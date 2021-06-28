كتير مننا بيقضي ساعات طويلة قدام الكمبيوتر ، سواء في البيت او في الشغل ، وبتكون النتيجة صداع مستمر ، ولكن في معلومة يمكن كتير ميعرفهاش ، ان الصداع ممكن يكون وراثي ، يعني لو الاب او الام بيعانوا من صداع منتظم ، ممكن يبقى عندك فرصة اكبر بنسبة 50% للاصابة بيه ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 10 نصايح للتخلص من الصداع اثناء الجلوس على الكمبيوتر ، وبعض التغييرات الصغيرة اللي ممكن تعمليها عشان تتجنبي الصداع.

نصايح للتخلص من الصداع:

1- تخفيف الاضاءة:

الاضواء القوية ممكن تأدي لحدوث صداع ، وتقدري تتجنبي ده بتخفيف الاضاءة او سحب الستاير على الشبابيك ، ولو مقدرتيش تعملي ده ، حاولي تستخدمي نضارة شمس عشان تحجبي الاضاءة شوية.

2- تجنب الروايح القوية:

العطور القوية او منتجات التنضيف ممكن تسبب الصداع سواء انتي حطاها او حد معاكي في المكان ، وعشان تتجنبي ده افتحي الشبابيك كام دقيقة او استخدمي مروحة عشان تبعدي الريحة القوية عنك.

3- رطبي جسمك ومتفوتيش وجبات الاكل:

لما جسمك يعاني من الجفاف بسبب فقدان السوائل ، عقلك هيبدأ يتقلص ، وده هيأدي للصداع ، وعشان تتجنبي ده ، اشربي من كوباية لكوبايتين ماية مع الشرب ببطء ، بالاضافة للوجبات الصحية والمغذية ، الاتنين مع بعض هيخلصوكي من الصداع ، ولو بره البيت اتأكدي انك تاخدي معاكي ازازة ماية ووجبة خفيفة في اي مكان.

4- اتخلصي من اللبان:

من المثير للاهتمام جدا ان السناك الخفيفة دي ممكن تبقى سبب معاناتك ، مضغ اللبان بيسبب توتر في الفك وضغط على المفصل الاكتر استخداما في الفم ، عشان كده افضل حاجة ممكن تعمليها انك تتخلصي من اللبان واي اطعمة تانية لزجة بيكون مضغها صعب.

5- فكي شعرك:

لو عاملة شعرك ديل حصان محكوم او ضفيرة فرنسية او هولندية وشاده خصلات الشعر ، بننصحك تفكي شعرك وتديه استراحة ، لان التسريحات دي ممكن تسببلك صداع شديد ، سيبي شعرك مفكوك وخلي فروة راسك تسترخي من الشد بشكل مستمر ، الصداع هيختفي فورا.

6- كلي زنجبيل او اعملي شاي الزنجبيل:

معروف عن الزنجبيل انه بيخفف الالم ، وتقدري تستهلكيه باشكال كتير سواء طازة او معالج بطرق مختلفة ، واسهل طريقة هي تحضير شاي الزنجبيل ، خلي عندك دايما اكياس شاي الزنجبيل عشان تقدري تعمليه وقت ما تحتاجي.

7- اتأكدي انك قعدة بشكل مريح:

اي وقت تقعدي فيه على مكتبك ، اتأكدي انك مرتاحة ، حاولي انك تقعدي بشكل مستقيم ، مع دعم ضهرك ، والحفاظ على الذراعين موازيين للفخدين ، والحفاظ على القدمين على الارض ، وحاولي تحركي شاشة الكمبيوتر بحيث عينيكي تكون باصه للامام مش لاسفل ، ولما تتكلمي في التليفون حاولي متحطيهوش بين راسك وكتفك وانتي شغالة على الكمبيوتر ، دايما حاولي تستخدمي هاند فيري او سماعة بلوتوث.

8- دخلي تمارين التنفس في روتينك:

في بعض تمارين التنفس اللي تقدري تعمليها وانتي قعدة على الكمبيوتر ، غمضي عينيكي وممكن تشغلي موسيقى هادية ، وخدي شهيق ببطء وعدي ل 5 اثناء الشهيق ، وبعدين عدي ببطء ل 5 اثناء الزفير ، هتلاحظي بعدها ان جسمك ارتاح والصداع اختفى.

9- وقفي اكل الجبنة:

منتجات الجبن بتحتوي على مادة التيرامين ، وهي مادة طبيعية موجودة في الجبنة ، عشان كده بننصحك تستبدلي الجبن القدمية زي الشيدر والبارميزان بالجبنة القريش او جبنة الصويا ، لان الانواع دي بتحتوي على نسبة اقل من التيرامين وهتقلل من نوبات الصداع.

10- اعملي كمادات سخنة او باردة:

ممكن تجربي كمادات باردة هتحسسك بالراحة ، ولو منفعتش معاكي ، جربي الكمادات السخنة ، عن طريق بل فوطة المطبخ بالمية السخنة واعملي بيها كمادات.

11- خدي قيلولة لمدة 15 دقيقة:

في دراسة طبية ، اثبتت ان النوم هو اكتر استراتيجيات تخفيف الالم بشكل فعال ، لو فشلت اي وسيلة تانية ، حاولي تاخدي قيلولة لمدة 15 دقيقة ، ولو عندك وقت اكتر ، ممكن تستغليه وتاخدي قيلولة طويلة.

نصايح ازاي تخففي التعب بسبب الجلوس قدام الكمبيوتر لفترات طويلة بحيل بسيطة وسهلة