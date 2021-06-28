طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش الذهبي في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

الدجاج يعتبر من أكثر الأطباق الرئيسية التي لا تستغنى عنها أي سيدة، خاصة دجاج كنتاكي، لأن جميع الأشخاص يعشقونه، سواء الكبار أو الصغار، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وتتبيلة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش. طريقة دجاج كنتاكي المقرمش طريقة دجاج كنتاكي المقرمش المقادير: دجاجة صغيرة الجحم مقطعة.

60 جرام من الدقيق.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

10 جرام من الثوم المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من البصل المجفف.

15 جرام من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

رشة من الزنجبيل المجفف.

5 جرام من القرفة الناعمة.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ثلاث ملاعق متوسطة زيت ذرة.

2 ملعقة صغيرة صلصة حارة. طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش قومي بغسل الدجاج بالملح، والخل والليمون جيدا حتى تتخلصي من أي روائح غير مستحبة بها،ثم اتركيها جانبا. امزجي عصير الليمونة مع الفلفل الأسود، والكمون، والبالريكا، وباقي التوابل جيدا في وعاء مناسب للخلط. ثم ضيفي مقدار الصلصة إلى خليط عصير الليمون، ثم اخلطي جميع المكونات، ثم ضيفي إليه قطع الدجاج. اغلقي وعاء خليط الدجاج، ثم ضعيه داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة، حتى يتبل الدجاج جيدا. ثم اخفقي البيض مع مقدار البيكنج باودر، بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي قطع الدجاج المتبل في الخليط السابق، ثم اتركيها لمدة 5 دقائق. امزجي الدقيق مع مقدار البصل المجفف، والثوم المجفف في وعاء مناسب. اخرجي الدجاج من خليط البيض، ثم ضعيها داخل خليط الدقيق، ثم ضعي قطع الدجاج على صينية. ثم ضعيها بالثلاجة لمدة 30 دقيقة، حتى تتماسك بها تتبيلة الدقيق. ضعي زيت غزير للقلي في وعاء كبير الحجم، ثم ضعيه على نار مرتفعة حتى يسخن ثم ضعي به قطع الدجاج، ثم نتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. ضعي قطع دجاج كنتاكي فوق أوراق المطبخ، حتى تتخلصي من الزيت الزائد، وحتى تحصلي على طعم مقرمش. ضعي دجاج كنتاكي في أطباق التقديم بجانب بعض السلطات والمقبلات. طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش الوسوم

الدجاج يعتبر من أكثر الأطباق الرئيسية التي لا تستغنى عنها أي سيدة، خاصة دجاج كنتاكي، لأن جميع الأشخاص يعشقونه، سواء الكبار أو الصغار، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وتتبيلة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش. طريقة دجاج كنتاكي المقرمش طريقة دجاج كنتاكي المقرمش المقادير: دجاجة صغيرة الجحم مقطعة.

60 جرام من الدقيق.

بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

10 جرام من الثوم المجفف.

نصف ملعقة كبيرة من البصل المجفف.

15 جرام من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون.

رشة من الزنجبيل المجفف.

5 جرام من القرفة الناعمة.

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

عصير ليمونة كبيرة الحجم.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

ثلاث ملاعق متوسطة زيت ذرة.

2 ملعقة صغيرة صلصة حارة. طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش قومي بغسل الدجاج بالملح، والخل والليمون جيدا حتى تتخلصي من أي روائح غير مستحبة بها،ثم اتركيها جانبا. امزجي عصير الليمونة مع الفلفل الأسود، والكمون، والبالريكا، وباقي التوابل جيدا في وعاء مناسب للخلط. ثم ضيفي مقدار الصلصة إلى خليط عصير الليمون، ثم اخلطي جميع المكونات، ثم ضيفي إليه قطع الدجاج. اغلقي وعاء خليط الدجاج، ثم ضعيه داخل الثلاجة لمدة 24 ساعة، حتى يتبل الدجاج جيدا. ثم اخفقي البيض مع مقدار البيكنج باودر، بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط متجانس. ضعي قطع الدجاج المتبل في الخليط السابق، ثم اتركيها لمدة 5 دقائق. امزجي الدقيق مع مقدار البصل المجفف، والثوم المجفف في وعاء مناسب. اخرجي الدجاج من خليط البيض، ثم ضعيها داخل خليط الدقيق، ثم ضعي قطع الدجاج على صينية. ثم ضعيها بالثلاجة لمدة 30 دقيقة، حتى تتماسك بها تتبيلة الدقيق. ضعي زيت غزير للقلي في وعاء كبير الحجم، ثم ضعيه على نار مرتفعة حتى يسخن ثم ضعي به قطع الدجاج، ثم نتركها حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. ضعي قطع دجاج كنتاكي فوق أوراق المطبخ، حتى تتخلصي من الزيت الزائد، وحتى تحصلي على طعم مقرمش. ضعي دجاج كنتاكي في أطباق التقديم بجانب بعض السلطات والمقبلات. طريقة تحضير دجاج كنتاكي المقرمش

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