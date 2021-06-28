طريقة عمل نجرسكو الفراخ بسر الخلطة الإيطالية بطريقة سهلة ومبتكرة، تعد مكرونة النجرسكو من ألذ وأشهى المأكولات الإيطالية الكلاسيكية. تقدم بمكونات متنوعة فيمكن اللعب بالمكونات تقديمها إما باللحم أو بقطع الدجاج المشوية أو المسلوقة أو بالخضار مع الجبن الفرنسي أو صوص الزبد والقشطة حسب التفضيل وإليك الطريقة بخطوات سهلة الإعداد: طريقة عمل نجرسكو الفراخ طريقة عمل نجرسكو الفراخ الكمية تكفي لـ 6 أشخاص

وقت الإعداد : 45 دقيقة مقادير نجرسكو الفراخ الإيطالي مقادير نجرسكو الفراخ الإيطالي أولًا مقادير الصوص: لتر حليب منزوع الدسم.

1/2 كوب دقيق .

. ملح وفلفل حسب التفضيل.

1/4 كوب جبن بارميزان مبشور .

. 100 جم جبنة إيدام .

. 1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب .

. 1/4 ملعقة صغيرة بابريكا .

. ملعقة كبيرة صلصة الصوص.

ملعقة كبيرة خردل.

ثانيًا مقادير الدجاج: نصف كيلو شرائح دجاج مقطعة قطع مكعبات صغيرة.

1/2 كوب طماطم مقطعة ناعماً .

. 1/4 كوب بقدونس مفروم .

. 1/2 كوب فلفل أصفر ، مقطع ناعم .

. 1/2 كوب فلفل أحمر ، مقطع ناعم .

. 1/2 كوب شرائح زيتون أخضر أو أسود .

. ملعقة صغيرة من قشر الليمون (اختياري).

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون .

. ملح وفلفل حسب التفضيل. مقادير الطبقة العليا: جبنة موزاريلا مبشورة .

. جبن البارميزان المبشور . طريقة تحضير نجرسكو الدجاج: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 فهرنهايت.

لتحضير الدجاج: سخني مقلاة كبيرة على نار عالية وضفي زيت الزيتون وضعي الدجاج للتشويح حتى تُصبح ذهبية اللون ثم ضعي مكونات الخضار باستثناء البقدونس وبشر الليمون واطهيهم لبعض الدقائق حتى ينضج الدجاج وضيفي البقدونس بجانب الليمون وتبلي المكونات بالملح والفلفل.

حضري صوص المكرونة: اخفقي الحليب البارد مع الدقيق حتى يتكتل على نار متوسطة الحرارة واخفقي الخليط باستمرار حتى يغلي ويُصبح كثيف ثم اطفيء النار ضيفي إليهم بقية المكونات واخفقيها حتى تمتزج جيدًا وتبليها بالملح والفلفل.

اسلقي المكرونة وامزجيها مع الصوص ثم صبي الخليط في صينية واسكبي طبقة الدجاج بالخضار ثم باقي مكونات المكرونة وغطي الخليط ببقية الصوص وخليط جبن البارميزان مع الموزاريلا وادخليها الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تذوب الصلصة وتتحمر الطبقة العلوية ثم اخريجها من الفرن ورشي على الوجه البقدونس المفروم ناعم.

قدميها بجانب السلطة الخضراء والبطاطس المقلية وكفتة الكباب. طريقة تحضير نجرسكو الدجاج: ملاحظة: اسلقي المكرونة نصف سلق حتى لا تهرس منك بعد ذلك، وبإمكانك إضافة أي خضار تفضليه مع الدجاج حسب الرغبة. الوسوم

طريقة عمل نجرسكو الفراخ بسر الخلطة الإيطالية بطريقة سهلة ومبتكرة، تعد مكرونة النجرسكو من ألذ وأشهى المأكولات الإيطالية الكلاسيكية. تقدم بمكونات متنوعة فيمكن اللعب بالمكونات تقديمها إما باللحم أو بقطع الدجاج المشوية أو المسلوقة أو بالخضار مع الجبن الفرنسي أو صوص الزبد والقشطة حسب التفضيل وإليك الطريقة بخطوات سهلة الإعداد: طريقة عمل نجرسكو الفراخ طريقة عمل نجرسكو الفراخ الكمية تكفي لـ 6 أشخاص

وقت الإعداد : 45 دقيقة مقادير نجرسكو الفراخ الإيطالي مقادير نجرسكو الفراخ الإيطالي أولًا مقادير الصوص: لتر حليب منزوع الدسم.

1/2 كوب دقيق .

. ملح وفلفل حسب التفضيل.

1/4 كوب جبن بارميزان مبشور .

. 100 جم جبنة إيدام .

. 1/8 ملعقة صغيرة جوزة الطيب .

. 1/4 ملعقة صغيرة بابريكا .

. ملعقة كبيرة صلصة الصوص.

ملعقة كبيرة خردل.

ثانيًا مقادير الدجاج: نصف كيلو شرائح دجاج مقطعة قطع مكعبات صغيرة.

1/2 كوب طماطم مقطعة ناعماً .

. 1/4 كوب بقدونس مفروم .

. 1/2 كوب فلفل أصفر ، مقطع ناعم .

. 1/2 كوب فلفل أحمر ، مقطع ناعم .

. 1/2 كوب شرائح زيتون أخضر أو أسود .

. ملعقة صغيرة من قشر الليمون (اختياري).

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون .

. ملح وفلفل حسب التفضيل. مقادير الطبقة العليا: جبنة موزاريلا مبشورة .

. جبن البارميزان المبشور . طريقة تحضير نجرسكو الدجاج: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 فهرنهايت.

لتحضير الدجاج: سخني مقلاة كبيرة على نار عالية وضفي زيت الزيتون وضعي الدجاج للتشويح حتى تُصبح ذهبية اللون ثم ضعي مكونات الخضار باستثناء البقدونس وبشر الليمون واطهيهم لبعض الدقائق حتى ينضج الدجاج وضيفي البقدونس بجانب الليمون وتبلي المكونات بالملح والفلفل.

حضري صوص المكرونة: اخفقي الحليب البارد مع الدقيق حتى يتكتل على نار متوسطة الحرارة واخفقي الخليط باستمرار حتى يغلي ويُصبح كثيف ثم اطفيء النار ضيفي إليهم بقية المكونات واخفقيها حتى تمتزج جيدًا وتبليها بالملح والفلفل.

اسلقي المكرونة وامزجيها مع الصوص ثم صبي الخليط في صينية واسكبي طبقة الدجاج بالخضار ثم باقي مكونات المكرونة وغطي الخليط ببقية الصوص وخليط جبن البارميزان مع الموزاريلا وادخليها الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تذوب الصلصة وتتحمر الطبقة العلوية ثم اخريجها من الفرن ورشي على الوجه البقدونس المفروم ناعم.

قدميها بجانب السلطة الخضراء والبطاطس المقلية وكفتة الكباب. طريقة تحضير نجرسكو الدجاج: ملاحظة: اسلقي المكرونة نصف سلق حتى لا تهرس منك بعد ذلك، وبإمكانك إضافة أي خضار تفضليه مع الدجاج حسب الرغبة.

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