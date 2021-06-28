الحلو ايه النهاردة؟ جربي كرات البسبوسة اللذيذة بأسهل الخطوات وأقل التكاليف

تحضير الحلويات يعتبر حيرة كل الأمهات، حيث أنهم يبحثون دائماً على أصناف جديدة وغير تقليدية للخروج عن المألوف وعدم الملل منه، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفة جديدة ولذيذة وهي كرات البسبوسة، فعلى الرغم من أن البسبوسة تعد واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي تقدم طوال العام في المناسبات والاحتفالات وغيرها، إلا أن هذه الكرات تعد مختلفة وشهية ويتم تحضيرها بكل سهولة في أسرع وقت ممكن، يمكنكم تجربتها في البيت بأقل التكاليف. مكونات عمل كرات البسبوسة 2 كوب من السميد.

علبة قشطة جاهزة 250 جرام.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمن.

ربع كوب جوز هند مبشور.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

كوب من اللبن الزبادي.

شربات.

بندق أو لوز أو سوداني حسب الرغبة. طريقة تحضير كرات البسبوسة بالخطوات نقوم بخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها في بولة عميقة، وهي السميد والسكر والبيكنج باودر وجوز الهند.

وبعد أن تتجانس المكونات مع بعضها نقوم بإضافة القشطة والسمنة والزبادي إليهم.

نخلط المكونات كلها مع بعضها حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نقوم بدهن صينية الفرن بمادة دهنية سمنة أو زبدة.

تشكيل البسبوسة على شكل كرات ونحشيها من الداخل بالمكسرات.

رص كرات البسبوسة في الصينية مع ترك مسافات بين كل واحدة والأخرى.

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية.

ثم ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الفرن ونوزع عليها الشربات الذي حضرناه من قبل ونتركها حتى تبرد.

تصبح جاهزة للتقديم.

يمكن تحضير الشربات من خلال خلط السكر مع الماء ووضعهم على النار حتى يغلي الخليط ثم نقوم بإضافة عصير الليمون وماء الورد ونتركه يغلي 5 دقائق إضافية، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً. كرات البسبوسة التركية كرات البسبوسة التركية المكونات: كوب واحد من السميد الناعم.

واحد كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت النقي.

واحد بيضة.

ذرة من الملح.

ربع ملعقة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة زبدة كبيرة لدهن صينية.

نصف كوب سميد لتغطية كرات البسبوسة.

شربات للسقي لكرات البسبوسة. طريقة تحضير الكرات التركية نقوم بخفق البيضة+ الفانيليا+ الزيت+ الزبادي.

نضيف المكونات الجافة على الخليط السابق ونخلط الكل حتى نحصل على عجينة يسهل تشكيلها إلى كرات.

نأخذ الكرات المشكلة ونضعها في نصف كوب السميد لنغلف كرات البسبوسة قبل دخولها الفرن.

نضع الكرات في صينية مدهونة بالزبد، وندخلها الفرن، وفور خروجها نسقيها بالشربات. طريقة تحضير الكرات التركية الوسوم

تحضير الحلويات يعتبر حيرة كل الأمهات، حيث أنهم يبحثون دائماً على أصناف جديدة وغير تقليدية للخروج عن المألوف وعدم الملل منه، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفة جديدة ولذيذة وهي كرات البسبوسة، فعلى الرغم من أن البسبوسة تعد واحدة من أشهر الحلويات الشرقية التي تقدم طوال العام في المناسبات والاحتفالات وغيرها، إلا أن هذه الكرات تعد مختلفة وشهية ويتم تحضيرها بكل سهولة في أسرع وقت ممكن، يمكنكم تجربتها في البيت بأقل التكاليف. مكونات عمل كرات البسبوسة 2 كوب من السميد.

علبة قشطة جاهزة 250 جرام.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمن.

ربع كوب جوز هند مبشور.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

كوب من اللبن الزبادي.

شربات.

بندق أو لوز أو سوداني حسب الرغبة. طريقة تحضير كرات البسبوسة بالخطوات نقوم بخلط المكونات الجافة كلها مع بعضها في بولة عميقة، وهي السميد والسكر والبيكنج باودر وجوز الهند.

وبعد أن تتجانس المكونات مع بعضها نقوم بإضافة القشطة والسمنة والزبادي إليهم.

نخلط المكونات كلها مع بعضها حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نقوم بدهن صينية الفرن بمادة دهنية سمنة أو زبدة.

تشكيل البسبوسة على شكل كرات ونحشيها من الداخل بالمكسرات.

رص كرات البسبوسة في الصينية مع ترك مسافات بين كل واحدة والأخرى.

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية.

ثم ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نخرجها من الفرن ونوزع عليها الشربات الذي حضرناه من قبل ونتركها حتى تبرد.

تصبح جاهزة للتقديم.

يمكن تحضير الشربات من خلال خلط السكر مع الماء ووضعهم على النار حتى يغلي الخليط ثم نقوم بإضافة عصير الليمون وماء الورد ونتركه يغلي 5 دقائق إضافية، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً. كرات البسبوسة التركية كرات البسبوسة التركية المكونات: كوب واحد من السميد الناعم.

واحد كوب من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت النقي.

واحد بيضة.

ذرة من الملح.

ربع ملعقة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة زبدة كبيرة لدهن صينية.

نصف كوب سميد لتغطية كرات البسبوسة.

شربات للسقي لكرات البسبوسة. طريقة تحضير الكرات التركية نقوم بخفق البيضة+ الفانيليا+ الزيت+ الزبادي.

نضيف المكونات الجافة على الخليط السابق ونخلط الكل حتى نحصل على عجينة يسهل تشكيلها إلى كرات.

نأخذ الكرات المشكلة ونضعها في نصف كوب السميد لنغلف كرات البسبوسة قبل دخولها الفرن.

نضع الكرات في صينية مدهونة بالزبد، وندخلها الفرن، وفور خروجها نسقيها بالشربات. طريقة تحضير الكرات التركية

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