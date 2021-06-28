ورق الغار واهم الفؤائد فى تخلص من مشاكل الصحية ومشاكل البشرة والشعر

ورق الغار، هو عبارة عن اشجار كبيرة تحتوى على زيوت طيارة، دائما يستخدم كااحد انواع التوابل يضاف الى الطعام ليعطى مزاق وطعم مميز وافضل ويمكن ان يضع ورق، ويمكن ان يطحن ويضاف بودر، يستخدم فى حل مشاكل البشرة والشعر سنوضحها لكم.

تخلص من مشاكل الصحية، يوجد العديد من المشاكل الصحية التى تواجهنا نبحث عن حلول فى الطب البديل والاعشاب، ورق الغار يمكن ان يستخدم فى حلول فى كثير من تلك المشاكل وغير مضر استخدامة.

اهم فؤاد الصحية لورق الغار

ورق الغارورق اللورو يطلق علية فى بعض الدول العربية ورقة سيدنا موسى، تضاف دائما إلى الأطعمة وخاصة اللحوم الحمراء ولحوم الطيور لاضافة النكهة المميزة بها دون ان نعرف ان لها فؤائد كثيرة، اليوم وعبر موقعنا ثقفنى سنوضح استخدامات اخرى فى التخلص من الكثير من المشاكل الصحية.

يعالج ورق الغار اضطرابات الجهاز الهضمي فيساعد ورق الغار في التخلص من الانتفاخات.

حرقة المعدة، الحموضة، والإمساك،وينظم حركة الأمعاء، وذلك بشرب شاي الغار الساخن.

يخفض مستوى سكر الدم ، وأيضاً ورق الغار يعد مضاداً للاكسدة.

يمكن الجسم من إنتاج الأنسولين، عن طريق تناوله في الطعام أو شرب شاي الغار لمدة شهر.

يقضي على الكوليسترول الضار ويخلص الجسم من الدهون الثلاثية.

مفيد جداً في علاج البرد، الانفلونزا والسعال الشديد لأنه مصدر غني بفيتامين سي، فيمكنك غلي الأوراق واستنشاق البخار، للتخلص من البلغم وتقليل حدة السعال.

يحمي ورق الغار القلب من التعرض للنوبات، وكذلك يحمى من السكتات الدماغية، لاحتوائه على مركبات خاصة بحماية القلب والأوعية الدموية.

غني بالأحماض مثل حامض الكافيك وكيرسيتين والايجونول ومادة بارثينوليدى، وهي مواد تمنع تكون الخلايا السرطانية في الجسم.

يقضي على الأرق والقلق، إذا تم تناوله قبل النوم فيساعد على الاسترخاء والنوم الهادىء.

شرب كوب مغلي من ورق الغار مرتين يومياً يفتت حصى الكلى ويشفي الالتهابات…

يدخل ورق الغار فى صنع صاابونة الغار فاهى مفيدة جدا للبشرة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الهامة تساعد البشرة فى تخلص من التجاعيد. يستخدم ايضا علاج مشاكل الشعر مثل مشاكل الشرة التى تزعج الكثير وتؤثر بالسلب على نمو الشعر وصحتة، يحمى من تساقط الشعر، يقوى بصيلة الشعر. يمكن استخدامة فى عمل حمام بخار للبشرة يضع على النارمع الماء وتغطية الشعر جيدا لتتصاعد الزيوت الطيارة على الوجة.

استخدمات ورق الغار

ورق الغار واهم فؤاد للبشرة والشعر، عبر موقعنا