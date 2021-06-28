أفضل زيوت طبيعية لتنعيم وتطويل الشعر وحمايته من التلف والتساقط

نقدم لكم اليوم أفضل الزيوت الطبيعية لتنعيم وتطويل الشعر وحمايته من التلف والتساقط،

لعل موضوع العناية بالشعر من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات.

السبب فى ذلك أن الشعر تاج المرأة وسر جاذبيتها وأنوثتها ويمنحها الثقة بالنفس.

مما يكسبه اللمعان ويساعد على تطويل وتكثيف الشعر.تتعدد أنواع الزيوت التي تعمل على تنعيم الشعر

وتمنحه البريق واللمعان، وسوف نتطرق اليوم إلى أهم الزيوت التي تساعد على تكثيف الشعر، وتحفيز نموه

ومنحه التغذية السليمة للحفاظ عليه من التلف.

زيوت طبيعية لحماية الشعر من التلف والتساقط ومنحه كثافة ونعومة خيالية

من خلال البحوث على مواقع العناية بالمرأة ولا سيما فيما يخص العناية بالشعر تعرفنا على

أهم الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتغذية الشعر مما يحد من تساقطه

ومن تلك الزيوت زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الأرغان

ويوجد العديد من الزيوت عند مزجها تعمل على تنعيم الشعر وتحفيز نموه ومنع تساقطه.

زيت الزيتون لتنعيم الشعر والحفاظ عليه من التلف والجفاف

زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية للشعر وللصحة بصفة عامة

حيث يحتوى على نسبة عالية من فيتامين “هــ”وهذا للحفاظ عليه وحماية الشعر من التساقط

كما يحتوى زيت الزيتون على مضادات الأكسدة لتغذية الشعر من الجذور وترطيب الشعر من الداخل.

مما يمنح الشعر النعومة واللمعان وعند مزج زيت الزيتون مع الموز والأفوكادو يعمل على تكثيف وتطويل الشعر.

وعند مزج زيت الزيتون مع العسل يحافظ على فروة الرأس نظيفة وخالية من القشرة.

زيت جوز الهند لتطويل وتنعيم الشعر

يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية شائعة الاستخدام نظرا لفوائده الصحية المتعددة.

ويعد ذلك الزيت من الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية التي تقوى الشعر وتعزز من نموه مما يمنحه الطول والكثافة.

ويتم استخدام زيت جوز الهند بمزجه مع كمية متساوية مع زيت الخروع

و بعد ذلك يوضع على الشعر مع التدليك لمدة خمس دقائق في حركات دائرية ثم يغسل الشعر بالشامبو

ويتم تكرار تلك العملية مرتان فى الأسبوع للحصول على شعر ناعم وكثيف.

ومن فوائد زيت جوز الهند مساهمته بشكل كبير فى وقف تساقط الشعر والقضاء على القشرة وحماية الشعر.

زيت إكليل الجبل لتطويل وتنعيم الشعر ومنع تساقطه

زيت إكليل الجبل من أقوي الزيوت التي تستخدم لتطويل وتكثيف الشعر.

حيث يساعد علي تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعمل علي تغذية الشعر وزيادة نموه

كما يحتوي علي خصائص هامة للشعر مما تساعد في تنعيم الشعر للحصول علي شعر ناعم ولامع.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

في وعاء صغير قومي بخلط زيت إكليل الجبل وزيت جوز الهند.

ثم أضيفي خل التفاح وامزجي المكونات جيداً حتي تتجانس.

و يتم تدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق ثم تترك علي الشعر لمدة 20 دقيقة.

يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو الخالي من الكبريت.

تستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول علي شعر طويل وناعم.

مكونات وصفة زيت إكليل الجبل لتطويل وتنعيم الشعركيفية استخدام زيت إكليل الجبل لتطويل وتنعيم الشعرزيت الخروع لتطويل وتنعيم الشعر

زيت الخروع من أفضل الزيوت التي تعمل علي تطويل وتنعيم الشعر لاحتوائه علي أحماض دهنية وفيتامينات.

كما يساعد علي زيادة نمو الشعر وتغذيته من خلال توفير الرطوبة اللازمة للحصول علي شعر ناعم وأملس.

2 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

1/2 حبة أفوكادو طازجة.

بضع قطرات من زيت الجرجير.

قومي بهرس ثمرة الأفوكادو جيداً بالشوكة حتي تصبح ناعمة.

ثم أضيفي زيت الخروع و الجرجير وامزجي المكونات حتي تتجانس.

توضع الوصفة علي فروة الرأس مع التدليك ثم توزع علي كامل الشعر.

يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي وتترك لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو وتستخدم الوصفة مرتين في الأسبوع لشعر ناعم وطويل.

مكونات وصفة زيت الخروع لتطويل وتنعيم الشعركيفية استخدام زيت الخروع لتطويل وتنعيم الشعر