طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي يدوم لمدة 24 ساعة ويفتح الإبط في دقائق

يعتبر مزيل العرق ، من أكثر الأشياء استخداماً وخاصة في فترة الصيف، فهو يستخدم لإزالة الرائحة الكريهة، التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات والرجال، فهو من أفضل المزيلات التي تعطي الجسم الشعور بالانتعاش لمدة طويل تدوم معكي طول اليوم، فهو يمنح الجسم الترطيب ويساعد على تفتيح الإبط بشكل سريع، وهو أفضل من المزيلات الأخرى التي تسبب الأمراض وتغلق المسام وتمنع تعرق الجسم مما يؤدى إلي تراكم السموم داخل الجسم، وتحمل العديد من المواد الكيمائية الضارة، فهو كريم سحري يتغلغل داخل المسام فيساعد على إزالة الاسمرار ويمنح الجلد الملمس الناعم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أقوي مزيل عرق سحري يدوم لمدة 24 ساعة وبمكونات طبيعية بخطوات بسيطة بالبيت. مكونات مزيل العرق الطبيعي مكونات مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف على مكونات المزيل السحري وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من زيت النعناع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع النشا، وماء الورد ونذوبهم جيداً. ثم نرفع الوعاء على حمام ماء من البخار، ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد. ثم نضيف الليمون وزيت اللافندر، وزيت النعناع ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات. نقوم بوضع الكريم يومياً في الصباح والمساء، حتى نتخلص من الروائح الكريهة ونستمتع برائحة جميلة وجذابة. فوائد مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف على فوائد المزيل التي يحتوي عليها وهى كما يلي:- يساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة، ويساعد على قتل البكتيريا والفطريات. يغلق مسام البشرة المفتوحة ويخلص الجسم من السموم ويعالج الالتهاب. يلطف الجلد ويجعله ناعم ويمنحه رائحة عطرية جميلة فهو يعمل كمرطب. يقضي على مشاكل التعرق الزائدة، ويحمي الجسم من البكتيريا. يساعد على تفتيح الإبط بشكل جيداً، ويزيل الاسمرار بكل سهولة. يعمل على تطهير البشرة وتقوية الجلد ويحافظ على مرونته. طريقة عمل مزيل العرق بالليمون طريقة عمل مزيل العرق بالليمون سوف نتعرف على طريقة عمل المزيل وهى كما يلي:- نحضر نصف لليمونة ونقوم بغمسها في النشا.

ثم ندلك منطقة الإبط حتى نزيل الروائح الكريهة والاسمرار.

نكرر وضع الخليط يوميًا حتى نحصل على أفضل النتائج.

يعتبر الليمون من أقوي المزيلات الطبيعية التي تزيل رائحة العرق نهائيًا.

ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة بشكل رائع.

طريقة عمل بودرة مزيل عرق طبيعي نخلط عشر ملاعق من الشبة المطحونة مع ملعقتين بودرة مسك، ثم نضيف ملعقتين من بودرة الأطفال(تلك)، ويتم استخدام الخليط بعد الإستحمام يوميا، يمكن الإحتفاظ بهذه الخلطة حتى الإنتهاء من الكمية، يمكن استخدام هذه الوصفة للجسم كله وليس منطقة الإبط فقط، حيث تمنح رائحة جميلة ونعومة للجلد وتفتح منطقة الإبط. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بزيت جوز الهند نخلط 3 ملاعق صغيرة من البيكنج صودا مع 3 ملاعق من النشا، ثم نضيف 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقطرات من زيت النعناع أو زيت لافندر، ونمزج المكونات مع بعضها جيدا، ثم نقوم بتعبئة المزيل في علبة نظيفة ومعقمة لحين الاستخدام، ويفضل الحفظ في الثلاجة. الوسوم

يعتبر مزيل العرق ، من أكثر الأشياء استخداماً وخاصة في فترة الصيف، فهو يستخدم لإزالة الرائحة الكريهة، التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات والرجال، فهو من أفضل المزيلات التي تعطي الجسم الشعور بالانتعاش لمدة طويل تدوم معكي طول اليوم، فهو يمنح الجسم الترطيب ويساعد على تفتيح الإبط بشكل سريع، وهو أفضل من المزيلات الأخرى التي تسبب الأمراض وتغلق المسام وتمنع تعرق الجسم مما يؤدى إلي تراكم السموم داخل الجسم، وتحمل العديد من المواد الكيمائية الضارة، فهو كريم سحري يتغلغل داخل المسام فيساعد على إزالة الاسمرار ويمنح الجلد الملمس الناعم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أقوي مزيل عرق سحري يدوم لمدة 24 ساعة وبمكونات طبيعية بخطوات بسيطة بالبيت. مكونات مزيل العرق الطبيعي مكونات مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف على مكونات المزيل السحري وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللافندر.

ملعقة من زيت النعناع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع النشا، وماء الورد ونذوبهم جيداً. ثم نرفع الوعاء على حمام ماء من البخار، ونقلب حتى يصبح القوام ثقيل. نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد. ثم نضيف الليمون وزيت اللافندر، وزيت النعناع ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات. نقوم بوضع الكريم يومياً في الصباح والمساء، حتى نتخلص من الروائح الكريهة ونستمتع برائحة جميلة وجذابة. فوائد مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف على فوائد المزيل التي يحتوي عليها وهى كما يلي:- يساعد على التخلص من رائحة العرق الكريهة، ويساعد على قتل البكتيريا والفطريات. يغلق مسام البشرة المفتوحة ويخلص الجسم من السموم ويعالج الالتهاب. يلطف الجلد ويجعله ناعم ويمنحه رائحة عطرية جميلة فهو يعمل كمرطب. يقضي على مشاكل التعرق الزائدة، ويحمي الجسم من البكتيريا. يساعد على تفتيح الإبط بشكل جيداً، ويزيل الاسمرار بكل سهولة. يعمل على تطهير البشرة وتقوية الجلد ويحافظ على مرونته. طريقة عمل مزيل العرق بالليمون طريقة عمل مزيل العرق بالليمون سوف نتعرف على طريقة عمل المزيل وهى كما يلي:- نحضر نصف لليمونة ونقوم بغمسها في النشا.

ثم ندلك منطقة الإبط حتى نزيل الروائح الكريهة والاسمرار.

نكرر وضع الخليط يوميًا حتى نحصل على أفضل النتائج.

يعتبر الليمون من أقوي المزيلات الطبيعية التي تزيل رائحة العرق نهائيًا.

ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة بشكل رائع.

طريقة عمل بودرة مزيل عرق طبيعي نخلط عشر ملاعق من الشبة المطحونة مع ملعقتين بودرة مسك، ثم نضيف ملعقتين من بودرة الأطفال(تلك)، ويتم استخدام الخليط بعد الإستحمام يوميا، يمكن الإحتفاظ بهذه الخلطة حتى الإنتهاء من الكمية، يمكن استخدام هذه الوصفة للجسم كله وليس منطقة الإبط فقط، حيث تمنح رائحة جميلة ونعومة للجلد وتفتح منطقة الإبط. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بزيت جوز الهند نخلط 3 ملاعق صغيرة من البيكنج صودا مع 3 ملاعق من النشا، ثم نضيف 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقطرات من زيت النعناع أو زيت لافندر، ونمزج المكونات مع بعضها جيدا، ثم نقوم بتعبئة المزيل في علبة نظيفة ومعقمة لحين الاستخدام، ويفضل الحفظ في الثلاجة.

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