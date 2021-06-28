ما دوت الخليج فوائد الكمون للجهاز الهضمي، ويعد الكمون من الأعشاب المشهورة والشائعة في العديد من الاستخدامات سواء للطبخ أو لعلاج بعض الأمراض الصحية.

ويكاد لا يخلو بيت من الكمون، الذي يدخل في تحضير الأطباق الرئيسية في المنطقة العربية، كما يتم غليه وشربه كنوع من العلاجات الطبيعية خصوصاً لمشاكل الجهاز الهضمي.

يعتمد الطب البديل على الكمون بشكل كبير، كما يتجه الباحثون نحو دراسات أكبر لفوائد الكمون ونتائجه الإيجابية في علاج وتخفيف العديد من الامراض.

في موضوعنا اليوم، نلقي الضوء على فوائد الكمون للجهاز الهضمي، لكننا ننصح دوماً بضرورة عدم اعتماد هذه الطريقة وغيرها من الطرق البديلة للعلاجات الطبيعية قبل استشارة الطبيب المختص.

ما دوت الخليج فوائد الكمون للجهاز الهضمي

يعد الكمون من أكثر العلاجات الطبيعية التي يلجأ إليها الناس لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والقولون، كونه مضاد للطفيليات والبكتيريا ما يجعله مطهرياً معوياً ممتازاً، يهدئ الأمعاء والمعدة ويخفف من آلام القولون العصبي ويعالج الغازات.

ويحتوي الكمون على مواد مضادة للأكسدة، ما يؤثر إيجاباً على صحة الجهاز الهضمي بشكل خاص وأجهزة الجسم الأخرى بشكل عام.

ومن فوائد الكمون للجهاز الهضمي:

الكمون فعال في تهدئة تقلصات البطن، خاصة التقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.

يساعد تناول الكمون بانتظام في محاربة سرطان القولون الذي يصيب شريحة كبيرة من الناس من الرجال والنساء.

يخفف الكمون من أعراض القولون المتهيج الذي لا علاج نهائي له حتى الآن. وفي إحدى الدراسات التي أجريت على 57 مريضًا بالقولون المتهيج، تم تقديم 20 قطرة من زيت الكمون يوميًا لمدة أسبوعين للمرضى، فيما عمد الباحثون إلى قياس حدة الأعراض بعد ذلك. لتثبت النتائج أن الكمون يمتاز بتأثير مهدئ على أعراض القولون المتهيج المعهودة مثل آلام البطن، والانتفاخ، والرغبة المتكررة في التبرز، وعدم التبرز بشكل كامل، إضافة إلى وجود مخاط مع البراز، والإمساك، والغثيان.

لذا ينصح المرضى الذين يعانون من حالات القولون المتهيج، بشرب الكمون المغلي، أو قطرات زيت الكمون للتخفيف من الأعراض.

مزج الكمون مع الليمون له فوائد عدة على الجهاز الهضمي، كونه يساعد على تنظيف الأمعاء من بقايا الطعام العالقة، ما يحسن ويهدئ من أعراض القولون. لكن لا ينصح مرضى الحموضة او ارتجاع المريء بتناول الليمون كونه قد يزيد من حدة أعراضهم.

فوائد الكمون للمعدة هامة، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من اضطراب المعدة. ويمكن تحضير منقوع الكمون وشربه للمساعدة في تحسين عملية الهضم، وعلاج الانتفاخ، والتخلص من الغازات، والتخفيف من الإسهال والإمساك، وعلاج التقلصات المعدية.

طريقة تحضير مشروب الكمون للمعدة

لتحضير هذا المشروب، تحتاجين للمكونات التالية:

1 ملعقة صغيرة بذور الكمون.

1 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة عسل النحل (اختياري).

ولتحضير مشروب الكمون، قومي بوضع بذور الكمون في وعاء، وضعيها على نار متوسطة لمدة 5 ثواني، ثم أضيفي الماء واتركيه يغلي.

اطفئي النار وغطي الوعاء لمدة 5 دقائق، ثم صفي المشروب وضعيه في كوب واستمتعي به.