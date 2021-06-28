بملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الاحمر الجذاب في المنزل في 30 دقيقة كاشهر صالونات التجميل

بملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الاحمر الجذاب، تنشغل السيدات كثيرًا بتلوين وصبغة الشعر وعلى وجه التحديد الألوان العصرية والموضة وذلك نظرًا لأن شعر المرأة هو تاج رأسها ومظهرها وهيئتها تؤثر في مظهر وهيئة المرأة بشكل كبير جدًا، وتلجأ النساء إلى صالونات التجميل من أجل عمل الصبغة وتلوين الشعر باللون الذي يرغبون به إلا أن الصبغات هذه تحتوي على مواد كيميائية تضر بصيلات الشعر وتتسبب في تقصفه وتساقطه كل هذا بالإضافة إلى أسعارها العالية لهذا سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تلوين الشعر باللون الأحمر بمكونات طبيعية في البيت. بملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الاحمر الجذاب بملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الاحمر الجذاب مكونات الوصفة كوب من زهور الكركديه.

عدد ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

2 كوب من الماء. طريقة تجهيز الوصفة في البداية قومي بغلي كوب الكركديه في كمية الماء.

اتركي الكركديه ليغلي جيدًا حتى يتركز اللون.

يمكنك وضع عصير الليمون عند غليان الكركديه وذلك لأن عصير الليمون يعمل على تفتيح اللون.

اتركي الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا.

قومي بوضع ماء الكركديه بعد تصفيته جيدًا على شعرك.

ستلاحظين تحول شعرك للون الأحمر.

استمري في استخدام هذه الوصفة بشكل دائم من أجل أت تحافظي على اللون الأحمر في شعرك. وصفة عصير البنجر والجزر لصبغ الشعر باللون الأحمر وصفة عصير البنجر والجزر لصبغ الشعر باللون الأحمر مكونات الوصفة حبة واحدة من البنجر.

حبة واحدة من الجزر.

كمية مناسبة من الماء.

خل التفاح. خطوات تجهيز الوصفة قومي بتقطيع البنجر والجزر وضعيهما في وعاء مناسب وأضيفب لهما كمية مناسبة من الماء.

ارفعي الوعاء على نار متوسطة حتى تصلي إلى تمام النضج.

قومي بضرب الخليط السابق في الخلاط الكهربائي أو بالمضرب.

استمري بالضرب حتى تحصلين على قوام ناعم كالماء.

ضعي الخليط على شعرك بعد أن يبرد واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة.

قومي برش خل التفاح على شعرك وذلك من أجل تركيز اللون.

بعد أن تقومي بلف شعرك جيدًا بكيس بلاستيكي أو بروكاب أو فوطة دافئة.

بعد انتهاء الوقت المحدد قومي بغسل شعرك جيدًا من الماسك ومن ثم ستلاحظين تغير شعرك للون الأحمر.

يجب عليك تكرار الوصفة أكثر من مرة حتى تحافظي على اللون. الوسوم

بملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الاحمر الجذاب، تنشغل السيدات كثيرًا بتلوين وصبغة الشعر وعلى وجه التحديد الألوان العصرية والموضة وذلك نظرًا لأن شعر المرأة هو تاج رأسها ومظهرها وهيئتها تؤثر في مظهر وهيئة المرأة بشكل كبير جدًا، وتلجأ النساء إلى صالونات التجميل من أجل عمل الصبغة وتلوين الشعر باللون الذي يرغبون به إلا أن الصبغات هذه تحتوي على مواد كيميائية تضر بصيلات الشعر وتتسبب في تقصفه وتساقطه كل هذا بالإضافة إلى أسعارها العالية لهذا سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تلوين الشعر باللون الأحمر بمكونات طبيعية في البيت. بملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الاحمر الجذاب بملعقة كركديه اصبغي شعرك باللون الاحمر الجذاب مكونات الوصفة كوب من زهور الكركديه.

عدد ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

2 كوب من الماء. طريقة تجهيز الوصفة في البداية قومي بغلي كوب الكركديه في كمية الماء.

اتركي الكركديه ليغلي جيدًا حتى يتركز اللون.

يمكنك وضع عصير الليمون عند غليان الكركديه وذلك لأن عصير الليمون يعمل على تفتيح اللون.

اتركي الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا.

قومي بوضع ماء الكركديه بعد تصفيته جيدًا على شعرك.

ستلاحظين تحول شعرك للون الأحمر.

استمري في استخدام هذه الوصفة بشكل دائم من أجل أت تحافظي على اللون الأحمر في شعرك. وصفة عصير البنجر والجزر لصبغ الشعر باللون الأحمر وصفة عصير البنجر والجزر لصبغ الشعر باللون الأحمر مكونات الوصفة حبة واحدة من البنجر.

حبة واحدة من الجزر.

كمية مناسبة من الماء.

خل التفاح. خطوات تجهيز الوصفة قومي بتقطيع البنجر والجزر وضعيهما في وعاء مناسب وأضيفب لهما كمية مناسبة من الماء.

ارفعي الوعاء على نار متوسطة حتى تصلي إلى تمام النضج.

قومي بضرب الخليط السابق في الخلاط الكهربائي أو بالمضرب.

استمري بالضرب حتى تحصلين على قوام ناعم كالماء.

ضعي الخليط على شعرك بعد أن يبرد واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة.

قومي برش خل التفاح على شعرك وذلك من أجل تركيز اللون.

بعد أن تقومي بلف شعرك جيدًا بكيس بلاستيكي أو بروكاب أو فوطة دافئة.

بعد انتهاء الوقت المحدد قومي بغسل شعرك جيدًا من الماسك ومن ثم ستلاحظين تغير شعرك للون الأحمر.

يجب عليك تكرار الوصفة أكثر من مرة حتى تحافظي على اللون.

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