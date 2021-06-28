قنبلة التفتيح الرهيبه كريم النشا والليمون المذهل لتبييض الجسم بالكامل والاماكن الداكنة فورا

قنبلة التفتيح الرهيبه كريم النشا والليمون ، تسعى السيدات وراء المنتجات التي تساعدها على تفتيح بشرتها وتخلصها من البقع والاسمرار، ولكن أغلب هذه المنتجات يكون من الأسباب التي تؤثر على البشرة، لذا ننصحك باستعمال كريم النشا والليمون الذي يعمل على تغذية البشرة وتخلصها من المشكلات.

قنبلة التفتيح الرهيبه كريم النشا والليمون

يحتوي هذا الكريم الطبيعي على مجموعة من أفضل العناصر الطبيعية التي تمنح البشرة الجمال والجاذبية، كذلك تعمل على تغذيتها وترطيبها بعمق ويتم تحضيره كما يلي:

تعتبر واحدة من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي تساهم في تفتيح البشرة وتخلصها من البقع الداكنة وآثار الحبوب والنمش ويتم تحضيرها بخطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:

2/1 كوب نشا.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

4/1 كوب ماء ورد.

ضعي إناء على النار ضيفي له النشا وماء الورد وقلبي حتى يختلطوا مع بعضهم جيداً.

ثم يضاف إليهم عصير الليمون وقلبي مرة أخرى.

يتم ترك الإناء على النار هادئة قليلاً مع استمرار في التقليب حتى أن تحصلين على خليط بقوام كريمي بعدها يرفع من على النار.

انتظري حتى أن يهدأ ثم يطبق على بشرتك والمناطق الداكنة التي ترغبين في تفتيحها.

عليك بالانتظار لمدة 10 دقائق ثم يتم غسيل البشرة بواسطة الماء الفاتر وغسول البشرة النقي.

لكي تحصلين على أفضل النتائج لابد من استخدام الكريم مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

الليمون والنشا استخدامهم مع بعضهم يعطي نتائج عظيمة جداً فهو يجعل البشرة ناصعة البياض ناعمة كالحرير وخالية من العيوب والبقع التي تشوه جمال كل مرأة، لذا يكون من الأفضل إذا اقدمتِ على استخدام كريم النشا والليمون بهذه الطريقة:

2 ملعقة كبيرة مبشور قشر الليمون.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة نشا.