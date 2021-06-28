طريقة عمل الكيكة الشاهقة المرتفعة في البيت بمكونات بسيطة وأسهل الطرق

الكيكة الشاهقة المرتفعة ، من أكثر الأنواع والوصفات المميزة للكيك، وتتميز بشكل فريد ومبتكر أما مذاقها وقوامها فلا يختلف عن الكيكات العادية، كما أن مكوناتها بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة ما عدا طريقة التسوية فينبغي الحذر في هذه الأثناء، كما يمكنكم إعداد وصفات أخري مميزة للكيك مثل كيكة الهوهوز، وكيكة التوينكيز، وكيكة قدرة قادر بالكريم كراميل، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الكيكة الشاهقة المرتفعة بمكونات سهلة وبسيطة.

مكونات الكيكة الشاهقة المرتفعة

تتكون الكيكة الشاهقة المرتفعة الفريدة من نوعها من مكونات بسيطة جدا متوفرة عند الجميع وليست مرتفعة الثمن بل هي من الأطعمة الأساسية المتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ثماني بيضات مفصولين.

٢ كوب من دقيق الكيك أو الدقيق الأبيض العادي.

كوب من السكر.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا السائلة أو نصف ملعقة صغيرة إلا ربع من بشر البرتقال.

رشة ملح.

ثلث كوب من الزيت.

ملعقة من البيكنج بودر.

أربع نقاط من الخل.

صينية بارتفاع ٢٠ سم أو حلة اسطوانية شبيهه بذلك المقاس.

طريقة التحضير

تعد طريقة تحضير الكيكة الشاهقة المرتفعة من أسهل الطرق ولكنها تحتاج إلي بعض الحذر أثناء التسوية وطريقتها كالتالي:

أولا نقوم بفصل البياض عن الصفار، ثم نقوم بإضافة نصف كوب السكر بالتدريج إلي البياض مع نقطتين من الخل.

ونضربهم جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يأخذ القوام الكريمي الثقيل أو قوام المارينج.

بعد ذلك نقوم بضرب صفار البيض ونضيف إليه نقطتي الخل وملعقتي الفانيليا أو بشر البرتقال حتى يأخذ القوام الكريمي الخفيف ويتغير لونه إلي اللون الأبيض.

ونقوم بعد ذلك بإضافة خليط صفار البيض إلي خليط بياض البيض ونضيف إليهم ثلث كوب الزيت.

ونقلبهم تقليب خفيف من الأسفل للأعلى حتى تتجانس المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بنخل كوبي الدقيق جيدا ونضيفهم إلي خليط البيض بالتدريج ونقلبهم تقليبا خفيفا من الأسفل إلي الأعلى حتي تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بجلب صينية بارتفاع ٢٠ سم أو أي حلة اسطوانية شبيهة بذلك المقاس ونضع بداخلها ورق الزبدة من جميع الجوانب.

ثم نصب خليط الكيك في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية.

وعندما تتم التسوية نختبرها بواسطة إدخال خلة أسنان في الكيكة، فتكون قد تمت تسوينها عند خروج الخلة نظيفة بدون أن يعلق بها أي شئ.

ولكي تحافظ الكيكة علي ارتفاعها بعدما نطفئ الفرن نتركها في داخل الفرن ونفتح باب الفرن قليلا حتي تقل حرارة الكيكة بالتدريج.

لأن إخراج الكيكة من الفرن فور تسويتها يتسبب في هبوطها، فيجب أن تنخفض درجة حرارة الكيكة بالتدريج.

وعندما نخرج الكيكة الشاهقة المرتفعة من الفرن تكون بعد ذلك جاهز للأكل ويمكن تناولها سادة بدون أي إضافات.

أو تقطيعها طبقات وحشوها وطلائها بالكريم شانتيه.

طريقة عمل الكريم شانتيه

يمكننا تزيين الكيكة الشاهقة المرتفعة وحشوها بأي شئ نريده كالكريم شانتيه أو الشوكولاتة وسننناول فيما يلي طريقة عمل الكريم شانتيه ومكوناته كالتالي:

كوب ونصف من الكريم شانتيه البودرة.

كوب من الحليب المثلج أو كوب من الماء المثلج.

نصف كوب من السكر البودرة ويمكن الزيادة علي ذلك الحد من السكر أو النقصان منه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

تتم عملية تحضير الكريمة بالكامل بواسطة المضرب الكهربائي وهي كالتالي: