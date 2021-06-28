معجزة كريم باثنينول اصنعي بنفسك كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن وجعله حرير في نصف ساعة

أصبح كريم بانثينول حديث الكثير من النساء بسبب ما يحققه من نتائج مدهشة في تنعيم الشعر، فكل امرأه تبحث عن طرق مضمونة وآمنة لتنعيم الشعر وفرده بسرعة، وبدون أي أضرار ناتجة عن ذلك، وسوف نتعرف عن وصفات سهلة ومجربة بإستخدام كريم بانثينول لتنعيم الشعر.

طريقة تنعيم الشعر باستخدام كريم البانثينول

يستخدم كريم بانثينول، في الأساس لترطيب وتنعيم البشرة وقد حقق نجاحًا هائلًا في ذلك، والآن أصبح يستخدم أيضًا في تنعيم الشعر بشكل رائع أيضًا واهم الوصفات التي يستخدم فيها هي كالأتي:

وصفة كريم بانثينول لتنعيم الشعر الجاف

المكونات

١ أنبوبة بانثينول

ملعقتين من زبدة الشيا

ملعقة واحدة من فيتامين E

١ ملعقة من زيت الجوجوبا

١ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين

١ملعقة من زيت الجوجوبا

١ملعقة من زيت الأفوكادو

طريقة التحضير:

ضعي كل المكونات في إناء واخلطي جيدًا حتى تحصلي على خليط ذات قوام كريمي.

ضعي كمية مناسبة من الخليط من الجذور حتى الأطراف وزعيه على كل الشعر

بعد ذلك ارتدي غطاء للرأس لمدة ساعة أو أكثر

ثم قومي اغسلي شعرك جيدًا بالشاميو، والبلسم، والماء الفاتر.

يفضل تكرار الوصفة على الشعر اسبوعيًا للوصول إلى أفضل نتيجة

كريم بانثينول وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر

هذه الوصفة تستخدم لتنعيم الشعر من اول مرة وهي كالأتي:

المكونات

٢ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

٣ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

في البداية قومي بخلط كلًا من زيت جوز الهند مع كريم البانثينول، ثم اخلطي المكونات جيدًا

بعد ذلك وزعي هذا الخليط على الرأس جيدًا، وراعي وقت التوزيع أن يكون من الجذور حتى الأطراف، وبعد ذلك قومي بتغطية الرأس بكيس بلاستك.

ويترك طوال الليل حتى الصباح، ثم يغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو الصحي

يرجى غسل الشعر أيضًا بالبلسم لزيادة تنعيم الشعر

هذه الوصفة تكرر مرتين او أكثر كل أسبوع، حتى تصلي لأفضل نتيجة مستمرة.

فوائد كريم بانثينول للشعر

كريم بانثينول يتميز بأن له فوائد متعددة الشعر وهي: