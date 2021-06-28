طريقة عمل المقرمشات بالفرن مالحة بالذرة مثل الشيتوس بأسهل المكونات

طريقة عمل المقرمشات بالفرن ، من الأشياء التي يجب على أي سيدة أو فتاة، معرفة أبسط الطرق لعملها وتنفيذها بالمنزل، فالمسليات من الوجبات الخفيفة المهمة خلال اليوم، سواء في بدايته إلى جوار مشروب صباحي بارد صيفًا، أو دافيء شتاء، أو حتى بين الوجبات في منتصف اليوم، وكذلك تناسب جلسات المساء والسهرة. كما يمكنك تناول المقرمشات وتزيين مائدتك بها، في المناسبات البسيطة مثل أعياد الميلاد أو نجاح أولادك، أو في حال عزومة ووجود ضيوف بالمنزل، يمكنك تقديمها لهم بشكل طيب يساعد على المزيد من الترحاب بهم.

المخبوزات والمعجنات والمقرمشات عمومًا، من أكثر التسالي التي يجب توفيرها في المنزل، وتكون صحية بصورة أكبر، إذا ما تم طهيها في المنزل بنفسك، وتوجد العديد من الطرق لعمل المقرمشات في المنزل ومنها؛ طريقة عمل المقرمشات المقلية، وطريقة عمل مقرمشات المكرونة، وطريقة عمل مقرمشات الشيتوس، وطريقة عمل المقرمشات بالشطة، وطريقة عمل مقرمشات البطاطس، وطريقة عمل مقرمشات مالحة بالكمون، وطريقة عمل المقرمشات الذرة، وطريقة عمل مقرمشات الأرز. وهي طرق متنوعة كثيرًا تتيح لك إمكانية التجديد دائمًا حتى لا يحدث ملل، إذا ما كان لديك أطفالا ويحبون المقرمشات عموما. خاصة وأنها سهلة التحضير، مثل طريقة عمل الدوريتوس في البيت بدون زيت، أو فطائر سريعة بدون فرن ، طريقة عمل الدونات منال العالم.

كوبان طحين.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

سكر بمقدار ملعقة كبيرة.

رشة ملح.

مكعبان زبدة.

ملعقتان نشا.

حبة بيض.

شمر بقدر ملعقة واحدة كبيرة.

ينسون بقدر ملعقة كبيرة.

خل بقدر ملعقة طعام.

ثلاث قطع جبنة مثلثات أي نوع حسب رغبتك.

3 ملاعق كبيرة زيت.

نصف كوب ماء دافيء.

ويمكنك دهان الوجه بصفار بيضة واحدة مع نسكافيه وملعقة سكر واحدة.