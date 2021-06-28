كباب الحلة المصرى على اصوله بطريقته الاصليه بتاعت زمان

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كباب الحلة يعتبر من الأكلات التى تتميز بالطعم اللذيذ، وهى اكلة مشهورة جداً فى مصر وتبحث الكثير من الشيفات على تقديمها بأشكال مختلفة وطعم مختلف أيضاً، وهى تتميز بطعمها الجميل واللذيذ نظراً لما تحتويه من البهارات، وكمية البصل الكبيرة التي توجد به تعطيه الطعم والمتعة الجميلة واللون البنى المميز، ولذلك يفضل الكثير من الناس هذه الأكلة ويطلبونها دائماً لأنها من الوجبات السريعة فى طريقة تحضيرها ويسهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة، وبذلك تحصل على وجبة واحدة مكتملة العناصر الغذائية ومفيدة المغذية لجميع أفراد الأسرة ويحبها الكبار والصغار، وتحرص كل أم على عمل هذه الأكلة فى المنزل بطعم مثل الجاهز تماماً، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كباب الحلة.مكونات كباب الحلة
يتكون كباب الحلة من مكونات سهلة جدا وبسيطة ومن السهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة وهى كمايلي:
- ١/٢ كيلو من اللحمة.
- حبة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة جداً.
- ١/٢ كيلو البصل.
- ٥ فص من الحبهان.
- ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ٤ من ورق اللورا.
- ملعقة كبيرة من السمن البلدى.
- رشة من السكر.
- ماء ساخن.
طريقة عمل كباب الحلة سريعة ولاتحتاج منكى مجهود كبير فى عملها ويعتبر عملها فى حلة واحدة موفر لكى كثيراً وهى كالتالي:
- نغسل اللحمة ونقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم حتى لا تأخذ منك وقت كبير فى السوا.
- نقوم بإحضار حلة مناسبة لكمية اللحم ونسخنها كويس على النار.
- بعد ذلك نضع ملعقة السمنة ونضيف إليها فصوص الحبهان وورق اللورا.
- ونقلبهم حتى تظهر رائحتهم نضيف عليهم اللحمة المقطعة مكعبات صغيرة.
- نشوح اللحمة جيداً حتى تأخذ لون من جميع الاتجاهات.
- وبعد ذلك نضيف عليها البهارات من القرفة والفلفل الأسود
- والكزبرة الجافة ونقلبهم مع بعض كويس لمدة ١٠ دقائق.
- وهنا التشويح مهم جداً لأنه سر الصوص بتاع الأكلة دى.
- وبعد ذلك نضيف البصل المقطع مكعبات صغيرة ورشة السكر ونتركهم يتشوحوا مع كويس.
- حتى يصبح لون البصل ذى الكراميل ثم نضيف الطماطم ونقلبهم مع بعض كويس ونغطيهم ونتركهم لمدة ٥ دقائق حتى يتسبك شوية .
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء الساخن تدريجيا يعنى هنضع فى كل مرة نصف كوب من الماء الساخن وعندما يتشربه تماما نضع نصف الكوب الآخر وهكذا حتى يستوي تماماً وفى الاخر نضيف الملح.
- وبكدا نكون حصلنا على هذه الأكلة اللذيذة بطعم الصوص الجميل الموجود بها وتقدم بجانب الأرز الابيض بالشعرية وبالهنا والشفا.
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كباب الحلة يعتبر من الأكلات التى تتميز بالطعم اللذيذ، وهى اكلة مشهورة جداً فى مصر وتبحث الكثير من الشيفات على تقديمها بأشكال مختلفة وطعم مختلف أيضاً، وهى تتميز بطعمها الجميل واللذيذ نظراً لما تحتويه من البهارات، وكمية البصل الكبيرة التي توجد به تعطيه الطعم والمتعة الجميلة واللون البنى المميز، ولذلك يفضل الكثير من الناس هذه الأكلة ويطلبونها دائماً لأنها من الوجبات السريعة فى طريقة تحضيرها ويسهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة، وبذلك تحصل على وجبة واحدة مكتملة العناصر الغذائية ومفيدة المغذية لجميع أفراد الأسرة ويحبها الكبار والصغار، وتحرص كل أم على عمل هذه الأكلة فى المنزل بطعم مثل الجاهز تماماً، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كباب الحلة.مكونات كباب الحلة
يتكون كباب الحلة من مكونات سهلة جدا وبسيطة ومن السهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة وهى كمايلي:
- ١/٢ كيلو من اللحمة.
- حبة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة جداً.
- ١/٢ كيلو البصل.
- ٥ فص من الحبهان.
- ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ٤ من ورق اللورا.
- ملعقة كبيرة من السمن البلدى.
- رشة من السكر.
- ماء ساخن.
طريقة عمل كباب الحلة سريعة ولاتحتاج منكى مجهود كبير فى عملها ويعتبر عملها فى حلة واحدة موفر لكى كثيراً وهى كالتالي:
- نغسل اللحمة ونقطعها إلى مكعبات صغيرة الحجم حتى لا تأخذ منك وقت كبير فى السوا.
- نقوم بإحضار حلة مناسبة لكمية اللحم ونسخنها كويس على النار.
- بعد ذلك نضع ملعقة السمنة ونضيف إليها فصوص الحبهان وورق اللورا.
- ونقلبهم حتى تظهر رائحتهم نضيف عليهم اللحمة المقطعة مكعبات صغيرة.
- نشوح اللحمة جيداً حتى تأخذ لون من جميع الاتجاهات.
- وبعد ذلك نضيف عليها البهارات من القرفة والفلفل الأسود
- والكزبرة الجافة ونقلبهم مع بعض كويس لمدة ١٠ دقائق.
- وهنا التشويح مهم جداً لأنه سر الصوص بتاع الأكلة دى.
- وبعد ذلك نضيف البصل المقطع مكعبات صغيرة ورشة السكر ونتركهم يتشوحوا مع كويس.
- حتى يصبح لون البصل ذى الكراميل ثم نضيف الطماطم ونقلبهم مع بعض كويس ونغطيهم ونتركهم لمدة ٥ دقائق حتى يتسبك شوية .
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء الساخن تدريجيا يعنى هنضع فى كل مرة نصف كوب من الماء الساخن وعندما يتشربه تماما نضع نصف الكوب الآخر وهكذا حتى يستوي تماماً وفى الاخر نضيف الملح.
- وبكدا نكون حصلنا على هذه الأكلة اللذيذة بطعم الصوص الجميل الموجود بها وتقدم بجانب الأرز الابيض بالشعرية وبالهنا والشفا.
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