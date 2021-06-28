تعالي اقولك تتبيلة الحاتي السرية لعمل ألذ كفتة مشوية على الفحم بطعم وريحة الحاتي

سوف نقدم لكم اليوم اجمل الوصفات المميزة لعمل الكفتة المشوية، في المنزل بطرق سهلة وبسيطة، وغير مكلفة، نظرًا لأن الكثير من الناس يعشقون الكفتة المشوية، والكثير من الاطفال ايضًا، ولذلك تسعى كل ربة منزل إلى التجديد والتنوع والوصول دائمًا إلى أفضل واشهى الاكلات. طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن طريقة عمل كفتة الحاتي المشويه في المنزل بكل سهولة فلابد من اتباع الخطوات الآتية: المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ملعقتين من الدهن مفروم

رشة من الملح

رشة من الفلفل الأسود

رشة من الثوم البودر علي بصل بودر

ملعقة صغيرة من البابريكا

ربع ملعقة من بيكنج بودر طريقة تحضير الكفتة اخلطي كل المكونات مع بعض في إناء عميق

قلبي الخليط جيدًا بيديك

بعد ذلك يترك لمدة ربع ساعة في الثلاجة حتى ترتاح اللحمة وتشرب لكل التوابل

صبعي الكفتة في سياخ، أو بدون ثم ترص على شبكة الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ وتترك حتى يحمر الوجه، وتقلب حتى يتم النضج كاملًا. طريقة عمل كفتة الحاتي المنزلية طريقة عمل كفتة الحاتي المنزلية ويوجد طريقة أخرى لعمل الكفتة وهي طريقة كفتة الحاتي المميزة وهي من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة وهي: المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة

بصلة مفرومة

معلقتين من الدهن الطبيعي اللحمة

رشة ملح

رشة فلفل اسمر

زعتر

رشة قرفة

ورشة بصل باودر طريقة التحضير بعد فرم البصل جيدًا قومي بعصره، ثم افصلي ماء البصل في طبق خارجي.

واضيفي البهارات التي تم تحضيرها، وبعد ذلك قومي بتصبيع الكفتة وبعد ذلك اغمسي كل واحدة من هذه الأصابع في ماء البصل، وضعيها في الفرن بعد ذلك.

على درجة حرارة 200 درجة وقبل النضج بوقت قليل ضعي فحمة، مولعة في وسط الكفته.

وسوف تأخذ طعم الشوي تمامًا. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المكونات كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

3 ملاعق بقسماط

رشة بيكنج باودر

رشة ملح

رشة فلفل

بقدونس مقطع طريقة تحضير اخلطي كل المكونات في إناء واحد، مع اللحم، وقومي بالتقليب المستمر.

اتركي اللحم في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب بالبهارات.

صبعي اللحم، ثم ضعيها على شبكة شواية الفحم وقلبيها حتى تنضج على الوجهين. الوسوم

سوف نقدم لكم اليوم اجمل الوصفات المميزة لعمل الكفتة المشوية، في المنزل بطرق سهلة وبسيطة، وغير مكلفة، نظرًا لأن الكثير من الناس يعشقون الكفتة المشوية، والكثير من الاطفال ايضًا، ولذلك تسعى كل ربة منزل إلى التجديد والتنوع والوصول دائمًا إلى أفضل واشهى الاكلات. طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن طريقة تحضير الكفتة المشوية في الفرن طريقة عمل كفتة الحاتي المشويه في المنزل بكل سهولة فلابد من اتباع الخطوات الآتية: المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة

ملعقتين من الدهن مفروم

رشة من الملح

رشة من الفلفل الأسود

رشة من الثوم البودر علي بصل بودر

ملعقة صغيرة من البابريكا

ربع ملعقة من بيكنج بودر طريقة تحضير الكفتة اخلطي كل المكونات مع بعض في إناء عميق

قلبي الخليط جيدًا بيديك

بعد ذلك يترك لمدة ربع ساعة في الثلاجة حتى ترتاح اللحمة وتشرب لكل التوابل

صبعي الكفتة في سياخ، أو بدون ثم ترص على شبكة الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ وتترك حتى يحمر الوجه، وتقلب حتى يتم النضج كاملًا. طريقة عمل كفتة الحاتي المنزلية طريقة عمل كفتة الحاتي المنزلية ويوجد طريقة أخرى لعمل الكفتة وهي طريقة كفتة الحاتي المميزة وهي من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة وهي: المكونات نصف كيلو من اللحمة المفرومة

بصلة مفرومة

معلقتين من الدهن الطبيعي اللحمة

رشة ملح

رشة فلفل اسمر

زعتر

رشة قرفة

ورشة بصل باودر طريقة التحضير بعد فرم البصل جيدًا قومي بعصره، ثم افصلي ماء البصل في طبق خارجي.

واضيفي البهارات التي تم تحضيرها، وبعد ذلك قومي بتصبيع الكفتة وبعد ذلك اغمسي كل واحدة من هذه الأصابع في ماء البصل، وضعيها في الفرن بعد ذلك.

على درجة حرارة 200 درجة وقبل النضج بوقت قليل ضعي فحمة، مولعة في وسط الكفته.

وسوف تأخذ طعم الشوي تمامًا. طريقة عمل الكفتة المشوية طريقة عمل الكفتة المشوية المكونات كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

3 ملاعق بقسماط

رشة بيكنج باودر

رشة ملح

رشة فلفل

بقدونس مقطع طريقة تحضير اخلطي كل المكونات في إناء واحد، مع اللحم، وقومي بالتقليب المستمر.

اتركي اللحم في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب بالبهارات.

صبعي اللحم، ثم ضعيها على شبكة شواية الفحم وقلبيها حتى تنضج على الوجهين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعالي اقولك تتبيلة الحاتي السرية لعمل ألذ كفتة مشوية على الفحم بطعم وريحة الحاتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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