره ومنها طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين أو تنظيف الكرشة بالخل أو تنظيف الكرشة بالسفن أب.

طريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج بودرطريقة تنظيف الكرشة بالبيكنج صودا والخل

يعد خليط البيكنج صودا مع الخل الأبيض من الخلطات التي تساعد على التنظيف السريع وإزالة روائح الزفارة نهائياً، إليكم خطوات تنظيف الكرشات بالخل والبيكنج صودا كما يلي:

تُغسل الكرشة جيداً بالماء الساخن مع الفرك برفق لمدة دقيقة ثم تترك تحت الماء الجاري لمدة عشر دقائق.

في كوب يوضع خليط مكون من ملعقتين من البيكنج صودا مع ملعقتين من الخل الأبيض مع التقليب حتى يحدث فوران، يوضع الخليط سريعاً على الكرشة المفرودة.

تُفرك الكرشة باليد أثناء الفوران لمدة دقيقتين ثم تترك في الخليط بدون إضافة الماء لمدة نصف ساعة أو ساعة على الأقل.

تُغسل بعدها الكرشة مرة أخرى مع الفرك وسوف تتحول لونها إلى اللون الأبيض الناصع.

طريقة تنظيف الكرشة المجمدة بيكربونات الصوديوم

من الأفضل غسل الكرشة وتنظيفها جيداً من البداية قبل التجميد، ولكن في حالة الحصول على كرشة مجمدة بالفعل أو كنت في عجلة من أمرك، ثم حفظت الكرشات في مجمد الثلاجة دون تنظيف ورغبت في تنظيفها فيما بعد، فسوف تصبح المهمة أصعب ولكن بتلك الخطوات ستضمن تناول كرشة نظيفة وخالية تماماً من أي روائح كريهة، وهذه الخطوات الصحيحة لتنظيف الكرشة المجمدة: