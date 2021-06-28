طريقة عمل صابون جوز الهند لنضارة وترطيب وشد البشرة وحل مشاكلها

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طريقة عمل صابون جوز الهند الطبيعي ، تحرص السيدات على استخدام مستحضرات التجميل الطبيعية بدلاً من الصناعية، نظراً لاحتوائها على مواد كيميائية تضر البشرة، لذا تفضل استخدام الصابون الطبيعي للعناية بالبشرة، لكي تظهر بوجه أجمل، وفي أحسن صورة أيضاً، ولا يقتصر الأمر على السيدات فحسب، بل والرجال أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير صابونة جوز الهند بالمنزل ليمكنكم تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات متوفرة في كل منزل ، وغير مكلفة أيضاً، وتتميز هذه الصابونة برائحتها الجميلة، بالإضافة إلى أنها مرطب رائع للبشرة، ومنظف فعال وقوي أيضاً تعمل على القضاء على البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب التي تزعج الكثير من السيدات، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صابون جوز الهند للحصول على بشرة جذابة وجميلة.مكونات صابون جوز الهند
تتكون صابونة جوز الهند من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل منزل، وغير مكلفة، وهي كالآتي:
- 120 جم من صابون الجليسرين مقطع مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من جوز الهند المبروش.
- 3 قطرات من الكحول.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صابونة جوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود يذكر، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء، ثم نضيف إليه صابون الجليسرين، ثم نذوبه على حمام مائي.
- ثم نضيف إليه زيت جوز الهند ونخلطهم جيداً.
- ثم نضيف جوز الهند المبروش ونخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نحضر قالب بلاستيك، ثم نسكب فيه الخليط ونساويه جيداً، ثم نضيف الكحول للتخلص من الفقاعات.
- ثم ندخل القالب البلاستيك في الفريزر ونتركه حتى تجمد الصابونة.
- ثم نخرج القالب من الفريزر، ونخرج الصابونة من القالب، وبذلك تكون الصابونة جاهزة للاستخدام.
فوائد صابون جوز الهند للبشرة
تحتوي هذه الصابونة على الكثير من الفوائد، ومن هذه الفوائد الآتي:
- مرطب رائع للبشرة وتحمي من الجفاف، بالإضافة إلى أنها تعيد للبشرة حيويتها ونضارتها ونعومتها.
- منظف قوي للبشرة، فهي تساعد في القضاء على البكتريا المسببة لحب الشباب والرؤوس البيضاء والسوداء والبثور التي تزعج النساء والرجال أيضاً، وخاصة أصحاب البشرة الدهنية، كما أنها تزيل المكياج والأوساخ، وتفتح البشرة تدريجياً، وتزيل خلايا الجلد الميتة، وتساهم في تقليل التصبغات أيضاً.
- تعطي البشرة رائحة جميلة وجذابة.
- تشد البشرة وتحارب التجاعيد، وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في السن، كما تساهم في منع ظهور علامات التمدد في الجلد.
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طريقة عمل صابون جوز الهند الطبيعي ، تحرص السيدات على استخدام مستحضرات التجميل الطبيعية بدلاً من الصناعية، نظراً لاحتوائها على مواد كيميائية تضر البشرة، لذا تفضل استخدام الصابون الطبيعي للعناية بالبشرة، لكي تظهر بوجه أجمل، وفي أحسن صورة أيضاً، ولا يقتصر الأمر على السيدات فحسب، بل والرجال أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير صابونة جوز الهند بالمنزل ليمكنكم تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات متوفرة في كل منزل ، وغير مكلفة أيضاً، وتتميز هذه الصابونة برائحتها الجميلة، بالإضافة إلى أنها مرطب رائع للبشرة، ومنظف فعال وقوي أيضاً تعمل على القضاء على البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب التي تزعج الكثير من السيدات، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل صابون جوز الهند للحصول على بشرة جذابة وجميلة.مكونات صابون جوز الهند
تتكون صابونة جوز الهند من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل منزل، وغير مكلفة، وهي كالآتي:
- 120 جم من صابون الجليسرين مقطع مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من جوز الهند المبروش.
- 3 قطرات من الكحول.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صابونة جوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود يذكر، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء، ثم نضيف إليه صابون الجليسرين، ثم نذوبه على حمام مائي.
- ثم نضيف إليه زيت جوز الهند ونخلطهم جيداً.
- ثم نضيف جوز الهند المبروش ونخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نحضر قالب بلاستيك، ثم نسكب فيه الخليط ونساويه جيداً، ثم نضيف الكحول للتخلص من الفقاعات.
- ثم ندخل القالب البلاستيك في الفريزر ونتركه حتى تجمد الصابونة.
- ثم نخرج القالب من الفريزر، ونخرج الصابونة من القالب، وبذلك تكون الصابونة جاهزة للاستخدام.
فوائد صابون جوز الهند للبشرة
تحتوي هذه الصابونة على الكثير من الفوائد، ومن هذه الفوائد الآتي:
- مرطب رائع للبشرة وتحمي من الجفاف، بالإضافة إلى أنها تعيد للبشرة حيويتها ونضارتها ونعومتها.
- منظف قوي للبشرة، فهي تساعد في القضاء على البكتريا المسببة لحب الشباب والرؤوس البيضاء والسوداء والبثور التي تزعج النساء والرجال أيضاً، وخاصة أصحاب البشرة الدهنية، كما أنها تزيل المكياج والأوساخ، وتفتح البشرة تدريجياً، وتزيل خلايا الجلد الميتة، وتساهم في تقليل التصبغات أيضاً.
- تعطي البشرة رائحة جميلة وجذابة.
- تشد البشرة وتحارب التجاعيد، وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في السن، كما تساهم في منع ظهور علامات التمدد في الجلد.
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