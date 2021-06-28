كيكة الزبادي السريعة حضريها في 10 دقايق بالخلاط

كيكة الزبادي السريعة بالخلاط، الكيك بالزبادي من أنواع الحلويات الخفيفة التي يتم عملها يوميا بكل سهولة في الخلاط الكهربائي ولا تحتاج العديد من الوقت لإعدادها لسهولة المكونات المتواجدة في كل مطبخ متواضع، وعند عملها يوجد مكون واحد فقط يعمل على هيشانها بطريقة محترفة مثل محلات الحلويات الكبرى، ويعتبر تلك المكون متواجد في كل منزل بسيط وهي ملعقة من الخل الأبيض يتم وضعها مع المكونات السائلة.

كيكة الزبادي اليومية السريعة:

اليوم سوف نعرض عليكم من خلال السطور القادمة طريقة إعداد كيكة الزبادي اليومية الهشة، كما سنوضح بالتفصيل المقادير والمكونات دقيقة لضمان نجاح عملها بشكل صحيح.

كوب كبير زبادي بلدي.

نصف كوب حليب كامل الدسم.

كوب كبير سكر.

ملعقتان من السمن أو الزبدة أو ربع كوب زيت طعام.

فانيليا.

بيكينج بودر.

ملعقة خل أبيض.

ثلاثة بيضات يفضل بدرجة حرارة الغرفة.

أثنان كوب من الدقيق المخصص بالحلويات.

مقادير ومكونات كيكة الزبادي السريعة:طريقة إعداد كيكة الزبادي اليومية الهشة بالخطوات:

يمكن تحضير كيك الزبادي الهشة بكل سهولة في البيت، كما يمكن إضافة الخل الأبيض مع المكونات لضمان عمل الكيك بشكل هش وصحيح، ومن خلال تلك السطور سوف نوضح بالخطوات طريقة التحضير:

حضري في الأول المنخل السلك الضيق وضعي بها الدقيق والبيكينج بودر لنخلهما جيدا، للتخلص من أي تكتل أو أي شوائب. قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي به الزبادي والحليب والبيض والفانيليا والسكر ومعلقة الخل والسمن. الخطوة التالية قومي بخفق كل المكونات السابقة سويا في الخلاط الكهربائي لمدة لا تقل عن عشرة دقائق. نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق مع البيكينج بودر بعد النخل جيدا، ثم إضافة الخليط السائل بالتدريج. بعدها نقوم بالخلط العجين بخطوات بسيطة عبر المضرب اليدوي السلك في أتجاه واحد. بعد ذلك قومي بتحضير قالب الكيك وقومي بدهنها بأي مادة دهنية مثل الزيت أو الزبد أو السمن. الخطوة هذه نضع عجين الكيك في القالب مع مراعاة تساوي العجين في القالب. حضري الفرن على درجة الحرارة متوسطة ونضع بها قالب الكيك لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماما.

طريقة تحضير صوص البرتقال للكيكة؛

يعد صوص البرتقال الطازج للكيكة من الصوص اللذيذ والمحبب لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، من خلال المقال هذا سوف نوضح بالخطوات طريقة تحضير صوص البرتقال كما سنعرض المكونات بالتفصيل الآن.

كوب ونصف من عصير البرتقال.

ثلاثة ملاعق كبار سكر أبيض.

نصف ملعقة من بودر الجيلاتين.

نصف ملعقة عصير الليمون.

مكونات ومقادير صوص البرتقال الطازج: