بذور الخردل دوت الخليج نوع من أنواع البذور التي تشتهر بفوائدها الصحية المتعددة، وهنالك أكثر من 40 نوعاً منها أشهرها الخردل الأبيض والأسود والبني. ويكمن سر فوائد حبوب الخردل في كونها تحتوي على كميات جيدة من البروتين والدهون الصحية والألياف والكربوهيدرات وكذلك المعادن، وفوائدها في التالي..

فوائد بذور الخردل الصحية:

عدد موقع ويب طب" مجموعة من فوائد بذور الخردل المهمة وهي:

تناول بذور الخردل يقي من نزلات البرد ويخفف من مضاعفاتها وأعراضها.

تساهم بذور الخردل في تنقية الجسم من السموم وبالتالي تساهم في رفع مناعة الجسم.

المعادن والبروتين في بذور الخردل تساهم في الحد من آلام المفاصل والروماتيزم وآلام أسفل الظهر.

تناول بذور الخردل يساهم في إدرار البول بشكل طبيعي و التخلص من الماء المحتبس في الجسم.

المواد الغذائية في بذور الخردل مفيدة لمرضى السكري.

تعزز بذور الخردل ضبط الشهية وتزيد الشعور بالشبع وبالتالي فهي مناسبة لمتبعي الحميات الغذائية بغرض إنقاص الوزن.

مضادات الأكسدة في بذور الخردل تقي الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية.

المعادن في بذور الخردل تساعد في تحسين الشعر وعلاج أمراضه.

البروتين والمعادن والألياف في بذور الخردل تقوي القلب وتقي من اضطراباته.

السيلينيوم والمغنيسيوم في بذور الخردل من أفضل مضادات الالتهابات، وتناولها باستمرار يعالج الأمراض الالتهابية خاصة الالتهابات الرئوية الحادة والربو.

الألياف في بذور الخردل تساعد في تحسن عمل الجهاز الهضمي وتقي من اضطراباته وتعالج سوء الهضم.

بذور الخردل تقي من ارتفاع ضغط الدم.

من أبرز فوائد بذور الخردل الصحية مقاومة علامات تقدم السن وتحسين البشرة والحفاظ على صحتها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.