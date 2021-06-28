طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة في المنزل بسهولة

تعتبر اللحوم من الأطعمة المفضلة لدى معظم الأشخاص فهي تستخدم في صنع الكثير من الأطعمة المميزة والشهية والمفضلة للجميع، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتين والدهون واليود والبوتاسيوم التي يحتاجها جسم الإنسان دائما، لذلك يفضل تناول اللحوم لكن بكميات مناسبة، حيث أن زيادة نسبة البروتين الزائد في الجسم قد يسبب النقرص، كما أن لسان العصفور من الأطباق اللذيذة جدا لجميع أفراد العائلة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة تحضير لسان العصفور باللحمة المفرومة في المنزل بسهولة. طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة مكونات طبق لسان العصفور نصف كيلو من لسان العصفور

نصف كيلو لحم مفروم ممزوج بقليل من الدهون

حبة مت البصل المتوسط الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة

فلفل أخضر حلو مقطع إلى قطع صغيرة

حبة طماطم كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة

حبتين من الجزر متوسط الحجم مققع إلى قطع صغيرة

فصوص الثوم

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة

ملعقتان من زيت الزيتون خطوات تحضير طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة نضع البصل في قدر ونحميه على نار متوسطة ثم نضيف زيت الزيتون ونضع معجون الثوم على البصل ونقلب حتى يصبح لونها بني أو ذهبي. ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب مع البصل حتى يتحول لونه إلى الأبيض ويبدأ اللحم بالنضوج. أضف الفلفل الحلو إلى اللحم. يضاف الجزر إلى اللحم المفروم والفلفل الحلو والبصل. أضيفي البهارات والملح حسب الرغبة والقرفة والبهارات المختلطة، ثم قلبي حتى تتوزع المكونات بالتساوي. أضف كوب من الماء الدافئ إلى القدر وقم بتغطيته وتسخينه على نار خفيفة. غطي الوعاء واستمري في التقليب لمدة خمسة عشر إلى عشرين دقيقة. أثناء طهي اللحم قومي بتحضير لسان العصفور ثم ضع حبات لسان العصفور في قدر كبير، اغلي لسان العصفور بكمية مناسبة من الماء وقليل من زيت الزيتون، حتى تنضج الحبوب تماما. صفي لسان العصفور من الماء المغلي، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يتشتت تماما. دعي الطبق يطهى لمدة عشر دقائق، ثم أخرج المقلاة وقدمي الطبق. الوسوم

تعتبر اللحوم من الأطعمة المفضلة لدى معظم الأشخاص فهي تستخدم في صنع الكثير من الأطعمة المميزة والشهية والمفضلة للجميع، وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتين والدهون واليود والبوتاسيوم التي يحتاجها جسم الإنسان دائما، لذلك يفضل تناول اللحوم لكن بكميات مناسبة، حيث أن زيادة نسبة البروتين الزائد في الجسم قد يسبب النقرص، كما أن لسان العصفور من الأطباق اللذيذة جدا لجميع أفراد العائلة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة تحضير لسان العصفور باللحمة المفرومة في المنزل بسهولة. طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة مكونات طبق لسان العصفور نصف كيلو من لسان العصفور

نصف كيلو لحم مفروم ممزوج بقليل من الدهون

حبة مت البصل المتوسط الحجم مقطعة إلى قطع صغيرة

فلفل أخضر حلو مقطع إلى قطع صغيرة

حبة طماطم كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة

حبتين من الجزر متوسط الحجم مققع إلى قطع صغيرة

فصوص الثوم

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة

ملعقتان من زيت الزيتون خطوات تحضير طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة نضع البصل في قدر ونحميه على نار متوسطة ثم نضيف زيت الزيتون ونضع معجون الثوم على البصل ونقلب حتى يصبح لونها بني أو ذهبي. ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب مع البصل حتى يتحول لونه إلى الأبيض ويبدأ اللحم بالنضوج. أضف الفلفل الحلو إلى اللحم. يضاف الجزر إلى اللحم المفروم والفلفل الحلو والبصل. أضيفي البهارات والملح حسب الرغبة والقرفة والبهارات المختلطة، ثم قلبي حتى تتوزع المكونات بالتساوي. أضف كوب من الماء الدافئ إلى القدر وقم بتغطيته وتسخينه على نار خفيفة. غطي الوعاء واستمري في التقليب لمدة خمسة عشر إلى عشرين دقيقة. أثناء طهي اللحم قومي بتحضير لسان العصفور ثم ضع حبات لسان العصفور في قدر كبير، اغلي لسان العصفور بكمية مناسبة من الماء وقليل من زيت الزيتون، حتى تنضج الحبوب تماما. صفي لسان العصفور من الماء المغلي، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يتشتت تماما. دعي الطبق يطهى لمدة عشر دقائق، ثم أخرج المقلاة وقدمي الطبق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة في المنزل بسهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.