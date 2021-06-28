وصفة لبان الدكر لشد تجاعيد الوجه والتخلص من الخطوط الرفيعة

وصفة لبان الدكر لشد التجاعيد، قد أشار الأخصائيون التجميليون بكثرة الفوائد التجميلية للبان الدكر، إذ أنه يحتوي على مادة الكولاجين التي تسهم بشكل كبير في حل مشاكل البشرة، وكذلك يمنح الجلد المرونة والنضارة ويجعلها ناعمة ومشرقة وذات نضارة وحيوية، وهذا ما جعل السيدات تبحث عن وصفة لبان الدكر لشد الوجة ومنع ارتخاء الجلد، تابعي معنا لتتعرفي على المكونات وطريقة التحضير.

لبان الدكر لشد التجاعيد

العديد من الفتيات عادة ما تبحث عن وصفات لشد الوجه وجعله لامعاً، ولكنها قد تستغرق وقتاً لإعطاء النتيجة المطلوبة، فتلجأ السيدة لإستخدام كريمات شد البشرة وتبيضها وإخفاء التجاعيد والخطوط الرفيعة، ولكن هذه الكريمات قد تعطي نتيجة وقتية، بمعنى أنها تعطي النتيجة المطلوبة وقت الحاجة فقط، ولكن ترجع البشرة كما كانت، فعليك سيدتي بإستخدام لبان الدكر لشد الوجة والتخلص من الخطوط الرفيعة، ونتيجته دائمة وفعالة.

هذه الوصفة ناجحة وفعالة في القضاء على خطوط الوجه الرفيعة والتجاعيد وتحسين صحة البشرة بحيث تبدين وكأنك أصغر في العمر، وإليك الطريقة.

المكونات:

منقوع لبان الدكر.

كأس من الماء المغلي.

طريقة التحضير:

قومي بنقع هذه الحبيبات الذهبية في كوب من الماء المغلي لمدة ليلة كاملة واتركيها مغطاة.

ستلاحظ تغير لون الماء وسيبدو باللون الأبيض.

قومي بتصفية المزيج باستخدام مصفاة ضيقة.

في زجاجة قديمة محكمة الغلق، اسكبي منقوع لبان الدكر بها، ثم ضعيه في الثلاجة.

عند الاستخدام قومي بغمس قطعة قطنية بهذا المزيج ومرريها على وجهك في حركات دائرية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، واستخدمي المرطب المناسب على حسب نوع بشرتك.

يمكن تحضير منقوع لبان الدكر ووضعه في زجاجة بخاخ، ثم يوضع في الثلاجة نصف ساعة، ويرش بها على الوجه بشكل يومي.

لاحظي النتيجة الفورية من منقوع لبان الدكر على الوجه.

لبان الدكر للتبيض وشد الوجهغسول لبان الدكر

يُمكنك استخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل لتحضير هذا الغسول المفيد وبأرخص الأسعار.

المكونات:

لبان الدكر.

كأس من الماء.

ماء ورد.

طريقة التحضير: