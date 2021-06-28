كباب الحلة المصرى على اصوله بطريقته الاصليه بتاعت زمان

كباب الحلة يعتبر من الأكلات التى تتميز بالطعم اللذيذ، وهى اكلة مشهورة جداً فى مصر وتبحث الكثير من الشيفات على تقديمها بأشكال مختلفة وطعم مختلف أيضاً، وهى تتميز بطعمها الجميل واللذيذ نظراً لما تحتويه من البهارات، وكمية البصل الكبيرة التي توجد به تعطيه الطعم والمتعة الجميلة واللون البنى المميز، ولذلك يفضل الكثير من الناس هذه الأكلة ويطلبونها دائماً لأنها من الوجبات السريعة فى طريقة تحضيرها ويسهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة، وبذلك تحصل على وجبة واحدة مكتملة العناصر الغذائية ومفيدة المغذية لجميع أفراد الأسرة ويحبها الكبار والصغار، وتحرص كل أم على عمل هذه الأكلة فى المنزل بطعم مثل الجاهز تماماً، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كباب الحلة.

مكونات كباب الحلة

يتكون كباب الحلة من مكونات سهلة جدا وبسيطة ومن السهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة وهى كمايلي:

١/٢ كيلو من اللحمة.

حبة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة جداً.

١/٢ كيلو البصل.

٥ فص من الحبهان.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٤ من ورق اللورا.

ملعقة كبيرة من السمن البلدى.

رشة من السكر.

ماء ساخن.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كباب الحلة سريعة ولاتحتاج منكى مجهود كبير فى عملها ويعتبر عملها فى حلة واحدة موفر لكى كثيراً وهى كالتالي: