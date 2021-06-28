طريقة عمل رغيف حواوشي مثل الحاتي في المنزل بتكاته وأسراره

يعتبر الحواوشي من ألذ الاكلات المصرية التي يفضلها الكثير من الأشخاص سواء الصغار أو الكبار ويحب الجميع تناوله، ولذلك يبحث الكثير عن كيفية تحضيره بطريقة صحيحة في المنزل مثل طريقة الحاتي وسوف نتعرف من خلال هذه السطور التالية طريقة تحضير رغيف الحواوشي المصري بطريقة سهلة وسريعة في المنزل وبمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل رغيف حواوشي مثل الحاتي

هذه الطريقة تتميز بأنها طريقة سهلة وبسيطة للغاية يمكن من خلالها الحصول على رغيف حواوشي مثل حواوشي الحاتي تماماً، ويتم تحضير هذه الطريقة بالمكونات التالية :

مكونات الحواوشي البلدي

نصف كيلو لحمة مفرومة.

عدد أربع ارغفة من العيش البلدي.

مقدار من زيت عباد الشمس.

قطعة لية صغيرة.

ملعقة من الدقيق.

بصلتان كبيرتان مبشورتان.

فلفل أخضر رومي.

1 ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة من الملح أو حسب الاحتياج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

قطعة فحم متوسطة الحجم.

في كبة نضع بصلة ونصف ونقوم بالفرم جيداً حتى يصبح البصل ناعماً.

بعد ذلك نضع كمية البصل المفروم في قطعة من الشاش لتصفيته جيداً.

ثم نضع البصل المفروم على مقدار اللحمة المفرومة مع إضافة ملعقة الصلصة وملعقة الدقيق التي تجعل الحشوة متماسكة ثم ننزل بالملح والفلفل الأسود مع خلط جميع المكونات جيداً حتى تتماسك وتصبح متجانسة.

ثم بعد ذلك يقطع الفلفل الأخضر الحار مع مراعاة الاستمرار بخلط المكونات تماماً.

نضع قطعة اللية بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة على مقدار اللحمة.

ثم نأخذ قطعة من اللحم المخلوط ونضعه في الكبة ونفرمها حتى تصبح ناعمة تماماً ونضعها مرة أخري للخليط.

ثم بعد ذلك يترك خليط اللحمة في الثلاجة لمدة نصف ساعة ليرتاح مع مراعاة تغطية الخليط جيداً.

نقوم بإحضار العيش البلدي ونفتحه على شكل نصف دائرة من أي اتجاه تريدين.

ثم نضع كمية الزيت مع ماء البصل في إناء.

بواسطة فرشاة نبلل أرغفة الحواوشي من الداخل والخارج قبل وضع الحشوة بها.

ثم نقوم بحشو أرغفة الحواوشي ونضعها في صينية مدهونة بالزيت ثم تدخل صينية الحواوشي في فرن ساخن لمدة ربع ساعة مع مراقبة أرغفة الحواوشي ونقلبها بشكل مستمر.

ثم نسخن قطعة الفحم على النار ونضعها في الصينية مع بعض السمنة وتغطى الصينية حتى تأخذ رائحة الفحم ثم قومي بتقديم الحواوشي ساخنا بالهنا.

طريقة تحضير الحواوشي البلدي المصري